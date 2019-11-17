Футбол

Спорт-ЭкспрессСпорт-ЭкспрессЭрик Абидаль: «Неймар остается вариантом для „Барселоны“»

Технический секретарь «Барселоны» Эрик Абидаль рассказал, что клуб по-прежнему будет интересоваться нападающим «ПСЖ» Неймаром. Минувшим летом каталонцы работали над возвращением бразильца, но сделка не состоялась.
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Абидаль: Неймар по-прежнему остаётся вариантом для «Барселоны»

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Абидаль о Неймаре: «Он не главная цель „Барсы“, но очевидный вариант»

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Абидаль – о Неймаре: «Мы всегда будем рассматривать его в качестве кандидата в «Барселону»

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Эрик Абидаль
Французский футболист
Французский футболист, левый защитник. Выступал за сборную Франции. Вице-чемпион мира (2006). Выступал за французские клубы «Лион-Дюшер», «Монако», «Лилль» и «Лион», испанскую «Барселону» и греческий «Олимпиакос». Трёхкратный чемпион Франции, четырёхкратный чемпион Испании, чемпион Греции. Также в составе «Барселоны» двукратный победитель Лиги чемпионов УЕФА.
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