Политика

Lenta.ruLenta.ruЭрдогана пригласили на парад Победы в Москву

Президента Турции Реджепа Эрдогана пригласили на празднование 75-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне в Москве 9 мая 2020 года. Об этом пишет газета «Известия». В российском посольстве в Анкаре подтвердили передачу приглашения, однако согласие от турецкой стороны пока не получено.
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Майский гость: Эрдогана пригласили на День Победы

Россия пригласила президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана на Парад Победы в 2020 году. Об этом «Известиям» заявили в посольстве РФ в Анкаре. Там, однако, подчеркнули — согласие от турецкой стороны пока не получено.
Известиявчера в 16:01

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Майский гость: Эрдогана пригласили на День Победы

Известиявчера в 16:01

«Известия»: Эрдогана пригласили на Парад Победы в Москве в 2020 году

ТАССвчера в 18:01

СМИ: Россия ожидает Эрдогана на парад Победы в 2020 году

RT на русскомвчера в 16:58

Россия пригласила Эрдогана на День Победы

REGNUMвчера в 16:36

Посольство сообщило о приглашении Эрдогана на парад Победы в 2020 году

РБКвчера в 20:27

Эрдогана пригласили на парад Победы в Москву

Lenta.ruвчера в 19:43

Эрдогана пригласили на юбилейный парад Победы

Телеканал 360°вчера в 18:28
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Результаты взвешивания к UFC on ESPN 7: Розенструйк перевесил Оверима

В Вашингтоне состоялась церемония официального взвешивания участников турнира UFC on ESPN 7, главным событием которого станет поединок в тяжелом весе между Алистаром Оверимом и Жаирзиньо Розенструйком.
FightTime.ru вчера в 11:29
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Отец Фриске сообщил, что Шепелев лжёт об умершей Жанне и сыне Платоне

Часть заявлений прямо свидетельствовали о том, что умершая Фриске имела с отцом «тяжелейшие отношения» и разговаривала с тем не чаще, чем раз в полгода.
HotGeo 05 декабря в 14:18
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Бах: МОК обязан следовать решению WADA по России

Международный олимпийский комитет (МОК) будет обязан следовать решению Всемирного антидопингового агентства (WADA) по России, так как это прописано в стандарте по соответствию, подписанном организацией, заявил глава МОК Томас Бах.
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Лоза ответил Максу Покровскому на слова о деградации России

Юрий Лоза прокомментировал заявление солиста «Ногу свело!» Макса Покровского о деградации российской нации.
News.ru вчера в 19:40
Политика

Путин заявил о желании сохранить транзит газа через Украину

Строительство газопровода "Северный поток — 2" не означает, что Россия хочет остановить транзит через Украину, заявил Владимир Путин.
РИА Новости вчера в 07:38
Общество

В Совфеде задумались об общей системе оплаты труда учителей

Заместитель председателя комитета Совета Федерации по науке, образованию и культуре Виктор Смирнов в разговоре с "Известиями" заявил о необходимости создать общую для всей страны систему оплаты труда учителей.
РИА Новости вчера в 01:43
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Максим Фадеев представил первых артистов после перезапуска лейбла

Продюсер и музыкант Максим Фадеев опубликовал в инстаграме пост, в котором представил первый проект после "обнуления" лейбла Malfa.
РИА Новости вчера в 08:47
Финансы

Курс евро по отношению к доллару США в 10:11 MSK 6 декабря повысился на 0.01%

Курс евро по отношению к доллару США в 10:11 MSK 6 декабря повысился на 0.01% (+0.0001) до $1.1105 с $1.1104 предыдущего закрытия.
АК&М вчера в 02:15
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Пресс-секретарь прокомментировал «расследование» про жену Медведева

Пресс-секретарь премьер-министра России Олег Осипов назвал "расследования" про супругу главы правительства Дмитрия Медведева "очередным манипулированием неподтвержденной информацией".
РИА Новости вчера в 15:12
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Алена Косторная обновила мировой рекорд в финале Гран-при

Российская фигуристка, победительница двух этапов Гран-при Алена Косторная с мирового рекорда стартовала в финале серии, который проходит в итальянском Турине.
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Орлов и Кузнецов помогли «Вашингтону» победить «Анахайм» в матче НХЛ

"Вашингтон Кэпиталз" в гостях нанес поражение "Анахайм Дакс" в матче регулярного чемпионата НХЛ.
РИА Новости 00:59
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Четверо российских детей вернулись из Сирии домой

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Нападающий «Легии» Ярослав Незгода может продолжить карьеру в РПЛ.
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Американская певица Тейлор Свифт возглавила рейтинг самых высокооплачиваемых музыкантов 2019 года по версии журнала Forbes, заработав за год около $185 млн.
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Чиновница из Ленинградской области матом «подбодрила» молодежь

РИА Новости вчера в 14:43
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RT на русском вчера в 13:12
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Смертность от случайных отравлений алкоголем в России за девять месяцев 2019 года выросла на 11,9% по сравнению с показателем за аналогичный период прошлого года, - умерло более 5 тыс. человек.
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СК предъявил обвинения по делу об убийстве главы центра «Э» Ингушетии

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Названы любимые новогодние фильмы россиян

Советская мелодрама "Ирония судьбы, или С лёгким паром!" возглавила рейтинг лучших новогодних фильмов.
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Пенсионная реформа Макрона погрузила Францию в хаос

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Тренер «Лос-Анджелеса» назвал сложной ситуацию с Ковальчуком

Главный тренер клуба Национальной хоккейной лиги (НХЛ) «Лос-Анджелес Кингз» Тодд Маклеллан высказался о ситуации с выведенным из состава команды российским форвардом Ильёй Ковальчуком.
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Командующий Северным флотом предупредил о риске конфликта в Арктике

В ближайшей перспективе возможно наращивание военного присутствия сил НАТО в Арктическом регионе, что приведет к росту конфликтного потенциала, заявил командующий Северным флотом России вице-адмирал Александр Моисеев.
РИА Новости вчера в 07:47
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