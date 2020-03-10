Армия и оружие
Газета.RuЭрдоган заявил об уничтожении восьми сирийских комплексов «Панцирь»
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что его войска ликвидировали восемь зенитных ракетно-пушечных комплексов "Панцирь" в провинции Идлиб в Сирии.
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Политика
Госдума приняла пакет поправок к Конституции во втором чтении
Государственная Дума во вторник приняла во втором чтении законопроект «О совершенствовании регулирования отдельных вопросов организации и функционирования публичной власти», представляющий собой пакет поправок к Конституции.
Политика
Путин оценил слова Зеленского об освобождении Освенцима украинцами
Заявление президента Украины Владимира Зеленского об освобождении концлагеря Освенцим украинцами — чушь, сказал российский лидер Владимир Путин в интервью ТАСС.
Политика
В США назвали вооружения, которые хотят включить в продление СНВ-3
Госдепартамент США назвал российские вооружения, которые хочет включить в продление Договора с Россией о мерах по дальнейшему сокращению и ограничению стратегических наступательных вооружений (СНВ-3), завершающего свое действие в начале 2021 года.
Шоу-бизнес
Дочь Заворотнюк оценила шансы на выздоровление артистки
Дочь актрисы Анастасии Заворотнюк Анна выразила уверенность, что ее мать поправится. Об этом она написала в комментариях в Instagram.
Политика
Крашенинников назвал переходной норму об изъятии ограничения президентских сроков
Ограничения по срокам президента в Конституции сохраняются, норма об изъятии ограничения президентских сроков носит переходный характер, заявил глава комитета Госдумы по госстроительству и законодательству Павел Крашенинников.
Политика
Американский экономист предрек России победу в нефтяной войне
Профессор американского Военно-морского колледжа и сотрудник Института исследований внешней политики в Филадельфии Николас Гвоздев назвал обвал цен на нефтяном рынке экономической войной и высоко оценил шансы России на победу.
Общество
Принц Гарри и Меган Маркл посетили службу в Вестминстерском аббатстве
Принц Гарри и Меган Маркл последний раз появились на публике в королевском статусе, сообщает ОТР.
Общество
ФАС признала нарушением рекламу «Арбидола» о лечении коронавируса
«Комиссия приняла такое решение, поскольку на момент выхода рекламы содержащийся в ней рекламный посыл относительно действия препарата «Арбидол» против нового коронавируса выходил за пределы показаний, указанных в инструкции по его применению», — пояснил замглавы ФАС Андрей Кашеваров.
Здоровье
В России число заболевших коклюшем выросло на 40%
В 2019 году заболели 14 406 человек, это почти на 40% больше, чем в 2018 году (10 421 заболевших), пишет РБК со ссылкой на данные Роспотребнадзора.
Политика
Прокурор рассказала о показаниях «свидетеля М58» по делу MH17
Анонимный «свидетель М58» заявлял, что якобы видел «русских солдат» перед запуском ЗРК «Бук» в день крушения рейса MH17 на Украине в 2014 году.
Происшествия
Под Тамбовом арестован предполагаемый убийца школьницы
Экономика
Соцвыплаты и пенсии проиндексируют, несмотря на падение рубля
То, что планируется закрепить в Конституции - индексация социальных выплат и пенсий - будет выполнено", - сказала сенатор.
Музыка
Little Big пока не представила песню для «Евровидения-2020»
Происшествия
Эксперты идентифицировали останки тела знакомой фигурантов дела «Сети»
Экспертиза подтвердила, что найденные под Рязанью останки тела принадлежат знакомой фигурантов дела «Сети» (признана террористической и запрещена в России) Екатерине Левченко.
Космос
Пуск ракеты «Протон-М» перенесен из-за «некачественных комплектующих»
Запуск ракеты-носителя "Протон-М" с телекоммуникационными спутниками с космодрома Байконур перенесен на два месяца из-за обнаружения "некачественных комплектующих", сообщает РИА "Новости" со ссылкой на генерального директор Центра Хруничева, занимающегося производством ракет, Алексея Варочко.
Футбол
Клоппа разозлил вопрос испанского журналиста о коронавирусе
Наставник «Ливерпуля» Юргенн Клопп резко отреагировал на вопрос испанского журналиста о коронавирусе на пресс-конференции перед ответным матчем 1/8 финала Лиги чемпионов с «Атлетико».
Шоу-бизнес
Анастасия Макеева впервые показала своего нового мужа
Актриса Анастасия Макеева впервые показала своего мужа Александра Саковича.
Общество
Жители Монако вышли на акцию против российского миллиардера
Российский миллиардер Владимир Мельниченко, получивший вид на жительство в Европе после продажи кузбасской компании «Сибуглемет», вызвал недовольство у местных активистов.
Экономика
Киселев прокомментировал ситуацию с падением рубля и ценами на нефть
Паниковать в связи с нынешним падением цен на нефть и спекулятивной лихорадкой на валютном рынке не надо, от нынешней ситуации стратегически Россия может выиграть благодаря хладнокровию и расчету руководства страны, написал журналист Дмитрий Киселев в открытом им в понедельник Telegram-канале.
Экономика
«АвтоВАЗ» может поднять цены на машины из-за падения рубля
Цены на машины компании «АвтоВАЗ» могут быть скорректированы из-за обвала рубля. Отметим, что сегодня курс доллара подскочил до 73 рублей.
Шоу-бизнес
В Сети появились первые фото дочери Анджелины Джоли после операции
Недавно Анджелина Джоли шокировала поклонников неожиданным признанием. Оказывается, две её дочери перенесли тяжелые операции.
Армия и оружие
На параде Победы впервые покажут новейшие танки Т-90М
Новейшие танки Т-90М "Прорыв" впервые проедут по Красной площади на параде Победы 9 мая.
Общество
В Китае назвали примерные сроки окончания эпидемии коронавируса
Эпидемия коронавируса нового типа будет распространяться по миру по меньшей мере до конца июня, заявил глава специальной комиссии по борьбе с эпидемией Государственного комитета по делам здравоохранения КНР Чжун Наньшань.
Финансы
Курс рубля упал на открытии торгов на Московской бирже
Рубль упал по отношению к доллару и евро на открытии торгов на Московской бирже, сообщает РИА Новости.
Кино
Актриса Артемьева отказалась от съёмок в сериале «Сваты»
Об отказе Артемьевой от съёмок рассказала актриса Татьяна Кравченко, сообщает 10 марта «Собеседник».