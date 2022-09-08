По словам Эрдогана, в Турции был задержан Башар Хаттаб Газаль ас-Сумайдаи, который был "третьим человеком в ИГ после экс-главаря Абу Бакра аль-Багдади и Абу аль-Хасана аль-Хашими аль-Курейши".