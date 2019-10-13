Армия и оружие
РБКЭрдоган заявил об отсутствии проблем с Россией из-за операции в Сирии
В случае, если возникают вопросы, в течение суток они обсуждаются с российским президентом и вырабатываются совместные шаги, пояснил турецкий лидер. Операция «Источник мира» 9 октября была инициирована властями Турции на северо-востоке Сирии.
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Происшествия
Пропавшая в Екатеринбурге девушка продавала машину ради ипотеки
REGNUM вчера в 10:40
Армия и оружие
«Путь Визенталь»: Морпехов 35-й бригады ВСУ, сорвавших разведение войск под Донецком, накануне инспектировали румынские военные
КП - Донецк 11:26
Происшествия
Госдума после убийства в Саратове опубликовала опрос о смертной казни
В официальном аккаунте Госдумы во «ВКонтакте» появился опрос, в котором пользователям предлагают высказать свое мнение о возвращении смертной казни в России.
РБК 11 октября в 13:52
Шоу-бизнес
В Instagram Анастасии Заворотнюк появилось новое фото
В официальном аккаунте Анастасии Заворотнюк в Инстаграм появились новые фотографии.
ToDay News Ufa вчера в 16:33
Шоу-бизнес
Суд определил наследников имущества Юлии Началовой
В результате судебного заседания были определены наследники имущества певицы Юлии Началовой.
Дни24 11 октября в 12:47
Шоу-бизнес
Наталья Бочкарева отправилась на гастроли после скандала с наркотиками
Дана Борисова, которая сама прошла курс реабилитации, в программе «Звезды сошлись» призналась, что давно заподозрила у Бочкаревой пагубную зависимость и даже предлагала ей помощь в решении проблемы, но актриса проигнорировала советы телеведущей.
StarHit.ru 05:00
Армия и оружие
Путин призвал освободить Сирию от иностранных военных
Президент РФ Владимир Путин заявил, что все, кто находятся на территории Сирии нелегитимно, должны покинуть страну, это касается всех государств, и если будущее легитимное руководство САР не будет нуждаться в присутствии российских военных сил, они так же должны будут покинуть территорию страны.
РИА Новости вчера в 06:31
Общество
Экс-супруга Грудинина поддержала иск акционеров к бывшему мужу
Рассматривавшийся арбитражным судом Московского округа иск акционеров ЗАО «Совхоз имени Ленина» был поддержан бывшей супругой директора совхоза Павла Грудинина.
REGNUM 22:08
Кино
Актёр Роберт Форстер умер в США
News.ru 11 октября в 23:54
Единоборства
Американский боксер Патрик Дэй впал в кому после нокаута
RuNews24.ru 15:35
Музыка
«Ленинград» простился с Петербургом: Сергей Шнуров уходит на плато
Группировка «Ленинград» вечером 12 октября дала заключительный концерт прощального тура на «Газпром Арене».
Фонтанка.Ру вчера в 18:21
Футбол
Петров получил травму, Караваев дебютировал за сборную России
В срочном порядке на поле вышел Вячеслав Караваев. Для него это был дебют за сборную России.
Евро-футбол.ру 12:56
Экономика
Новое решение по Усть-Луге грозит Прибалтике потерями
Политическая Экспертиза 03:57
Общество
В Екатеринбурге проходит общегородской опрос по выбору места для храма
В Екатеринбурге сегодня, 13 октября, проводится общегородской опрос по выбору места строительства храма Святой Екатерины.
REGNUM вчера в 23:10
Наука
Нобелевский лауреат назвал главные причины развития рака
Главными причинами возникновения рака являются естественные процессы жизнедеятельности клеток, а не радиация или канцерогены, рассказал лауреат Нобелевской премии по химии Томас Линдал ТАСС в кулуарах XIV Всероссийского фестиваля Nauka 0+.
REGNUM 08:44
Экономика
Иркутский губернатор объяснил, почему повысил себе зарплату
Губернатор Иркутской области Сергей Левченко пояснил, что повышение его оклада было необходимо для того, чтобы увеличить зарплаты сотрудников бюджетных организаций.
Вести.Ru вчера в 15:59
Политика
Конгрессмен поздравил ВМС США фотографией с российским крейсером
К посту конгрессмен прикрепил фотографию, на которой был изображен российский крейсер «Петр Великий».
РБК 22:23
Политика
Газ раздора: как суета вокруг «Северного потока-2» угрожает «дружбе» США и Европы
"Очевидно, что ни Европа, ни Северная Америка не заинтересованы в том, чтобы политика санкций в отношении России имела побочный эффект размывания трансатлантической солидарности, и именно поэтому консультации по таким вопросам крайне важны", – заключает докладчик.
BaltNews.ee 09:00
Общество
В США найдена рыба, способная жить даже без воды
В США обнаружены рыбы-змееголовы, которые способны жить не в воде, а дышать обычным воздухом. Об этом сообщили в "РИА Новостях".
Piter.tv 06:02
Армия и оружие
Курды договорились с Дамаском разместить войска на границе с Турцией
Телеканал 360° 17:10
Авто
Опубликовали первое фото Lada Vesta с вариатором
Первую «живую» фотографию новинки опубликовала «Российская газета». Как оказалось, «Весту» с вариатором легко распознать и внешне.
Автоновости дня вчера в 04:57
Здоровье
Врачи рассказали, какой анализ чаще всего сдают в Сибири
С 14 октября до 31 декабря 2019 года самый популярный анализ станет еще и дешевым: во всех лабораторных отделениях «Гемотест» в Сибирском федеральном округе на него будет действовать специальная цена — 190 рублей (взятие биоматериала оплачивается отдельно).
Newslab.ru 22:06
Авто
Isuzu представила пикап Isuzu D-Max нового поколения
Японская компания Isuzu представила в Таиланде пикап D-Max третьего поколения.
Автоновости дня вчера в 06:27
Происшествия
Сокращения сотрудников ГИБДД начались в нескольких регионах России
"В нескольких регионах России уже началось сокращение штатной численности, но центральный аппарат Госавтоинспекции затронут не будет", - сказал собеседник агентства, добавив, что планируется сократить около 2 тыс. штатных единиц.
ТАСС вчера в 19:02
Шоу-бизнес
Азиза призналась в романе с Абдуловым
Российская певица Азиза призналась в романе с актером Александром Абдуловым. Об этом пишет "Комсомольская правда".
РЕН ТВ 15:50
Общество
Что ждет жителей Красноармейского района с 14 по 20 октября
Вас может ожидать знаменательная встреча.
Голос правды (ст. Полтавская) 00:05
Политика
Зеленский попросил украинцев не делать «картинку» для российского ТВ
Президент Украины Владимир Зеленский на своей странице в Facebook призвал украинцев во время митингов, которые намечены на День защитника Украины, 14 октября, не поддаваться на провокации, чтобы не создавать «картинку для российского телевидения».
РБК 20:52
Происшествия
Жители Саратова пришли проститься с убитой девочкой
В воскресенье несколько сотен жителей Саратова пришли в храм апостолов Петра и Павла проститься с девятилетней девочкой, которая в среду пропала по пути в школу, а затем была найдена убитой.
ТАСС 05:38