Политика
Lenta.ruЭрдогана пригласили на парад Победы в Москву
Президента Турции Реджепа Эрдогана пригласили на празднование 75-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне в Москве 9 мая 2020 года. Об этом пишет газета «Известия». В российском посольстве в Анкаре подтвердили передачу приглашения, однако согласие от турецкой стороны пока не получено.
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Россия пригласила президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана на Парад Победы в 2020 году. Об этом «Известиям» заявили в посольстве РФ в Анкаре. Там, однако, подчеркнули — согласие от турецкой стороны пока не получено.Известия16:01
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