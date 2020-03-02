Армия и оружие
RT на русскомЭрдоган заявил об отсутствии проблем с Россией и Ираном в Сирии
Турецкий лидер Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что у Анкары нет проблем с Россией или Ираном в Сирии и действия его страны в САР обусловлены исключительно интересами национальной безопасности и стремлением разрешить миграционный кризис.
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Политика
Путин прокомментировал ситуацию с коронавирусом в России
Президент России Владимир Путин прокомментировал ситуацию с коронавирусом в стране. Его слова в воскресенье, 1 марта, приводит ТАСС.
Футбол
«Ман Сити» выиграл третий Кубок лиги подряд
В рамках финала Кубка английской лиги «Манчестер Сити» выиграл у «Астон Виллы» со счетом 1:2. Это третий трофей в турнире подряд.
Политика
Путин почтил память павших в Чечне псковских десантников
Биатлон
Губерниев отреагировал на информацию о поддельных подписях Родченкова
Известный комментатор Дмитрий Губерниев высказал своё мнение об информации, согласно которой Международный олимпийский комитет (МОК) в деле российских биатлонисток Ольги Зайцевой, Ольги Вилухиной и Яны Романовой представил документы с поддельными подписями Григория Родченкова.
Музыка
Россию на Евровидении представит группа Little Big
Политика
Суд отклонил апелляцию «Лаборатории Касперского» по иску к бывшим сотрудникам
Девятый Арбитражный апелляционный суд подтвердил решение отказать «Лаборатории Касперского» в иске к бывшим сотрудникам компании, следует из материалов суда.
Происшествия
Число погибших в бане в Москве увеличилось до трех
Число погибших на вечеринке в бане в Москве увеличилось до трех человек.
Происшествия
На Кубани выявили преступное сообщество из правоохранителей
Преступное сообщество, состоящее из сотрудников правоохранительных органов, выявили на Кубани, сообщает в понедельник, 2 марта, Главное следственное управление Следственного комитета России по Северо-Кавказскому федеральному округу.
Здоровье
В Курской области снизилась заболеваемость гриппом и ОРВИ
С 24 февраля по 1 марта в Курской области зарегистрировано 6962 случая гриппа и ОРВИ, что ниже эпидпорога на 13,6%%.
Общество
Еще трое человек скончались от коронавируса в штате Вашингтон
В американском штате Вашингтон в понедельник зафиксированы еще три случая летального исхода от коронавируса, сообщило в понедельник Управление общественного здравоохранения в округе Кинг.
Общество
Россиянам предложили ипотеку под 2,7% на курортах
В курортных поселениях Краснодарского края россияне смогут получить ипотечные кредиты под 2,7%.
Общество
В Польше начался суд об уничтожении захоронения красноармейцев
Представитель истца Матеуш Пискорский заявил РИА Новости, что суд будет "рассматривать жалобу на отказ прокуратуры возбудить уголовное дело и провести уголовное расследование по поводу лиц, причастных к уничтожению мавзолея и места захоронения советских солдат в Тшчанке".
Армия и оружие
Опубликовано видео уничтожения Турцией «Панциря-С1» в Сирии
В Сети появилось видео уничтожения Турцией в северо-западной части Сирии ЗРПК "Панцирь-С1".
Экономика
Греф: в 2019 году Сбербанк получил 860 млрд рублей чистой прибыли
По словам Грефа, по российским стандартам — 860 млрд рублей чистой прибыли, по международным стандартам чуть позже подводятся итоги.
Шоу-бизнес
Жена Джигана показала реакцию рэпера на известие о беременности сыном
Супруга рэп-исполнителя Джигана Оксана Самойлова поделилась с подписчиками видео, в котором показана реакция артиста на известие о том, что у него родится первый сын.
Наука
БАДы с омега-3 не заменят рыбы в рационе
Хоккей
КХЛ установила новый потолок зарплат в 900 миллионов рублей
Руководство Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) утвердило изменения в регламенте турнира, которые касаются потолка зарплат.
Экономика
Bloomberg: «Роснефть» заплатила $250 млн консультанту по Курдистану
Торговое подразделение «Роснефти» Rosneft Trading заплатило $250 млн неназванному консультанту, который помог ей заключить сделку по добыче нефти в Иракском Курдистане, сообщает Bloomberg со ссылкой на отчетность сингапурского подразделения «Роснефти».
Политика
В Госдуму поступили поправки Путина к Конституции
В комитет Госдумы по госстроительству и законодательству поступили президентские поправки ко второму чтению законопроекта об изменении Конституции, сообщил спикер палаты Вячеслав Володин.
Политика
Госдеп ограничит число сотрудников, работающих в китайских СМИ в США
Американский госсекретарь Майк Помпео сообщил, что США ограничивают количество журналистов, которым разрешено работать в китайских СМИ на территории государства, передает РИА "Новости".
Армия и оружие
На Камчатке истребители заставили сесть самолет «противника»
Как рассказали «КамИНФОРМ» в ТОФ, его не только заставили изменить курс, но и принудили к посадке.
Гаджеты
Xiaomi презентует смартфон Redmi Note 9 Pro
Официальная презентация смартфонов Redmi Note 9 и Redmi Note 9 Pro назначена на 12 марта 2020 года.
Единоборства
Боец UFC Анкалаев показал неприличный жест трибунам после победы
Российский боец Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) Магомед Анкалаев показал средний палец трибунам после победы над представителем Молдавии Ионом Куцелабой на турнире UFC Fight Night 169.
Общество
У пассажиров московского метро начнут выборочно проверять температуру
«Выборочное измерение температуры дистанционным способом будет организовано на входах в Московский метрополитен», — говорится в сообщении.
Происшествия
У вернувшегося из Италии россиянина выявили коронавирус
У россиянина, вернувшегося из Италии, подтвердили наличие коронавирусного заболевания, сообщает оперативный штаб по контролю и мониторингу ситуации с Covid-19.