Армия и оружие

Газета.RuГазета.RuЭрдоган заявил об уничтожении восьми сирийских комплексов «Панцирь»

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что его войска ликвидировали восемь зенитных ракетно-пушечных комплексов "Панцирь" в провинции Идлиб в Сирии.
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