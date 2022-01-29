Будьте в Плюсе

Эрдоган заявил о стабилизации курса турецкой лиры

В субботу Эрдоган принял участие на открытии ряда объектов в северо-восточной провинции Гиресун.
ПРАЙМ
Однако после заявлений президента Турции Тайипа Эрдогана о мерах противодействия волатильности курса лира резко подскочила в конце декабря.
ПРАЙМ
Для продолжения валютных интервенций турецкий ЦБ договорился с ОАЭ о кредите (своп-линии) на 4,9 миллиарда долларов сроком на три года.
Lenta.ru
Обвал турецкой лиры 23 ноября на 18% стал максимальным за последние 20 лет.
ПРАЙМ

Подробнее о событии

Президент Турции Эрдоган: процентные ставки и уровень инфляции в стране будут снижаться
Lenta.ru17:09
Эрдоган заявил о стабилизации курса турецкой лиры
RT на русскомвчера в 15:01
Эрдоган заявил, что уровень инфляции и процентные ставки в Турции будут снижаться
ПРАЙМвчера в 14:29
Показать все источники

Интересное

Washington Post: украинская разведка вывезла секретные документы из штаб-квартиры в Киеве

Украинская разведка вывезла секретные файлы и оборудование из штаб-квартиры в Киеве, сообщает The Washington Post со ссылкой на чиновников.
РБК16:21

МИД назвал сюжет швейцарского канала SRF о войсках России у границы Украины фейком

МИД России раскритиковал сюжет швейцарского телевидения о якобы стягивании российских войск к границе Украины.
РИА Новостивчера в 12:18

Politico: Зеленский опасается, что Байден преувеличивает угрозу войны для сделки с Россией

"Зеленский боится, что США специально преувеличивают угрозу со стороны президента России Владимира Путина, чтобы получить поле для политического маневра и заключить сделку с Кремлем, которая, например, усилила бы контроль Москвы над Донбассом", - пишет издание.
Комсомольская правдавчера в 23:21

Полиция Чехии проверит уничтожение в канцелярии президента отчета о взрывах во Врбетице

Чешская полиция начала расследование обстоятельств случайного уничтожения секретного отчета спецслужб страны о взрывах на складах с оружием в деревне Врбетице в 2014 году, сообщают издание Respekt и «Чешское радио» со ссылкой на источники.
РБКвчера в 14:14

Доктор Го Панпан сообщил о пользе чая для людей с гипертонией и болезнью сердца

Доктор Го Панпан заявил, что чай полезен для данной категории пациентов.
Ежедневные Новости Владивостока28 января в 01:53

Observador: Португалия может оказать помощь Украине борьбой с дезинформацией со стороны РФ

На страницах издания Observador появился материал, в котором говорится, что Португалия должна помешать российской «дезинформации», передает solenka.info.
Solenka.infoвчера в 10:27

Супруг утонувшей в проруби на Крещение на реке Оредеж опознал ее тело

Супруг 41-летней женщины, погибшей после прыжка в прорубь на реке Оредеж в Ленинградской области, подтвердил, что найденное тело принадлежит его жене.
Фонтанка.Ру28 января в 12:52

В Италии увидели признаки сезонного заболевания у COVID-19

По словам ученого, коронавирус всё больше принимает характеристики и признаки сезонного заболевания.
Известиявчера в 09:04

Обновление iOS 15.4 позволит пользователям iPhone разблокировать смартфон, не снимая маски

Обновление iOS 15.4 призвано решить проблему со сниманием макси с лица для разблокировки аппарата и для этого не понадобятся Apple Watch.
Пепелац Ньюс28 января в 05:04

«Сбер» предложил снимать наличные в банкоматах с помощью приложения «Сбербанк Онлайн»

Новая услуга позволяет снять деньги с банкомата через фирменное приложение СберБанк Онлайн.
Asteraвчера в 14:17