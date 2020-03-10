Армия и оружие

REGNUMREGNUMЭрдоган заявил об уничтожении в Сирии восьми комплексов «Панцирь»

Восемь зенитных ракетно-пушечных комплексов «Панцирь» уничтожены турецкими военными в Сирии. Об этом турецкий президент Реджеп Тайип Эрдоган сообщил журналистам во время авиаперелёта в Турцию, фрагменты беседы приводит 10 марта телеканал CNN Turk.
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