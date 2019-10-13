Армия и оружие
РБКЭрдоган заявил об отсутствии проблем с Россией из-за операции в Сирии
В случае, если возникают вопросы, в течение суток они обсуждаются с российским президентом и вырабатываются совместные шаги, пояснил турецкий лидер. Операция «Источник мира» 9 октября была инициирована властями Турции на северо-востоке Сирии.
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Происшествия
В Ленинградской области диджея зарезали за «неправильную» музыку
Следователи ищут мужчину, подозреваемого в убийстве диджея в кафе в Кировском районе Ленинградской области.
Шоу-бизнес
Максим Виторган высказался о свадьбе Ксении Собчак
Актер Максим Виторган-младший стал гостем передачи "На троих" с Екатериной Котрикадзе и Тихоном Дзядко.
Наука
Нобелевский лауреат назвал главные причины развития рака
Главными причинами возникновения рака являются естественные процессы жизнедеятельности клеток, а не радиация или канцерогены, рассказал лауреат Нобелевской премии по химии Томас Линдал ТАСС в кулуарах XIV Всероссийского фестиваля Nauka 0+.
Происшествия
Неизвестные расстреляли мужчину в Киеве
Двое неизвестных, которые находились в автомобиле Toyota Camry, расстреляли мужчину в Киеве.
Политика
Песков рассказал, почему Путин предпочитает отдыхать в России
Путин провел свой недавний отпуск в Сибири. На отдыхе его сопровождал министр обороны Сергей Шойгу.
Религия
Православные празднуют Покров Пресвятой Богородицы
В понедельник 14 октября 2019 года Православная Церковь отмечает великий праздник – Покров Пресвятой Богородицы.
Музыка
Билан хочет поехать на «Евровидение» в третий раз
Популярный российский певец Дмитрий Билан дал интервью ток-шоу «Алена, блин», в котором рассказал, что хотел бы представлять Россию на международном конкурсе «Евровидение» в третий раз.
Футбол
«Торпедо» ещё не приняло решение по поводу участия в РПЛ
Владелец московского «Торпедо» Роман Авдеев заявил, что клуб будет принимать решение по поводу участия в РПЛ в конце сезона.
Армия и оружие
«Здание ходило ходуном, потери перевалили за третий десяток»: Разведчик ДНР рассказал об уничтожении позиции «Правого сектора»* (видео)
Бывший военнослужащий морской пехоты Тихоокеанского флота РФ, офицер СОБР МВД РФ Алексей Филиппов в интервью для военкора Юрия Котенка рассказал об уничтожении позиции запрещенного в России «Правого сектора»* в 2015 году, когда он был внедрен в ряды ДУК «Правый сектор»* и полк «Азов»* и передавал информацию ополчению Донецкой Народной Республики.
Экономика
Переводивший ФБК деньги бизнесмен рассказал об угрозах в его адрес
Авто
В Сети показали «Ниву» с дизельным двигателем Peugeot XUD-9L
Под капотом «ВАЗ-21215» располагался 1,9-литровый дизель Peugeot XUD-9L, способный в паре с 5-ступенчатой трансмиссией генерировать мощность в 63 л. с. Чтобы установить французский агрегат, работающий на тяжелом топливе, специалистам «Ладаэкспорта» пришлось изготовить порядка сотни оригинальных деталей.
Происшествия
Житель Томской области задержан по подозрению в серии изнасилований
Происшествия
В Audi пропавшей Ксении Каторгиной обнаружили кровь
Общество
Власти Японии рекомендовали 9 млн человек эвакуироваться из-за тайфуна
В Японии более 9 млн человек рекомендовано эвакуироваться из-за тайфуна «Хагибис», сообщает NHK.
Происшествия
Участницу «Дома-2» избили на корпоративе
Участницу телепроекта "Дом-2" Маргариту Овсянникову избили во время корпоратива. Видео с инцидентом артистка опубликовала в Instagram.
Общество
Диетологи раскрыли секрет «вечной молодости»
Общество
Комментарий на YouTube впервые собрал миллион лайков
Кино
Фею в новой «Золушке» сыграет темнокожий гей
Американский темнокожий актер, открытый гомосексуалист Билли Портер сыграет фею-крестную в новом мюзикле «Золушка».
Культура
Распутина рассказала о давнем инциденте с Зеленским
Распутина и Зеленский выступали в программе «Квартал 95» в 2010 году. Певице заранее пообещали, что никаких пошлых шуток не будет.
Армия и оружие
В Совфеде рассказали о пользе переговоров между Дамаском и курдами
Первый заместитель комитета Совета Федерации России по международным делам Владимир Джабаров заявил, что ситуацию на северо-востоке Сирии могли бы улучшить переговоры между представителями сирийских властей и курдскими группировками.
Армия и оружие
Сирийская армия начала наступление на курдские территории
Сирийская правительственная армия начала наступление в северной части страны, сообщает государственное агентство SANA со ссылкой на своего корреспондента.
Происшествия
В Саратове сотни жителей пришли проститься с убитой девочкой
В Саратове сотни жителей пришли на церемонию прощания с девятилетней Лизой Киселёвой, которая пропала утром 9 октября по пути в школу и затем была найдена мёртвой в одном из гаражей города.
Гаджеты
Microsoft анонсировала очередное крупное обновление Windows 10
Компания Microsoft анонсировала очередное крупное обновление «десятки».
Шоу-бизнес
Оксана Воеводина подала в суд на экс-короля Малайзии
Шоу-бизнес
Врач-онколог сказала, что может помочь Заворотнюк
Врач добавила, что больной сейчас крайне необходимы поддержка и присутствие рядом родных и близких.
Игры
Игровая консоль PlayStation 5 стала доступна по предзаказу
Политика
Мантуров рассказал о перспективах сотрудничества России с ОАЭ
У России есть хорошие перспективы для сотрудничества с Объединенными Арабскими Эмиратами по ряду направлений.
Космос
NASA зафиксировало загадочную аномалию на краю Солнечной системы
Космическое агентство NASA с помощью зондов Voyager зафиксировало загадочную аномалию прямо на краю Солнечной системы.
Технологии
Появилось видео нового саркофага Чернобыльской АЭС с высоты птичьего полета
Европейский банк реконструкции и развития на своей странице в фейсбуке опубликовал ролик, на котором со всех сторон виден новый саркофаг над четвертым энергоблоком Чернобыльской атомной электростанции, разрушенном в результате аварии в 1986 году.
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