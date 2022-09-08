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Эрдоган заявил о задержании в Турции одного из руководителей ИГ

В Турции задержали одного из руководителей «Исламского государства» (ИГ, запрещенная в России террористическая организация), сообщил президент страны Реджеп Тайип Эрдоган, передает Haberturk.
РБК
По словам Эрдогана, в Турции был задержан Башар Хаттаб Газаль ас-Сумайдаи, который был "третьим человеком в ИГ после экс-главаря Абу Бакра аль-Багдади и Абу аль-Хасана аль-Хашими аль-Курейши".
ТАСС
Эрдоган заявил, что боевик был задержан в Стамбуле при попытке въехать в Турцию.
ТАСС
«Исламское государство» — террористическая организация, деятельность которой запрещена в России.
Говорит Москва

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