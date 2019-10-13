Армия и оружие

РБКРБКЭрдоган заявил об отсутствии проблем с Россией из-за операции в Сирии

В случае, если возникают вопросы, в течение суток они обсуждаются с российским президентом и вырабатываются совместные шаги, пояснил турецкий лидер. Операция «Источник мира» 9 октября была инициирована властями Турции на северо-востоке Сирии.
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Эрдоган заявил об отсутствии проблем с Россией из-за операции в Сирии

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