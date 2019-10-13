Футбол

MetaratingsMetaratingsЭрикссон рассказал, что Абрамович мог купить «Динамо» вместо «Челси»

Швед Свен-Йоран Эрикссон рассказал, как уговорил Романа Абрамовича купить «Челси» в 2003 году.
Читать в источнике
Комментировать

Подробнее о событии

Эрикссон: «До „Челси“ Абрамович хотел купить московский клуб. Я советовал ему „Динамо“»

Бомбардир.ру10:30

Эрикссон: «Абрамович хотел купить московский клуб, и я посоветовал ему „Динамо“»

Sport24.ru08:17

Эрикссон признался, что советовал Абрамовичу приобрести «Динамо»

Спорт-Экспресс09:39

Эрикссон: Абрамович хотел купить клуб в Москве, и я посоветовал ему «Динамо»

Чемпионат09:14

«Советовал Абрамовичу купить «Динамо». Эрикссон — о покупке россиянином «Челси»

Bookmaker-ratings.ru08:54

Эрикссон рассказал, как советовал Абрамовичу купить «Динамо», но в итоге бизнесмен выбрал «Челси»

Евро-футбол.ру10:14

Эрикссон рассказал, что Абрамович мог купить «Динамо» вместо «Челси»

Metaratings07:55
Показать все источники
Автоматически обработано 7028 источников, обновлено в 11:40, Ашберн
Общество

Российские туристы назвали самые скучные города Европы

Самым скучным городом российские туристы считают Хельсинки (30%).
REGNUM 10:00
Происшествия

В Екатеринбурге трое человек напали на чемпиона мира по карате

В Екатеринбурге трое мужчин попытались избить чемпиона мира по карате Дениса Кухарева и его коллегу Алексея Коковина, сообщила "Комсомольская правда".
РИА Новости вчера в 08:13
Происшествия

Участницу «Дома-2» избили на корпоративе

Участницу телепроекта "Дом-2" Маргариту Овсянникову избили во время корпоратива. Видео с инцидентом артистка опубликовала в Instagram.
РИА Новости 02:37
Футбол

Сборная России по футболу объявила стартовый состав на матч с Кипром

Российская сборная по футболу объявила стартовый состав на матч отборочного турнира Чемпионата Европы — 2020 против Кипра.
REGNUM 11:35
Общество

Синоптики предупредили о предзимье в Москве

RT на русском 02:05
Единоборства

Боксер Александр Усик победил в дебютном бою в супертяжелом весе

Украинский боксер, воспитанник симферопольской школы бокса Александр Усик выиграл у американца Чазза Уизерспуна в дебютном бою в супертяжелом весе.
РИА Новости Крым 03:40
Армия и оружие

Трамп заявил о подготовке «мощных санкций» против Турции

Президент США Дональд Трамп сообщил о подготовке вместе с конгрессом санкций против Турции. Об этом он написал на своей странице в Twitter.
РБК 10:42
Спорт

Российские гимнасты заняли второе место в медальном зачете ЧМ

Первое место заняла мужская сборная России в командном многоборье, также победы одержал Никита Нагорный в индивидуальном многоборье и в опорном прыжке.
Газета.Ru 11:13
Политика

Нацбанк Украины обвинил Коломойского в торможении переговоров с МВФ

Судебные тяжбы украинского олигарха Коломойского за контроль над "Приватбанком" могут затормозить переговоры Украины с МВФ.
ИА Новороссия 11:30
Политика

Посла Турции вызвали в МИД Украины из-за визита Поклонской и Бальбека

МИД Украины вызвал к себе посла Турции в Киеве из-за визита в Анкару депутатов Госдумы Натальи Поклонской и Руслана Бальбека.
Газета.Ru 11:18
Происшествия

В ДТП в Ростовской области погибли четыре человека

В ДТП с участием двух легковых автомобилей в Ростовской области погибли четыре человека, трое пострадали.
RT на русском 11:25
Экономика

Акции «Яндекса» упали более чем на 10%

Стоимость акций компании «Яндекс» упала более чем на 10%. По данным Московской биржи, на 15:44 она снизилась до 2076 руб. (на 10,79%).
Коммерсантъ 11 октября в 09:19
Происшествия

Житель Томской области задержан по подозрению в серии изнасилований

Российская газета 09:54
Футбол

Орлов считает, что «Зенит» при равенстве очков должен стоять на 1-м месте в таблице РПЛ

«Зенит» с 26 очками в 12 матчах занимает 4-е место в таблице турнира, имея одинаковое количество очков с «Локомотивом», «Краснодаром» и «Ростовом».
Нева Спорт 08:17
Космос

CNBC (США): компания «СпейсЭкс» потратила дополнительно «миллионы долларов» на создание капсулы для астронавтов НАСА (CNBC)

Основатель SpaceX Илон Маск, директор НАСА Джим Бриденстайн и астронавты Дуг Херли и Боб Бенкен "Я думаю, мы на самом деле потратили гораздо больше, чем ожидали; наверное, на сотни миллионов долларов больше", — сказал Маск.
ИноСМИ 11 октября в 05:13
Происшествия

В Екатеринбурге молодая женщина продала машину и пропала

В Екатеринбурге пропала 27-летняя женщина, после того как отправилась на встречу с потенциальным покупателем автомобиля.
REGNUM вчера в 00:10
Шоу-бизнес

В Instagram Анастасии Заворотнюк появилось новое фото

В официальном аккаунте Анастасии Заворотнюк в Инстаграм появились новые фотографии.
ToDay News Ufa вчера в 16:33
Шоу-бизнес

Жену Николаева из-за платья заподозрили во второй беременности

Телепрограмма вчера в 08:17
Политика

Путин рассказал, что не читает сообщения Трампа в Twitter

Президент РФ Владимир Путин рассказал, что не читает сообщения в Twitter, в том числе от его американского коллеги Дональда Трампа, хотя периодически ему сообщают об их содержании.
РИА Новости 05:46
Технологии

Telegram может отложить запуск криптовалюты

Команда блокчейн-проекта Павла Дурова Telegram Open Network (TON) может перенести запуск платформы, который был запланирован на октябрь.
РЕН ТВ 09:17
Происшествия

Отдыхавший в «Артеке» школьник скончался в крымской больнице

В Ялтинской больнице скончался 12-летний петербургский школьник, находившийся в Крыму в международном детском центре "Артек".
Российская газета вчера в 07:54
Политика

Песков рассказал, почему Путин предпочитает отдыхать в России

Путин провел свой недавний отпуск в Сибири. На отдыхе его сопровождал министр обороны Сергей Шойгу.
РИА Новости 07:18
Музыка

Шнуров рассказал о планах после прощальных гастролей «Ленинграда»

В субботу, 12 октября, группа "Ленинград" дала последний концерт прощального тура в Санкт Петербурге, после которого лидер коллектива Сергей Шнуров "вздохнул спокойно" и рассказал, чем займется после окончания гастрольной деятельности.
Газета.Ru 04:59
Религия

Покров Пресвятой Богородицы отметят в районном храме

Покров Пресвятой Богородицы отметят в Храме святого царя страстотерпца Николая II в Аннино 13 и 14 октября.
Чертаново Южное 11 октября в 01:30
Происшествия

В Саратове сотни жителей пришли проститься с убитой девочкой

В Саратове сотни жителей пришли на церемонию прощания с девятилетней Лизой Киселёвой, которая пропала утром 9 октября по пути в школу и затем была найдена мёртвой в одном из гаражей города.
RT на русском 05:38
Общество

В США нашли рыбу, способную выжить без воды

В штате Джорджия в США нашли популяцию северного змееголова – нетипичной для этого региона рыбы, которая отличается крайней живучестью, пишет «Мир 24».
Ореанда-Новости 11 октября в 11:51
Шоу-бизнес

Максим Виторган высказался о свадьбе Ксении Собчак

Актер Максим Виторган-младший стал гостем передачи "На троих" с Екатериной Котрикадзе и Тихоном Дзядко.
Дни.ру вчера в 05:04
Теннис

Теннисист Медведев победил Зверева и выиграл «Мастерс» в Шанхае

Россиянин Даниил Медведев обыграл представителя Германии Александра Зверева в финальном матче турнира категории «Мастерс» Ассоциации теннисистов-профессионалов (ATP) в Шанхае.
RT на русском 05:59
Музыка

Билан хочет поехать на «Евровидение» в третий раз

Ореанда-Новости 10 октября в 13:43
Происшествия

Возросло число жертв тайфуна в Японии

В Японии как минимум четыре человека скончались в результате тайфуна "Хагибис". Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на местные СМИ.
Газета.Ru вчера в 18:40
Комментарии
ещё по теме
Роман Абрамович
Российский бизнесмен
Российский предприниматель и государственный деятель. Бывший губернатор Чукотского автономного округа и председатель Думы Чукотского автономного округа.
В НовостяхВ поиске Яндекса
Челси
Британский футбольный клуб
Английский профессиональный футбольный клуб из западного Лондона. Выступает в английской Премьер-лиге. Основан в 1905 году. Провёл большую часть своей истории в высшем дивизионе английского футбола. Один из клубов-основателей английской Премьер-лиги в 1992 году. «Челси» шесть раз становился чемпионом Англии, восемь раз выигрывал Кубок Англии и пять раз Кубок Футбольной лиги...
В НовостяхВ поиске Яндекса
Главное