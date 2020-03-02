Армия и оружие
RT на русскомЭрдоган заявил об отсутствии проблем с Россией и Ираном в Сирии
Турецкий лидер Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что у Анкары нет проблем с Россией или Ираном в Сирии и действия его страны в САР обусловлены исключительно интересами национальной безопасности и стремлением разрешить миграционный кризис.
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Космос
В России запатентовали заклеивание дырки в кораблях «Союз» салфеткой
Биатлон
Губерниев отреагировал на сообщения о поддельных подписях Родченкова
Ранее адвокат биатлонисток Ольги Зайцевой, Ольги Вилухиной и Яны Романовой Алексей Панич указал в CAS на представленные в МОК подложные документы.
Космос
Студенческий прибор на OSIRIS-REx случайно заметил черную дыру
Недавно сообщили, что этот прибор случайно запечатлел вспыхивающую черную дыру. REXIS – студенческий инструмент размером с обувную коробку.
Культура
Мадонна упала во время концерта в Париже и расплакалась от боли
61-летняя известная певица Мадонна, которая в последнее время страдает от проблем со здоровьем, опять заставила своих поклонников очень сильно понервничать.
Экономика
Глава ЕЦБ: коронавирус таит опасность для работы финансовых рынков
Ситуация коронавирусом COVID-19 рождает риски для экономического роста и функционирования финансовых рынков, заявила глава Европейского Центробанка (ЕЦБ) Кристин Лагард, 2 марта сообщается на официальном сайте организации.
Политика
Пушков: Было очень мудро в начале 90-х лишить Украину ядерного оружия
Было очень мудро в начале 90-х лишить Украину ядерного оружия, поскольку его не должно быть у незрелых, несформированных наций с безответственными "элитами", написал Пушков в своем Twitter.
Общество
Губернатор Сахалина намерен перевести регион на газомоторное топливо
Глава Сахалинской области Валерий Лимаренко считает перевод транспорта области на газомоторное топливо одной из основных задач региональной власти, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в правительстве региона.
Общество
Пенс обещает лекарство от коронавируса к лету или началу осени
Лекарственный препарат против нового коронавируса будет готов к лету или началу осени, заявил вице-президент США Майк Пенс, который координирует борьбу с эпидемией в Америке, передает La Tribune.
Музыка
Россию на Евровидении 2020 представит группа Little Big
Россию на Евровидении 2020 в Роттердаме представит группа Little Big. Это решение сегодня официально огласил Первый канал.
Происшествия
В Иркутской области чиновник при задержании съел улику и подавился
Замглавы Россельхознадзора по Иркутской области и Республике Бурятия Владимир Журавлев был арестован по обвинению в получении взятки.
Футбол
«Арсенал» вышел в четвертьфинал Кубка Англии, обыграв «Портсмут»
"Арсенал" вышел в четвертьфинал Кубка Англии по футболу, в 1/8 финала на выезде обыграв "Портсмут".
Политика
Списки «Единой России» на выборах в Госдуму может возглавить Путин
Президент России Владимир Путин может возглавить партийные списки «Единой России» на выборах в Государственную думу в 2021 году.
Армия и оружие
Названы главные преимущества российского Ту-95 над американским B-52
Историк военной авиации Николай Бордихин назвал главное преимущество российского ракетоносца Ту-95 перед американским бомбардировщиком В-52.
Футбол
«Манчестер Сити» подтвердил договоренность о трансфере 17-летнего бразильского защитника
«Манчестер Сити» подтвердил, что достиг соглашения о трансфере защитника «Коритибы» Яна Коуто.
Кино
Ким Бодния сыграет наставника Геральта в сериале «Ведьмак»
Звезда «Убивая Еву» 54-летний Ким Бодния присоединился к актерскому составу сериала «Ведьмак».
Хоккей
КХЛ утвердила потолок зарплат на уровне 900 млн рублей
Совет директоров Континентальной хоккейной лиги утвердил жесткий "потолок зарплат" для клубов, сообщает пресс-служба КХЛ.
Футбол
Черчесов назовет заявку сборной России на ближайший сбор 16 марта
Главный тренер сборной России Станислав Черчесов назвал дату оглашения заявки национальной команды на мартовский сбор.
Происшествия
Житель Невельского района сделал сайт с порнографией и зарабатывал на нем деньги
Как уточнили РИА «Сахалин-Курилы» в региональном УМВД, житель Невельского района сверстал, запустил и администрировал веб-ресурс, на котором размещал фотоснимки с сюжетами порнографического характера.
Авто
В России начались продажи кроссовера Kia Seltos
Российские дилеры KIA начали продажи нового компактного кроссовера KIA Seltos.
Общество
В России выросло число случаев афер с недвижимостью
В России за последние годы в несколько раз выросло число попыток мошенничества при оформлении сделок с недвижимостью.
Шоу-бизнес
Данила Козловский и Ольга Зуева стали родителями
У актера Данилы Козловского родился первенец. Об этом рассказала его девушка и коллега по цеху Ольга Зуева на своей странице в Instagram.
Политика
В Госдепе сравнили непризнание Крыма и прибалтийских республик СССР
США рассчитывают, что позиция России по поводу Крыма изменится, и не будут признавать регион российским, как не признавали вхождение прибалтийских республик в состав СССР, заявил постпред США при ОБСЕ Джеймс Гилмор.
Происшествия
Экспертиза признала вменяемым расстрелявшего сослуживцев Шамсутдинова
Шоу-бизнес
В НИИ Питания РАН одобрили диету Бабкиной и Гришаевой
Григорьян отметила, что такой режим питания не подходит тем, у кого есть какие-то проблемы со здоровьем, например, сахарный диабет.
Общество
Экс-глава следственной группы рассказал о заказчике убийства Листьева
Один из пяти экс-руководителей следственных групп по делу об убийства Владислава Листьева Петр Трибой намекнул, что заказчики и исполнители убийства журналиста известны, однако он не стал называть их имен.
Общество
Законопроект о зарплате врачей и учителей внесен в Госдуму
Депутаты партии КПРФ предложили повысить базовый оклад учителей и врачей до двух минимальных размеров оплаты труда.
Политика