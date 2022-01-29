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Эрдоган заявил о стабилизации курса турецкой лиры

В субботу Эрдоган принял участие на открытии ряда объектов в северо-восточной провинции Гиресун.
ПРАЙМ
Обвал турецкой лиры 23 ноября на 18% стал максимальным за последние 20 лет.
ПРАЙМ
Курс доллара достиг рекордных 18,4 лиры 20 декабря, тогда как еще в январе прошлого года стоил 7,4 лиры.
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Об обесценивании валюты — в материале «Ъ» «По ком звенит турецкая лира».
Коммерсантъ

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Эрдоган пообещал снижения процентных ставок и инфляции
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Эрдоган сказал о стабилизации курса турецкой лиры
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Президент Турции Эрдоган: процентные ставки и уровень инфляции в стране будут снижаться
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Эрдоган заявил, что уровень инфляции и процентные ставки в Турции будут снижаться
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