Армия и оружие

RT на русскомRT на русскомЭрдоган заявил об отсутствии проблем с Россией и Ираном в Сирии

Турецкий лидер Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что у Анкары нет проблем с Россией или Ираном в Сирии и действия его страны в САР обусловлены исключительно интересами национальной безопасности и стремлением разрешить миграционный кризис.
Читать в источнике
Комментировать487

Подробнее о событии

Эрдоган заявил об отсутствии проблем с Россией и Ираном в Сирии

RT на русском06:44

Эрдоган: у Турции нет проблем с Россией и Ираном в Сирии

Коммерсантъ07:22

Эрдоган исключил удары Турции по позициям РФ или Ирана в Сирии

Интерфакс07:22

Эрдоган заявил, что Россия и Иран не являются для Турции целями в Сирии

ТАСС07:06

В Сирии нет проблем: Эрдоган объяснился перед Россией и Ираном

РЕН ТВ18:30

Эрдоган заявил, что у Турции нет проблем в Сирии с Россией и Ираном

РИА Новости06:24

DW: Бывшие арабские партнёры не помогают Турции в Сирии

Московский Комсомолец Турция06:07
Показать все источники
Автоматически обработаны 7094 источника, обновлено в 23:25, Ашберн
Музыка

Россию на Евровидении 2020 представит группа Little Big

Российская газета 14:05
Биатлон

Губерниев: Родченков подделал подписи в делах российских биатлонисток

Бывший глава Московской антидопинговой лаборатории Григорий Родченков подделал подписи на документах по делу российских биатлонисток Ольги Вилухиной, Яны Романовой и Ольги Зайцевой, заявил телеведущий и комментатор Дмитрий Губерниев.
РИА Новости 05:30
Политика

В Госдуму поступили поправки президента к Конституции

Президент России Владимир Путин внес в Госдуму поправки ко второму чтению законопроекта о внесении изменений в Конституцию.
Газета.Ru 11:32
Политика

В США сравнили непризнание Крыма и Прибалтики в СССР

Соединённые штаты не будут признавать Крым российским, как не признавали вхождение трёх прибалтийских республик в состав Советского Союза, заявил 2 марта журналистам постоянный представитель США при ОБСЕ Джеймс Гилмор.
REGNUM 22:55
Происшествия

Прокурор попросил два года для срочника, избившего Шамсутдинова

Гособвинитель по делу срочника Руслана Мухатова, признавшегося в издевательствах над рядовым Рамилем Шамсутдиновым и еще семью сослуживцами в войсковой части поселка Горный в Забайкальском крае, попросил Читинский военный гарнизонный суд назначить Мухатову два года лишения свободы в колонии-поселении и штраф 30 тысяч рублей.
РИА Новости 22:22
Общество

В Москве 24 человека госпитализированы с подозрением на коронавирус

В Москве было госпитализировано 24 человека после того, как столичные врачи подтвердили первый случай заболевание москвича китайским коронавирусом Covid-2019.
Газета.Ru 14:21
Политика

В Раде заговорили о желании сбросить на Москву атомную бомбу

Депутат отметил, что в случае противодействия можно было бы "швырнуть" на Москву атомную бомбу, поскольку это наиболее эффективный способ решить проблему.
Вести.Ru 13:37
Происшествия

Бывшего строителя Приморского океанариума осудили на 12 лет

Российская газета 22:21
Экономика

Экономия бюджета от пенсионной реформы превысила 20 млрд рублей

Пенсионная реформа позволила бюджету сэкономить на выплатах 21,5 млрд рублей за 2019 год, сообщают "Известия" со ссылкой на специальную оценку Национального рейтингового агентства (НРА).
Газета.Ru 21:17
Общество

Погибший на банной вечеринке знал об опасности сухого льда

Продавец сухого льда предупреждал мужа блогера Екатерины Диденко Валентина об опасности вещества - об этом стало известно сайту kp.ru.
Газета.Ru 11:18
Общество

Мошенники стали чаще похищать баллы со скидочных карт россиян

Мошенники стали чаще списывать с бонусных карт россиян накопленные баллы.
Российская газета 22:05
Общество

В Госдуме раскритиковали идею ввести налог на собак

Введение налога на собак приведет к росту числа бездомных животных в России, считает глава комитета Государственной думы по экологии и охране окружающей среды Владимир Бурматов.
Газета.Ru 19:42
Шоу-бизнес

Данила Козловский впервые стал отцом

Актер Данила Козловский и 32-летняя Ольга Зуева впервые стали родителями, пара поделилась фотографией с новорожденным.
iReactor 08:49
Гаджеты

Apple готова выплатить до $500 млн за замедление работы старых iPhone

Американская корпорация Apple Inc. согласилась выплатить от 310 до 500 миллионов долларов владельцам iPhone с целью урегулировать судебный иск об умышленном замедлении работы старых моделей смартфонов.
РИА Новости 21:20
Происшествия

В Иркутской области чиновник при задержании съел улику и подавился

Замглавы Россельхознадзора по Иркутской области и Республике Бурятия Владимир Журавлев был арестован по обвинению в получении взятки.
Znak.com 11:58
Экономика

Глава ЕЦБ увидела в коронавирусе угрозу для финансовых рынков

Президент Европейского центрального банка Кристин Лагард прокомментировала распространяющуюся по миру эпидемию коронавируса, указав ее как потенциальную угрозу для финансовых рынков.
Вести.Ru 20:48
Общество

Число жертв коронавируса в Китае достигло 2870

Общее число умерших от коронавируса COVID-19 в Китае достигло 2870 человек.
Известия 29 февраля в 19:24
Общество

Экс-глава следственной группы рассказал о заказчике убийства Листьева

Один из пяти экс-руководителей следственных групп по делу об убийства Владислава Листьева Петр Трибой намекнул, что заказчики и исполнители убийства журналиста известны, однако он не стал называть их имен.
Газета.Ru 08:18
Общество

Россиянки назвали желанные подарки на 8 марта

В 2019 году ВЦИОМ выяснил, что 38% россиянок хотели получить в подарок на 8 марта путевку на отдых, 36% — цветы, а еще 23% — билет на концерт или в театр.
РБК 22:31
Политика

Кадыров назвал план Трампа преступлением против мусульманского мира

Глава Чечни Рамзан Кадыров назвал план по урегулированию палестино-израильского конфликта, предложенный президентом США Дональдом Трампом, преступлением против мусульманского мира.
РБК 22:02
Авто

Названы провоцирующие поломку двигателей ошибки водителей

iReactor 22:17
Общество

Путин подписал закон о маткапитале при рождении первого ребенка

Президент России Владимир Путин подписал федеральный закон, расширяющий программу материнского капитала.
РБК вчера в 11:08
Происшествия

Задержанные в Саратове подростки отрицают подготовку убийства в школе

Подростки, арестованные по подозрению в подготовке массового убийства в школе Саратова, отрицают подготовку к такому преступлению, сообщила уполномоченный по правам ребенка в регионе Татьяна Загородняя.
РИА Новости 15:39
Армия и оружие

Российская военная полиция вошла в сирийский город Саракеб

Подразделения российской военной полиции вошли в сирийский Саракеб, чтобы обеспечить безопасность перемещения автотранспорта и гражданского населения, передает Центр по примирению враждующих сторон в САР.
Газета.Ru 12:59
Хоккей

«Эдмонтон» на выезде разгромил «Нэшвилл» со счетом 8:3

Встреча завершилась с разгромным счетом 8:3. Гости забросили пять шайб за пять минут в третьем периоде.
Газета.Ru 22:44
Происшествия

Суд приговорил к девяти годам убийцу девушки-блогера

РБК 12:55
Хоккей

Овечкин вышел на 36-е место в истории НХЛ по очкам

Спорт-Экспресс вчера в 23:44
Армия и оружие

Турция использовала в Сирии первый «рой дронов»

KM.ru 08:56
Хоккей

«Динамо» обыграло «Спартак» в первом матче серии плей-офф КХЛ

Известия 15:10
Происшествия

Выживший сослуживец Шамсутдинова рассказал о расстреле в Забайкалье

Один из свидетелей расстрела, который устроил срочник Рамиль Шамсутдинов в воинской части в Забайкалье, рассказал о трагедии.
Газета.Ru 07:07
Как работают Яндекс.Новости?
Война в СирииБольше новостей по теме
Главное