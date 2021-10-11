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Эрдоган заявил о готовности Турции ликвидировать угрозы на севере Сирии

7 октября сообщалось, что армия Турции уничтожила пять террористов на севере Сирии в ответ на гибель турецкого военного.
RT на русском
«Нападения на наших военных и последние вылазки террористов в Сирии переполнили нашу чашу терпения. Мы в ближайшее время предпримем необходимые шаги, чтобы ликвидировать собственными силами угрозы, исходящие из Сирии», — подчеркнул президент.
Политическая Экспертиза
Президент Турции Тайип Эрдоган обсуждал в ходе встречи с президентом Владимиром Путиным решение проблем сирийского Идлиба.
Взгляд.ру
Как писал сайт kp.ru, в конце августа 2021 президент России Владимир Путин и Эрдоган отметили необходимость вытеснения оставшихся террористов из Идлиба.
Комсомольская правда

С чего всё началось

Эрдоган заявил, что Турция самостоятельно ликвидирует террористическую угрозу в Сирии
Чаша терпения Турции переполнилась из-за последних "вылазок террористов" в Сирии, заявил президент Реджеп Тайип Эрдоган.
РИА Новости13:27

Подробнее о событии

Эрдоган заявил о готовности Турции ликвидировать угрозы на севере Сирии
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Эрдоган: Турция ликвидирует террористов в Сирии
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Эрдоган вновь заявил о готовности Турции устранить угрозы в Сирии
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Эрдоган заявил о готовности Турции ликвидировать угрозы на севере Сирии
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