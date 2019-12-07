Политика

Lenta.ruLenta.ruЭрдогана пригласили на парад Победы в Москву

Президента Турции Реджепа Эрдогана пригласили на празднование 75-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне в Москве 9 мая 2020 года. Об этом пишет газета «Известия». В российском посольстве в Анкаре подтвердили передачу приглашения, однако согласие от турецкой стороны пока не получено.
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Майский гость: Эрдогана пригласили на День Победы

Россия пригласила президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана на Парад Победы в 2020 году. Об этом «Известиям» заявили в посольстве РФ в Анкаре. Там, однако, подчеркнули — согласие от турецкой стороны пока не получено.
Известиявчера в 16:01

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Майский гость: Эрдогана пригласили на День Победы

Известиявчера в 16:01

Россия пригласила Эрдогана в Москву на День Победы

ТАСС03:51

СМИ: Россия ожидает Эрдогана на парад Победы в 2020 году

RT на русскомвчера в 16:58

Россия пригласила Эрдогана на День Победы

REGNUMвчера в 16:36

Посольство сообщило о приглашении Эрдогана на парад Победы в 2020 году

РБКвчера в 20:27

Эрдогана пригласили на парад Победы в Москву

Lenta.ruвчера в 19:43

Эрдогана пригласили на юбилейный парад Победы

Телеканал 360°вчера в 18:28
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Автоматически обработан 7081 источник, обновлено в 04:22, Ашберн
Происшествия

Момент аварии с тремя погибшими в Москве попал на видео

РБК 01:52
Футбол

Фанаты «Краснодара» покинут стадион на 30-й минуте матча с ЦСКА

Фанаты "Краснодара" покинут арену во время домашнего матча 19-го тура чемпионата России по футболу против московского ЦСКА в рамках акции, предложенной болельщиками "Спартака", сообщается на странице объединения болельщиков "Краснодара" South Supporters в Instagram.
РИА Новости 03:20
Религия

День памяти святой великомученицы Екатерины

7 декабря по уже сложившейся благочестивой традиции чествуют Екатерину-великомученицу. В Екатеринин день устраивались гонки на санях.
Менделеевские новости вчера в 22:58
Политика

Путин: работы по прокладке «Северного потока-2» практически завершены

Газета.Ru вчера в 07:39
Общество

В России изменят состав сопроводительных документов на автомобиль

В России вводится ГОСТ по информированию потребителей о показателях энергоэффективности и экологии транспортных средств, из-за чего поменяется состав сопроводительной документации на автомобили, сообщает RT со ссылкой на текст стандарта.
РИА Новости 01:24
Шоу-бизнес

Боярский раскритиковал артистов, оскорбляющих россиян

Комсомольская правда 01:16
Космос

Аппарат NASA передал данные с рекордно близкого расстояния от Солнца

Российская газета вчера в 06:18
Политика

Число пунктов выдачи паспортов РФ для жителей ЛНР и ДНР увеличат

Число пунктов, где жителям ЛНР и ДНР выдают паспорта РФ в упрощенном порядке, увеличат до восьми.
iReactor 00:52
Происшествия

Три водителя погибли в ДТП под Ковровом

Страшная авария произошла сегодня утром в Ковровском районе. ДТП случилось на 22-ом километре автодороги «Сенинские Дворики — Ковров — Шуя».
Призыв (г. Владимир) 00:55
Шоу-бизнес

Лобода показала ногу с шестью пальцами

Украинская певица Светлана Лобода опубликовала в Instagram фотографию с шестью пальцами на правой ноге.
Рамблер вчера в 10:37
Транспорт

На серой ветке метро Москвы произошел сбой в движении поездов

РБК 03:45
Футбол

«Манчестер Сити» получит проблемы от «Юнайтед» в дерби

Поединок 16-го тура АПЛ «Манчестер Сити» - «Манчестер Юнайтед» пройдет седьмого декабря на стадионе «Этихад» в Манчестере.
ODDS.ru вчера в 05:02
Кино

Вышел новый трейлер фильма Федора Бондарчука «Вторжение»

В Сети появился новый трейлер фильма "Вторжение" режиссера Федора Бондарчука.
Комсомольская правда вчера в 03:59
Здоровье

Перечислены разрушающие кишечник продукты

Немецкие ученые перечислили несколько продуктов, которые при регулярном употреблении разрушают кишечник человека, так как вредят его слизистой оболочке.
Lenta.ru 03:58
Происшествия

В Приморье задержали сотрудников ДПС по подозрению в получении взятки

В Хорольском районе Приморского края задержали сотрудников ДПС по подозрению в получении взятки, сообщает региональное управление МВД России.
RT на русском 03:47
Шоу-бизнес

Наталья Ветлицкая вернулась в Испанию

Недавно звезда 90-х объявила о триумфальном возвращении на сцену: более десяти лет Наталья Ветлицкая прожила за границей, забросив профессионально заниматься музыкой.
StarHit.ru вчера в 10:00
Космос

Грузовой корабль «Прогресс МС-13» отправился к МКС

Сегодня, 6 декабря 2019 года, в 12:34:11 по московскому времени с площадки № 31 космодрома Байконур успешно стартовала ракета-носитель «Союз-2.1а» с грузовым кораблём «Прогресс МС-13».
3DNews вчера в 05:11
Футбол

«Арсенал» разгромил «Локомотив» в Туле

Спорт71 вчера в 13:27
Общество

СМИ узнали о работе подозреваемого в убийстве в Берлине в спецназе ФСБ

Красикову удалось скрыться, он был объявлен в розыск в 2013 году (и также являлся фигурантом еще одного дела об убийстве).
РБК вчера в 21:37
Происшествия

Возбуждено уголовное дело о хулиганстве после стрельбы в московском ТЦ

По факту стрельбы было возбуждено уголовное дело по п.«а» ч. 1 ст. 213 УК РФ («Хулиганство с применением оружия»).
Известия 02:52
Кино

Netflix выпустила три постера «Ведьмака»

Netflix опубликовала три новых характер-постера с главными героями сериала «Ведьмак».
CyberSport.ru вчера в 05:25
Хоккей

Тренер «Лос-Анджелеса» назвал сложной ситуацию с Ковальчуком

«Ситуация с Ковальчуком сложная для всех», — цитирует специалиста LA Kings Insider. По его словам, россиянин является выдающимся хоккеистом.
RT на русском 00:46
Происшествия

Число погибших при пожаре в одесском колледже возросло до трёх

Число погибших в результате пожара в Одесском колледже экономики, права и гостинично-ресторанного бизнеса увеличилось до трёх, сообщает пресс-служба полиции.
RT на русском вчера в 09:56
Музыка

Полину Гагарину оскорбило поведение участника шоу «Голос»

Исполнитель из Екатеринбурга Арсений Курчанин во время выступления на шоу "Голос" насыпал на стол Полины Гагариной семечки.
РИА Новости 02:58
Технологии

Sony придумала, как играть на PlayStation 5 вне дома

Вне дома пользователь сможет играть с таким контроллером в мини-игры, как с портативной приставкой.
iXBT.com вчера в 06:39
Кино

Вышел первый тизер-трейлер фильма «Последний богатырь: Корень зла»

Студия Disney опубликовала в своей группе в «Одноклассниках» первый тизер-трейлер фильма «Последний богатырь: Корень зла».
Культуромания 05 декабря в 11:19
Происшествия

Отвечавший за тушение «Зимней вишни» пожарный вышел из СИЗО

Тайга.инфо 00:26
Наука

Способностью усваивать алкоголь человечество обязано обезьянам

Profibeer.ru вчера в 07:11
Общество

В Липецке призвали проверить видео с матерящимся мэром города

Депутат Липецкого областного совета Олег Хомутинников призвал комиссию по этике проверить видео, на котором мэр города Евгения Уваркина якобы инспектирует парк и нецензурно комментирует увиденное.
РИА Новости 04:03
Общество

Стол Куйвашева продали на благотворительном аукционе за 35 миллионов

В Екатеринбурге на благотворительном аукционе «Екатерининская ассамблея» был продан стол ручной работы губернатора Свердловской области Евгения Куйвашева.
Правда УрФО вчера в 12:59
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