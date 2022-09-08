РБКЭрдоган заявил о задержании в Турции одного из руководителей ИГВ Турции задержали одного из руководителей «Исламского государства» (ИГ, запрещенная в России террористическая организация), сообщил президент страны Реджеп Тайип Эрдоган, передает Haberturk.РБКПо словам Эрдогана, в Турции был задержан Башар Хаттаб Газаль ас-Сумайдаи, который был "третьим человеком в ИГ после экс-главаря Абу Бакра аль-Багдади и Абу аль-Хасана аль-Хашими аль-Курейши".ТАССЭрдоган заявил, что боевик был задержан в Стамбуле при попытке въехать в Турцию.ТАСС«Исламское государство» — террористическая организация, деятельность которой запрещена в России.Говорит МоскваЧитать далееСвернутьКомсомольская правдаКомсомольская правдаРосбалтНТВРИА ТВОИ НовостиИзвестияПолитРоссияФАНАбзацЯмал-МедиаLife.ruТелеканал 360°REGNUMНовый ДеньГазета.RuПодробнее о событииПрезидент Турции Эрдоган сообщил о задержании в стране одного из ключевых главарей ИГLenta.ruвчера в 16:32Эрдоган заявил о задержании в Турции одного из руководителей ИГРБК17:39Эрдоган сообщил о задержании в Турции одного из главарей ИГКоммерсантъвчера в 16:40Эрдоган объявил о задержании одного из «ключевых главарей» ИГТАСС17:45Эрдоган объявил о задержании в Турции одного из ключевых главарей ИГГазета.Ruвчера в 16:32Эрдоган заявил о задержании в Турции одного из главарей ИГ*Московский Комсомолецвчера в 16:30Эрдоган заявил о задержании одного из лидеров ИГ* Абу Зейда в ТурцииРИА Новостивчера в 16:19Показать ещёОценить55Поделиться