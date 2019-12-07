Политика

Lenta.ruLenta.ruЭрдогана пригласили на парад Победы в Москву

Президента Турции Реджепа Эрдогана пригласили на празднование 75-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне в Москве 9 мая 2020 года. Об этом пишет газета «Известия». В российском посольстве в Анкаре подтвердили передачу приглашения, однако согласие от турецкой стороны пока не получено.
Читать в источнике
Комментировать
с чего всё началось

Майский гость: Эрдогана пригласили на День Победы

Россия пригласила президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана на Парад Победы в 2020 году. Об этом «Известиям» заявили в посольстве РФ в Анкаре. Там, однако, подчеркнули — согласие от турецкой стороны пока не получено.
Известия16:01

Подробнее о событии

Майский гость: Эрдогана пригласили на День Победы

Известия16:01

«Известия»: Эрдогана пригласили на Парад Победы в Москве в 2020 году

ТАСС18:01

СМИ: Россия ожидает Эрдогана на парад Победы в 2020 году

RT на русском16:58

Россия пригласила Эрдогана на День Победы

REGNUM16:36

Посольство сообщило о приглашении Эрдогана на парад Победы в 2020 году

РБК20:27

Эрдогана пригласили на парад Победы в Москву

Lenta.ru19:43

Эрдогана пригласили на юбилейный парад Победы

Телеканал 360°18:28
Показать все источники
Автоматически обработан 7081 источник, обновлено в 23:45, Ашберн
Гаджеты

В продажу поступили смарт-часы Xiaomi Mi Watch с активной eSIM

В Китае начались продажи умных-часов Xiaomi Mi Watch с поддержкой активной eSIM.
Anonsens 07:37
Политика

СМИ узнали о работе подозреваемого в убийстве в Берлине в спецназе ФСБ

Как пишет «Новая газета», несмотря на наличие «троих явных подозреваемых», — позднее арестованного в Германии Вадима Красикова, а также неких Владимира Ф. и Олега И. — дело дошло до суда только в 2014 году.
РБК 21:37
Футбол

FARE осудила газету Corriere dello Sport в разжигании расизма

На первой полосе номера Corriere dello Sport, который вышел в четверг, изображены темнокожие игроки "Интера" и "Ромы" Ромелу Лукаку и Крис Смоллинг соответственно и помещен заголовок Black Friday (чёрная пятница).
РИА Новости вчера в 04:01
Шоу-бизнес

Алла Пугачева представила в столице фильм «Тот самый концерт»

Народная артистка СССР Алла Пугачева представила в столичном кинотеатре «Октябрь» фильм «Тот самый концерт», передает ТАСС.
Слово и Дело 19:14
Транспорт

В России появится новый сопроводительный документ на автомобиль

В России изменится состав сопроводительной документации на автомобили в связи с введением ГОСТа по информированию потребителей о показателях энергоэффективности и экологии транспортных средств.
RT на русском 23:00
Футбол

Матерацци пошутил над Ибрагимовичем, вспоминая победу в Лиге чемпионов

Спорт-Экспресс вчера в 10:56
Фигурное катание

Фигуристка Косторная установила мировой рекорд в короткой программе

Россиянка Алена Косторная побила свой же мировой рекорд в короткой программе во время финала Гран-при в Турине.
Коммерсантъ 14:34
Футбол

«Зенит» разгромил «Динамо» в матче РПЛ

Петербургский футбольный клуб "Зенит" разгромил московское "Динамо" на "Газпром Арене" при поддержке свыше 48 тысяч зрителей со счетом 3:0 в матче 19-ого тура РПЛ сезона 2019/2020.
P1spb.ru 15:59
Экономика

Допфинансирование снизит долги по ипотеке 12 тысячам многодетных семей

Выступая на заседании правительства в пятницу, Медведев напомнил, что семьи, в которых третий и последующие дети родились после 1 января 2019 года, с сентября текущего года имеют возможность снижения ипотечного долга на 450 тысяч рублей.
РИА Новости 05:22
Общество

Лоза ответил Максу Покровскому на слова о деградации России

Юрий Лоза прокомментировал заявление солиста «Ногу свело!» Макса Покровского о деградации российской нации.
News.ru 19:40
Политика

Зеленский поделился ожиданиями от встречи с Путиным в Париже

Президент Украины Владимир Зеленский рассказал об ожиданиях от встречи с Владимиром Путиным в "нормандском формате".
РИА Новости 23:40
Шоу-бизнес

Отец Жанны Фриске отреагировал на недавнее интервью Дмитрия Шепелева

Uznayvse.ru напоминает, что во время интервью Ксении Собчак с Дмитрием Шепелевым речь зашла об отношениях ведущего и родителей Жанны Фриске.
Uznayvse.ru 12:49
Энергетика

Украина поставила условие России по газовым спорам

Исполнительный директор "Нафтогаза" Юрий Витренко заявил, что Украина согласна получать газ от России в счет погашения задолженности, присужденной Стокгольмским арбитражем, и на этом условии готова заключить новый транзитный договор.
РИА Новости 21:33
Политика

Пресс-секретарь Медведева прокомментировал расследование ФБК

Пресс-секретарь премьера РФ Олег Осипов назвал "манипулированием неподтвержденной информацией" расследование Фонда борьбы с коррупцией (ФБК) Алексея Навального о самолете, на котором, по утверждению ФБК, передвигается супруга главы правительства Светлана Медведева.
Интерфакс 15:38
Здоровье

Каабак ответил на вопрос о пересадке человеку головы

Трансплантолог Национального медицинского исследовательского центра здоровья детей Михаил Каабак в интервью ютьюб-каналу "ЖИЗА" рассказал, что будет с человеком, если ему пересадить голову другого человека.
РИА Новости 22:07
Политика

На встрече с бизнесменами из Германии Путин перешел на немецкий

В ходе встречи с представителями бизнеса Германии из-за сбоя в переводе президент России Владимир Путин стал говорить на немецком языке.
МонаВиста 13:26
Культура

На Хайнане обсудили перспективы развития китайского кино

Развитие кинопроизводства на острове Хайнань обсудили эксперты из разных стран 6 декабря в рамках II Международного кинофестиваля острова Хайнань, сообщает ТАСС.
Красная весна 04:00
Политика

Бывший лидер Боливии Эво Моралес вылетел на Кубу

Экс-глава Боливии Эво Моралес в пятницу отправился из Мексики на Кубу самолетом, рассказал в Twitter представитель МИД Мексики Роберто Веласко.
Политика Сегодня 23:06
Здоровье

Отсутствие режима сна приводит к проблемам с сердцем

Американские ученые выяснили, что отсутствие здорового сна приводит к проблемам с сердцем даже при наличии регулярных тренировок и здорового образа жизни, пишет MedicalXpress.
МИР 24 вчера в 14:51
Кино

Режиссер «Дау» попросил Минкульт разрешить прокат всех частей фильма

Режиссер фильма "Дау" Илья Хржановский обратился к министру культуры Владимиру Мединскому с просьбой выдать прокатное удостоверение всем частям кинокартины.
Piter.tv 00:01
Политика

Украина запретит гражданам ездить в Россию по внутренним паспортам

Дипломат отметил, что инициатива вызвана тем, что визит граждан в Россию «несёт угрозу государственной безопасности Украины».
Говорит Москва вчера в 07:33
Политика

Российские военные снабдили школьников из Алеппо канцтоварами

РЕН ТВ 21:07
Музыка

Forbes назвал самых высокооплачиваемых музыкантов 2019 года

Журнал Forbes составил рейтинг самых высокооплачиваемых музыкантов за 2019 год.
Газета.Ru 19:08
Армия и оружие

Атомный авианосец ВМС США «Гарри Трумэн» вошел в Средиземное море

Авианосная ударная группа ВМС США во главе с атомным авианосцем «Гарри Трумэн» прошла пролив Гибралтар и вошла в акваторию Средиземного моря в четверг, 5 декабря.
Известия 21:05
Авто

Kia сертифицировала новый кроссовер Seltos для России

Компания Kia сертифицировала компактный кроссовер Kia Seltos для российского рынка. Соответствующий документ появился на сайте Росстандарта.
AutoNews 04:00
Политика

В России назвали провокацией «Марш достоинства» Чубарова на Крым

Известия 12:42
Общество

Раймонд Паулс объяснил слова о «навязчивой» российской публике

РИА Новости 03:12
Политика

Пранкер Лексус рассказал о телефонном звонке Зеленскому

Пранкер Алексей Столяров (Лексус) рассказал, что позвонил украинскому президенту Владимиру Зеленскому.
RT на русском 01:10
Футбол

Нигматуллин: «Не понимаю, что происходит с „Локомотивом“. Шок»

Бывший вратарь «Локомотива» Руслан Нигматуллин прокомментировал поражение железнодорожников в матче 19-го тура РПЛ против тульского «Арсенала» (0:4).
Sport24.ru 14:19
Культура

Amazon Prime купил сериал «Содержанки»

Российская газета 03:03
Как работают Яндекс.Новости?
Главное