Армия и оружие
РБКЭрдоган заявил об отсутствии проблем с Россией из-за операции в Сирии
В случае, если возникают вопросы, в течение суток они обсуждаются с российским президентом и вырабатываются совместные шаги, пояснил турецкий лидер. Операция «Источник мира» 9 октября была инициирована властями Турции на северо-востоке Сирии.
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Армия и оружие
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Советник Эрдогана не исключил столкновения турецкой армии с сирийской
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