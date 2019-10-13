Армия и оружие
РБКЭрдоган заявил об отсутствии проблем с Россией из-за операции в Сирии
В случае, если возникают вопросы, в течение суток они обсуждаются с российским президентом и вырабатываются совместные шаги, пояснил турецкий лидер. Операция «Источник мира» 9 октября была инициирована властями Турции на северо-востоке Сирии.
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Здоровье
В Минздраве заявили о неэффективных протоколах лечения в онкоцентре имени Блохина
По данным комиссии, работавшей в НИИ, «врачи использовали неэффективные протоколы лечения детей».
Коммерсантъ 10 октября в 20:09
Футбол
Венгрия обыграла Азербайджан, Шейдаев провел на поле весь матч
Спорт-Экспресс 13:52
Политика
Трамп рассказал о выполнении Китаем условий торговой сделки
Президент США Дональд Трамп рассказал об изменениях, которые произошли после торговых переговоров с Китаем.
Газета.Ru 18:37
Экономика
Иркутский губернатор объяснил предложение поднять свою зарплату
Губернатор Иркутской области Сергей Левченко заявил, что повышение его оклада необходимо для решения вопроса с повышением зарплат работникам бюджетных организаций.
RT на русском вчера в 18:25
Шоу-бизнес
Дарья Сагалова: «Мечтаю просто выспаться»
Недавно закончила с грудным кормлением, и стало гораздо проще приходить в желанную форму.
StarHit.ru вчера в 16:00
Авто
Эксперты дали совет, как увеличить ресурс мотора
Портал Tarantas.News совместно со специалистами технических центров подготовил пятерку советов для каждого автовладельца, которые продлят «жизнь» силовой установке.
SpeedMe 04:45
Армия и оружие
Франция примет меры, чтобы обезопасить своих военных в Сирии
На фоне разворачивающейся на северо-востоке Сирии турецкой военной операции Франция решила принять необходимые меры для того, чтобы обезопасить своих военных и гражданских лиц, находящихся в регионе, сообщило AFP.
Коммерсантъ 20:50
Шоу-бизнес
В Instagram Анастасии Заворотнюк появилось новое фото
В официальном аккаунте Анастасии Заворотнюк в Инстаграм появились новые фотографии.
ToDay News Ufa вчера в 16:33
Музыка
Шнуров рассказал о планах после роспуска «Ленинграда»
Российский музыкант Сергей Шнуров рассказал, чем будет заниматься после завершения гастрольной деятельности группировки «Ленинград», прощальный концерт который состоялся в Санкт-Петербурге в субботу.
Взгляд.ру 02:45
Армия и оружие
Военные США препятствуют движению ВС Сирии на север страны, узнали СМИ
По данным близких к курдам СМИ, инцидент, который препятствовал проходу ВС Сирии, произошел на подступах к западным районам Манбиджа.
Газета.Ru 19:34
Авто
Ультрабюджетный кроссовер Suzuki пользуется ажиотажным спросом
Новинка пользуется ажиотажным спросом - всего за 10 дней дилеры марки собрали более 10 тысяч заказов на модель, об этом сообщает пресс-служба японского автогиганта.
Новые автомобили вчера в 23:41
Армия и оружие
В США представят резолюцию, призывающую отменить вывод войск из Сирии
Лидер демократического меньшинства в сенате Чак Шумер заявил, что конгрессмены-демократы предложат резолюцию, призывающую президента США Дональда Трампа отменить решение о выводе войск с севера Сирии, сообщает газета Hill.
РИА Новости 20:55
Политика
На Парламентских выборах в Польше лидирует правящая партия
На парламентских выборах в Польше с серьезным отрывом лидирует правящая партия «Право и справедливость», об этом 13 октября сообщает польское издание PAP со ссылкой на данные экзитполов.
REGNUM 16:02
Армия и оружие
Трамп готовится ввести «мощные санкции» против Турции
Президент США Дональд Трамп заявил, что вместе с конгрессом готовится ввести "мощные санкции" против Анкары на фоне ее операции в Сирии под названием "Источник мира", передает телеканал "360".
Радио Sputnik 12:55
Единоборства
Александр Емельяненко рассказал о тренировке со Стивеном Сигалом
Актуальные Новости 11 октября в 20:01
Авто
Перспективы LADA Granta Drive Active оценили дилеры
Седан LADA Granta Drive Active, который совсем скоро поступит в продажу, призван стать самой «молодежной» моделью в линейке LADA.
Автоновости дня 06:25
Шоу-бизнес
Максим Виторган высказался о свадьбе Ксении Собчак
Актер Максим Виторган-младший стал гостем передачи "На троих" с Екатериной Котрикадзе и Тихоном Дзядко.
Дни.ру вчера в 05:04
Наука
Выявлена связь между медленной ходьбой и ранним старением мозга
MedikForum.ru вчера в 10:06
Космос
НАСА запустило с самолета ракету со спутником для изучения ионосферы
Национальное управление по аэронавтике и исследованию космического пространства США (НАСА) успешно запустило в четверг спутник ICON, предназначенный для изучения ионосферы Земли.
Российская газета 10 октября в 22:37
Политика
Зеленский попросил украинцев не делать «картинку» для российского ТВ
Президент Украины Владимир Зеленский на своей странице в Facebook призвал украинцев во время митингов, которые намечены на День защитника Украины, 14 октября, не поддаваться на провокации, чтобы не создавать «картинку для российского телевидения».
РБК 20:52
Происшествия
Таксист не поделил «вафельницу» с внедорожником в Южно-Сахалинске
По сообщению соавтора Sakh.com, таксист и внедорожник встретились там 14 октября в 11:20.
Сахалин.Инфо 20:41
Общество
Цирки с животными и продажу меха запретили в Калифорнии
Псковское агентство информации 10:41
Гаджеты
Флагманский смартфон Xiaomi получил стабильную версию MIUI 11
Предполагается, что глобальную стабильную версию операционной системы MIUI 11 покажут на презентации Redmi Note 8 Pro в Индии 16 октября.
Ferra вчера в 05:34
Армия и оружие
Американский военный беспилотник во время испытаний сдуло ветром
Испытания проходили на полигоне Юма в штате Аризона. Во время посадки беспилотника его сдуло порывами ветра.
iReactor вчера в 22:23
Религия
Покров Пресвятой Богородицы отметят в районном храме
Покров Пресвятой Богородицы отметят в Храме святого царя страстотерпца Николая II в Аннино 13 и 14 октября.
Чертаново Южное 11 октября в 01:30
Единоборства
Дмитрий Бивол победил Ленина Кастильо
Чемпион WBA в полутяжелом весе Дмитрий Бивол 12 октября в Чикаго в очередной раз защитил свой титул, победив единогласным решением судей со счетом 120-107 и 119-108 дважды доминиканца Ленина Кастильо.
Allboxing.ru вчера в 23:57
Футбол
Кипр — Россия 0:5
Сборная России по футболу разгромила команду Кипра и досрочно вышла в финальную часть чемпионата Европы 2020 года.
РИА Новости 13:54