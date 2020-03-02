Армия и оружие

RT на русскомRT на русскомЭрдоган заявил об отсутствии проблем с Россией и Ираном в Сирии

Турецкий лидер Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что у Анкары нет проблем с Россией или Ираном в Сирии и действия его страны в САР обусловлены исключительно интересами национальной безопасности и стремлением разрешить миграционный кризис.
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В Сирии нет проблем: Эрдоган объяснился перед Россией и Ираном

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RT на русском06:44

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Названы главные преимущества российского Ту-95 над американским B-52

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