Армия и оружие
REGNUMЭрдоган заявил об уничтожении в Сирии восьми комплексов «Панцирь»
Восемь зенитных ракетно-пушечных комплексов «Панцирь» уничтожены турецкими военными в Сирии. Об этом турецкий президент Реджеп Тайип Эрдоган сообщил журналистам во время авиаперелёта в Турцию, фрагменты беседы приводит 10 марта телеканал CNN Turk.
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Прокуратура рассказала о доказательствах причастности России к крушению MH17
Сторона обвинения в деле о крушении пассажирского малазийского Boeing 777 рассказала, что у нее есть доказательства причастности России к катастрофе.
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Путин выступил против неограниченного количества президентских сроков
Президент России Владимир Путин выступил против неограниченного количества президентских сроков.
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Полиция в Иркутске проводит проверку из-за учиненного покупательницей погрома в аптеке, сообщает ГУМВД по Иркутской области.
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Во вторник котировки выросли на 8%. В настоящее время, по данным МосБиржи, курс рубля медленно растет.
Политика
Американский профессор назвал выход России из ОПЕК+ победой над США
Россия вступает в ценовую войну на нефть, чтобы вытеснить американских производителей с энергетического рынка и восстановить партнерство с Саудовской Аравией, пишет профессор Военно-морского колледжа США Николас Гвоздев на страницах The National Interest.
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Дочери Анджелины Джоли перенесли сложные операции
В своей колонке для издания Time актриса Анджелина Джоли рассказала, что две ее дочери — 15-летняя Захара и 13-летняя Шайло одна за другой перенесли сложные операции.
Общество
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Московские водители массово возмутились из-за опасной для здоровья системы контроля «Антисон», установленной в общественном транспорте, и пожаловались на условия работы.
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Экономика
Торги на американских биржах приостановили из-за падения на 7%
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Актриса Людмила Артемьева не появится в новых сериях сериала "Сваты", передает "Собеседник".
Энергетика
Saudi Aramco увеличит поставки нефти до 12,3 миллиона баррелей в сутки
"Поставки сырой нефти будут увеличены на 300 тысяч баррелей в сутки выше максимальной производственной мощности компании, которая составляет 12 миллионов баррелей в день", — сказал ан-Насер агентству Рейтер.
Политика
Эрдоган: США смягчили позицию по С-400
Соединенные Штаты смягчили свою позицию по отношению к зенитным ракетным системам С-400, приобретенным Анкарой у России.
Экономика
Названы последствия падения курса рубля для россиян
Ослабление российской национальной валюты отразится на стоимости поездок за рубеж, а также цене импортных товаров, рассказал профессор факультета финансов и банковского дела РАНХиГС Юрий Юденков.
Здоровье
Роспотребнадзор призвал не ездить на общественном транспорте в час пик
Роспотребнадзор в связи с распространением новой коронавирусной инфекции рекомендует воздержаться от посещения общественных мест, в том числе торговых центров, спортивных мероприятий и транспорта в час пик.
Общество
В Новой Москве построят мобильную инфекционную больницу
В Новой Москве построят мобильную инфекционную больницу, сообщил в своем блоге мэр столицы Сергей Собянин.
Футбол
«Зенит» потерял очки в матче с «Уфой»
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Стало известно, почему Little Big не представили песню для Евровидения
На странице конкурса Евровидение ВКонтакте был опубликован пост, в котором, со ссылкой на представителя коллектива, объяснили, почему участники от России, рейв-группа Little Big, до сих пор не показали песню и клип.
Здоровье
Выявлены новые симптомы коронавируса
Ученые из Сингапура выявили новые симптомы вызываемого коронавирусом заболевания COVID-19, пишет The Straits Times.
Общество
Принц Гарри и Меган Маркл в последний раз официально выйдут в свет
Герцог и герцогиня Сассекские принц Гарри и Меган Маркл посетили Лондон, где сегодня в последний раз официально выйдут в свет.
Политика
Эрдоган предложил Путину разрабатывать нефтяные месторождения в Сирии
Президент Турции Тайип Эрдоган предложил Владимиру Путину поддержать разработку нефтяных месторождений в Сирии для помощи сирийской экономике.
Энергетика
Новак рассказал о ценах на бензин после обвала на нефтяном рынке
Глава Минэрго России Александр Новак в эфире телеканала «Россия 24» заявил, что цены на бензин в стране не взлетят вслед за резким падением стоимости нефти.
Экономика
Банк России предложил увеличить размер переводов в СБП до 2 млн рублей
Банк России предлагает увеличить размер переводов в системе быстрых платежей (СБП) с 600 тыс. рублей до 2 млн рублей.
Армия и оружие
США начали вывод своих войск из Афганистана
Происшествия
43-летнего жителя области обвиняют в убийстве знакомого камнем
Во время следствия обвиняемый вину признал, и подтвердил показания на месте убийства во время следственного эксперимента.
Общество
Туроператор: туры на схождение Благодатного огня могут скорректировать
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Путин: как решат граждане 22 апреля, так и будет
Как сообщало ИА REGNUM, президент РФ Владимир Путин заявил, что в России принимается не новая Конституция РФ, а вносятся значимые поправки в главный документ страны.
Политика
Турчинов рассказал о звонке Путину в 2014 году
Украинский политик Александр Турчинов, который в 2014 году после свержения президента Виктора Януковича исполнял обязанности главы государства, рассказал о своем звонке российскому лидеру Владимиру Путину во время событий в Крыму.
Гаджеты
Microsoft признала критические проблемы с обновлением Windows 10
Как сообщает Windows Latest, корпорация Microsoft отреагировала на жалобы пользователей на обновление KB4535996 для Windows 10, передает "Лента.ру".
Гаджеты
В коде iOS 14 обнаружили иконку новых наушников Apple
Тематический ресурс 9to5mac смог получить предварительный доступ к сборке iOS 14 и обнаружил пиктограмму полноразмерных наушников.