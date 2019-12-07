Политика
Lenta.ruЭрдогана пригласили на парад Победы в Москву
Президента Турции Реджепа Эрдогана пригласили на празднование 75-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне в Москве 9 мая 2020 года. Об этом пишет газета «Известия». В российском посольстве в Анкаре подтвердили передачу приглашения, однако согласие от турецкой стороны пока не получено.
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Россия пригласила президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана на Парад Победы в 2020 году. Об этом «Известиям» заявили в посольстве РФ в Анкаре. Там, однако, подчеркнули — согласие от турецкой стороны пока не получено.Известия16:01
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В ходе встречи с представителями бизнеса Германии из-за сбоя в переводе президент России Владимир Путин стал говорить на немецком языке.
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На Хайнане обсудили перспективы развития китайского кино
Развитие кинопроизводства на острове Хайнань обсудили эксперты из разных стран 6 декабря в рамках II Международного кинофестиваля острова Хайнань, сообщает ТАСС.
Политика
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Американские ученые выяснили, что отсутствие здорового сна приводит к проблемам с сердцем даже при наличии регулярных тренировок и здорового образа жизни, пишет MedicalXpress.
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Режиссер фильма "Дау" Илья Хржановский обратился к министру культуры Владимиру Мединскому с просьбой выдать прокатное удостоверение всем частям кинокартины.
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Бывший вратарь «Локомотива» Руслан Нигматуллин прокомментировал поражение железнодорожников в матче 19-го тура РПЛ против тульского «Арсенала» (0:4).
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