Армия и оружие

РБКРБКЭрдоган заявил об отсутствии проблем с Россией из-за операции в Сирии

В случае, если возникают вопросы, в течение суток они обсуждаются с российским президентом и вырабатываются совместные шаги, пояснил турецкий лидер. Операция «Источник мира» 9 октября была инициирована властями Турции на северо-востоке Сирии.
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Эрдоган заявил об отсутствии проблем с Россией из-за операции в Сирии

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Эрдоган заявил, что Турция не испытывает проблем с Россией из-за операции в Сирии

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Эрдоган рассказал о взаимопонимании с Россией по ситуации в Сирии

Газета.Ru12:53

Эрдоган заявил, что у Турции нет проблем с Россией по ситуации в Сирии

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Главными причинами возникновения рака являются естественные процессы жизнедеятельности клеток, а не радиация или канцерогены, рассказал лауреат Нобелевской премии по химии Томас Линдал ТАСС в кулуарах XIV Всероссийского фестиваля Nauka 0+.
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«Здание ходило ходуном, потери перевалили за третий десяток»: Разведчик ДНР рассказал об уничтожении позиции «Правого сектора»* (видео)

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Власти Японии рекомендовали 9 млн человек эвакуироваться из-за тайфуна

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Участницу телепроекта "Дом-2" Маргариту Овсянникову избили во время корпоратива. Видео с инцидентом артистка опубликовала в Instagram.
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Первый заместитель комитета Совета Федерации России по международным делам Владимир Джабаров заявил, что ситуацию на северо-востоке Сирии могли бы улучшить переговоры между представителями сирийских властей и курдскими группировками.
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В Саратове сотни жителей пришли на церемонию прощания с девятилетней Лизой Киселёвой, которая пропала утром 9 октября по пути в школу и затем была найдена мёртвой в одном из гаражей города.
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Врач-онколог сказала, что может помочь Заворотнюк

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