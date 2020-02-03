Армия и оружие

Газета.RuГазета.RuЭрдоган заявил об ударах турецкой армии по сирийской армии

Российские военные опровергли сообщения, что турецкие самолеты совершили нападение на позиции сирийских правительственных войск. Ранее об этом заявил президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган. Он назвал такие действия ответом на нападение сирийцев на турецкую армию.
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