«Нападения на наших военных и последние вылазки террористов в Сирии переполнили нашу чашу терпения. Мы в ближайшее время предпримем необходимые шаги, чтобы ликвидировать собственными силами угрозы, исходящие из Сирии», — подчеркнул президент.
Холдинг Segezha Group, входящий в АФК «Система» Владимира Евтушенкова, договорился о покупке 100% компании «Интер Форест Рус», объединяющей лесопромышленные активы в Красноярском крае и Иркутской области, за $515 млн, говорится в сообщении Segezha Group.
Президент России Владимир Путин, канцлер Германии Ангела Меркель и президент Франции Эммануэль Макрон в телефонном разговоре затронули некоторые международные вопросы, включая борьбу с терроризмом на Африканском континенте, сообщает пресс-служба Кремля.