Российские военные опровергли сообщения, что турецкие самолеты совершили нападение на позиции сирийских правительственных войск. Ранее об этом заявил президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган. Он назвал такие действия ответом на нападение сирийцев на турецкую армию.

Эрдоган заявил об ударах турецкой армии по сирийской армии

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