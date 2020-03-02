Армия и оружие
RT на русскомЭрдоган заявил об отсутствии проблем с Россией и Ираном в Сирии
Турецкий лидер Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что у Анкары нет проблем с Россией или Ираном в Сирии и действия его страны в САР обусловлены исключительно интересами национальной безопасности и стремлением разрешить миграционный кризис.
Читать в источнике
Оценить377
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработаны 7094 источника, обновлено в 21:54, Ашберн
Армия и оружие
Турция впервые применила в Сирии «рой дронов»
Турция впервые применила в Сирии "рой дронов" для борьбы с правительственными силами страны, которые поддерживает Россия.
Политика
В тульской дивизии ВДВ сменился командир
Общество
Сеть магазинов «Красный куб» закрывается
Общество
В Госдуме раскритиковали идею ввести налог на собак
Введение налога на собак приведет к росту числа бездомных животных в России, считает глава комитета Государственной думы по экологии и охране окружающей среды Владимир Бурматов.
Шоу-бизнес
Данила Козловский впервые стал отцом
Актер Данила Козловский и 32-летняя Ольга Зуева впервые стали родителями, пара поделилась фотографией с новорожденным.
Политика
В Госдуму поступили поправки президента к Конституции
Президент России Владимир Путин внес в Госдуму поправки ко второму чтению законопроекта о внесении изменений в Конституцию.
Гаджеты
Apple выплатит до $500 млн за замедление работы старых смартфонов
Компания Apple согласилась выплатить от $310 млн до $500 млн для урегулирования судебных разбирательств по обвинениям в намеренном замедлении работы старых моделей iPhone, чтобы побудить владельцев к покупке новых устройств.
Здоровье
Борис Джонсон возглавил спецкомиссию кабмина по борьбе с коронавирусом
Совещание специальной комиссии правительства Великобритании по борьбе с коронавирусной инфекцией провел британский премьер-министр Борис Джонсон 2 марта, сообщает пресс-служба правительства.
Происшествия
Экспертиза признала вменяемым расстрелявшего сослуживцев Шамсутдинова
Политика
США сняли санкции с двух российских компаний
Вашингтон исключил из санкционных списков две российские компании, сообщил Минфин США.
Политика
В Госдепе сравнили непризнание Крыма и прибалтийских республик СССР
США рассчитывают, что позиция России по поводу Крыма изменится, и не будут признавать регион российским, как не признавали вхождение прибалтийских республик в состав СССР, заявил постпред США при ОБСЕ Джеймс Гилмор.
Армия и оружие
Российская военная полиция вошла в сирийский город Саракеб
Подразделения российской военной полиции вошли в сирийский Саракеб, чтобы обеспечить безопасность перемещения автотранспорта и гражданского населения, передает Центр по примирению враждующих сторон в САР.
Хоккей
Ничушкин набрал 100-е очко в НХЛ
На 13-й минуте Валерий Ничушкин сделал результатвиную передачу на Владислава Наместникова. Для Ничушкина это 100-е очко в НХЛ.
Музыка
Россию на Евровидении 2020 представит группа Little Big
Происшествия
Задержанные в Саратове подростки отрицают подготовку убийства в школе
Подростки, арестованные по подозрению в подготовке массового убийства в школе Саратова, отрицают подготовку к такому преступлению, сообщила уполномоченный по правам ребенка в регионе Татьяна Загородняя.
Экономика
Бизнес-омбудсмен предложил Мишустину откорректировать Налоговый кодекс
Уполномоченный при президенте России по защите прав предпринимателей Борис Титов направил председателю правительства Михаилу Мишустину предложения по внесению поправок в Налоговый кодекс РФ.
Общество
Суд отменил приговор Константину Котову
Экономика
Банки в России ограничили выдачу кредитных карт
Количество выданных кредитных карт в России в январе 2020 года снизилось впервые с 2015 года.
Гаджеты
Новое обновление Windows 10 вызывает сбои в работе системы
Первым делом - с установкой нового обновления Windows 10 - KB4535996, всем определенно стоит повременить.
Шоу-бизнес
В НИИ Питания РАН одобрили диету Бабкиной и Гришаевой
Григорьян отметила, что такой режим питания не подходит тем, у кого есть какие-то проблемы со здоровьем, например, сахарный диабет.
Кино
Джонни Депп может вернуться к роли Джека Воробья
В сети появилась информация, что голливудский актер Джонни Депп может вернуться к роли Джека Воробья в шестой части фильма "Пираты Карибского моря".
Происшествия
Движение восстановлено после схода с рельсов 12 вагонов в Забайкалье
Нарушенное после схода с рельсов 12 вагонов с углём в Забайкалье движение полностью восстановлено.
Происшествия
Число погибших в бане в Москве увеличилось до трех
Число погибших на вечеринке в бане в Москве увеличилось до трех человек.
Армия и оружие
Историк рассказал о 8 млн тонн бомб, сброшенных США на Вьетнам
Использование техники привело к большим потерям США. Американцы начали акции протеста, после которых войска США были выведены из Вьетнама.
Экономика
В России назвали сумму экономии для бюджета от пенсионной реформы
Повышение пенсионного возраста в России позволило сэкономить для бюджета 21,5 млрд рублей уже в первый год.
Космос
Обозначены сроки испытательного пуска ракеты «Ангара-А5»
Испытательный пуск новой российской тяжелой ракеты «Ангара-А5» запланирован на третий квартал 2020 года.
Энергетика
Цена нефти Brent выросла на 7,1%
Стоимость фьючерса на нефть марки Brent с поставкой в мае 2020 года в ходе торгов на бирже ICE в Лондоне растет на 7,1%, до $53,5 за баррель, свидетельствуют данные торгов на 04:10 мск.
Происшествия
МАК назвал причину крушения Boeing в Бишкеке в 2017 году
Шоу-бизнес
Боня призналась: Алекс Смерфит стеснялся ходить с ней в кафе
После переезда вместе с Алексом в Монако пара часто выходила в свет. Они посещали не только рестораны, но и небольшие открытые кафе.