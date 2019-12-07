Политика

Lenta.ruLenta.ruЭрдогана пригласили на парад Победы в Москву

Президента Турции Реджепа Эрдогана пригласили на празднование 75-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне в Москве 9 мая 2020 года. Об этом пишет газета «Известия». В российском посольстве в Анкаре подтвердили передачу приглашения, однако согласие от турецкой стороны пока не получено.
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Майский гость: Эрдогана пригласили на День Победы

Россия пригласила президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана на Парад Победы в 2020 году. Об этом «Известиям» заявили в посольстве РФ в Анкаре. Там, однако, подчеркнули — согласие от турецкой стороны пока не получено.
Известиявчера в 16:01

Подробнее о событии

Майский гость: Эрдогана пригласили на День Победы

Известиявчера в 16:01

Россия пригласила Эрдогана в Москву на День Победы

ТАСС03:51

СМИ: Россия ожидает Эрдогана на парад Победы в 2020 году

RT на русскомвчера в 16:58

Россия пригласила Эрдогана на День Победы

REGNUMвчера в 16:36

Посольство сообщило о приглашении Эрдогана на парад Победы в 2020 году

РБКвчера в 20:27

Эрдогана пригласили на парад Победы в Москву

Lenta.ruвчера в 19:43

Эрдогана пригласили на юбилейный парад Победы

Телеканал 360°вчера в 18:28
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Автоматически обработан 7081 источник, обновлено в 05:46, Ашберн
Политика

Ополченцы ДНР передали Украине тело погибшего подполковника «Альфы»

В субботу, 7 декабря, представители Народной милиции ДНР передали украинской стороне тело подполковника СБУ Дмитрия Каплунова, погибшего на днях во время диверсионной вылазки.
Украина.ру 05:21
Политика

Путин пообещал сохранить транзит газа через Украину

Строительство газопровода "Северный поток — 2" не означает прекращения транзита газа через Украину, заявил Владимир Путин.
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Общество

Rzeczpospolita (Польша): каждый второй украинец в Польше уже сидит на чемоданах (Rzeczpospolita)

Второе место занимает Чехия, куда хотели бы уехать 34% опрошенных, а третье — Голландия (23%).
ИноСМИ 02:02
Происшествия

Экс-главу Щелковского района арестовали по делу о взятке

Бабушкинский суд Москвы в субботу арестовал на два месяца экс-главу Щелковского муниципального района Подмосковья Алексея Валова по делу о взятке, сообщила РИА Новости пресс-секретарь суда Александра Савельева.
РИА Новости 05:41
Политика

Меркель на саммите в Париже проведет встречи с Путиным и Зеленским

Канцлер Германии Ангела Меркель проведет переговоры с президентами России и Украины, Владимиром Путиным и Владимиром Зеленским, на полях саммита «нормандской четверки».
РБК вчера в 08:06
Общество

Названы разрушающие кишечник продукты

Профессор, гастроэнтеролог и медицинский директор частной клиники Helios в немецком городе Крефельде Томас Фрилинг назвал продукты, которые наносят вред слизистой оболочке кишечника.
Газета.Ru 05:23
Здоровье

Трансплантолог Каабак оценил возможность пересадки человеку головы

Трансплантолог Национального медицинского исследовательского центра здоровья детей Михаил Каабак в интервью YouTube-каналу «ЖИЗА» рассказал о перспективах пересадки головы человеку.
Взгляд.ру 04:46
Футбол

Зенит — Динамо 3:0

В матче 19-го тура российской Премьер-Лиги между «Зенитом» и «Динамо», болельщики хозяев покинули стадион после 40-й минуты встречи.
Metaratings вчера в 12:20
Экономика

Пенсии неработающих пенсионеров вырастут с 1 января 2020 года

Средний же размер страховой пенсии для неработающих пенсионеров в следующем году составит 16,4 тысячи рублей.
РИА Новости 04 декабря в 08:30
Политика

В России назвали провокацией «Марш достоинства» Чубарова на Крым

Член Совета при президенте РФ по межнациональным отношениям, председатель крымской общественной организации «Инкишаф» Эскендер Билялов считает провокационной инициативу лидера запрещенного в России «Меджлиса крымско-татарского народа» Рефата Чубарова провести «Марш достоинства».
Известия вчера в 12:42
Фигурное катание

Трусова упала с тройного акселя в короткой программе Гран-при

Российская фигуристка Александра Трусова выступила с короткой программой в финале Гран-при в Турине.
Московский Комсомолец 04:17
Кино

Умер актер из легендарного сериала «Друзья»

Стало известно о смерти одного из актеров одноименной картины — Рона Либмана.
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Авто

Эксперимент с новым брендом Jetta признан удачным

Драйв вчера в 10:34
Общество

ГИБДД изменит правила сдачи экзамена на права

ГИБДД внесет ряд изменений в сдачу экзамена на получение водительских прав.
Газета.Ru 05 декабря в 11:04
Авто

Появились первые фотографии Kia Seltos для России

Напомним, в моторную гамму российского Seltos войдут три бензиновых двигателя: 1,6-литровый атмосферный мощностью 121-123 л.с. в зависимости от типа привода, 2,0-литровый атмосферный на 149 сил и 1,6-литровый турбомотор, выдающий 177 лошадиных сил.
Автоновости дня вчера в 07:39
Общество

Эксперты: смертность от отравлений алкоголем в России выросла на 11,9%

Смертность от случайных отравлений алкоголем в России за девять месяцев 2019 года выросла на 11,9% по сравнению с показателем за аналогичный период прошлого года, - умерло более 5 тыс. человек.
ТАСС 00:04
Происшествия

В Москве автомобиль сбил пешеходов и врезался в вестибюль станции МЦК

Lenta.ru 00:45
Хоккей

Полиция обыскала автобус с болельщиками хоккейного «Трактора»

Газета.Ru 05:35
Общество

Новое производство турбинных лопаток для двигателей открыто в Рыбинске

Госкорпорация Ростех открыла на базе рыбинского предприятия «ОДК-Сатурн» крупнейший в России центр по изготовлению лопаток турбин для авиационных, морских и промышленных двигателей, сообщает 6 декабря пресс-служба ведомства.
Красная весна вчера в 08:34
Транспорт

Движение на серой ветке московского метро восстановлено

Сегодня прерывалось движение от станции «Чеховская» до «Отрадного».
Говорит Москва 03:56
Политика

В Минске митингуют против углубления интеграции России и Белоруссии

Белорусская националистическая оппозиция проводит сегодня, 7 декабря, в Минске акцию протеста против объединения Белоруссии с Российской Федерацией.
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Музыка

Полину Гагарину оскорбило поведение участника шоу «Голос»

Исполнитель из Екатеринбурга Арсений Курчанин во время выступления на шоу "Голос" насыпал на стол Полины Гагариной семечки.
РИА Новости 02:58
Наука

В Антарктиде у полярников после 14 месяцев уменьшился мозг

Немецкие ученые од руководством Симоны Кюн (Simone Kühn) из Института развития человека Макса Планка в Берлине обнаружили, что за 14 месяцев у участников экспедиции в Антарктиду уменьшился объем мозга.
МонаВиста 05 декабря в 12:51
Кино

Мультфильм «Холодное сердце 2» собрал в России более 1 млрд рублей

ТАСС 05:21
Общество

В России изменят состав сопроводительных документов на автомобиль

РИА Новости 01:24
Политика

Жириновский объявил россиян людьми второго сорта для Запада

Лидер ЛДПР Владимир Жириновский заявил в своем Twitter-аккаунте, что страны Запада считают россиян людьми второго сорта.
Lenta.ru 04:16
Общество

Уехавший жить в США Максим Покровский заявил о деградации России

Максим Покровский, который уехал жить в США, считает, что российская нация деградирует, несмотря на свои таланты.
Культуромания вчера в 08:37
Происшествия

В результате массового ДТП под Владимиром погибли три человека

В результате ДТП до приезда бригады скорой помощи погибли водители автомобилей Lexus, Nissan и ВАЗ. Водитель автомобиля УАЗ не пострадал.
REGNUM 04:54
Армия и оружие

Атомный авианосец ВМС США вошел в Средиземное море

На этой неделе в Средиземное море вошел авианосец «Гарри Трумэн» ВМС США с несколькими кораблями сопровождения.
Discover24 01:28
Здоровье

К концу года в Омской области выросла заболеваемость ВИЧ

По-прежнему по уровню заболеваемости среди округов Омска лидирует Кировский (заболеваемость на уровне 97,1 на 100 тыс.), среди районов области – Кормиловский (заболеваемость 170,2 на 100 тыс.) Всего, по данным на 1 декабря, в Омской области проживает 20522 ВИЧ-инфицированных.
РИА ОмскИнформ вчера в 06:59
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