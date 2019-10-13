Футбол
RT на русскомЭрикссон рассказал, что Абрамович мог купить московское «Динамо»
Бывший главный тренер сборной Англии Свен-Йоран Эрикссон рассказал, что перед покупкой лондонского «Челси» российский бизнесмен Роман Абрамович рассматривал вариант покупки одного из российских клубов.
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Происшествия
Госдума опубликовала опрос о смертной казни после убийства в Саратове
В официальном аккаунте Госдумы в социальной сети «ВКонтакте» опубликовали опрос, участникам которого предложили высказать мнение о возвращении в России смертной казни.
Единоборства
Йоанна Енджейчик победила Мишель Уотерсон решением судей
Несколько часов назад завершилось шоу UFC Fight Night 161. В главном бою шоу Йоанна Енджейчик встречалась с Мишель Уотерсон.
Шоу-бизнес
Надежда Бабкина рассказала о новых чувствах к молодому возлюбленному
Певица призналась в новых чувствах к своему молодому возлюбленному.
Происшествия
Отдыхавший в «Артеке» школьник скончался в крымской больнице
В Ялтинской больнице скончался 12-летний петербургский школьник, находившийся в Крыму в международном детском центре "Артек".
Кино
Disney показал трейлер фильма «Круиз по джунглям»
Происшествия
Житель Томской области задержан по подозрению в серии изнасилований
Происшествия
В Москве прошла серия пикетов в поддержку осужденного активиста Котова
В Москве возле памятника маршалу Жукову прошла серия одиночных пикетов в поддержку Константина Котова, осужденного на четыре года за неоднократные нарушения на митингах (так называемая дадинская статья — по имени Ильдара Дадина, первого осужденного по ней).
Происшествия
Сокращения сотрудников ГИБДД начались в нескольких регионах России
"В нескольких регионах России уже началось сокращение штатной численности, но центральный аппарат Госавтоинспекции затронут не будет", - сказал собеседник агентства, добавив, что планируется сократить около 2 тыс. штатных единиц.
Экономика
Иркутский губернатор объяснил, почему повысил себе зарплату
Губернатор Иркутской области Сергей Левченко пояснил, что повышение его оклада было необходимо для того, чтобы увеличить зарплаты сотрудников бюджетных организаций.
Политика
Посла Турции вызвали в МИД Украины из-за визита Поклонской и Бальбека
МИД Украины вызвал к себе посла Турции в Киеве из-за визита в Анкару депутатов Госдумы Натальи Поклонской и Руслана Бальбека.
Политика
Президент Израиля попросил Путина помиловать осужденную израильтянку
Президент Израиля Реувен Ривлин написал письмо президенту РФ Владимиру Путину с просьбой о помиловании израильтянки Наамы Иссахар, которая на этой неделе была приговорена российском судом к 7,5 годам тюрьмы за контрабанду наркотиков.
Общество
Синоптики предупредили о предзимье в Москве
Происшествия
В Екатеринбурге мигранты пытались избить чемпиона мира по карате
В Екатеринбурге четверо мигрантов пытались избить многократного чемпиона мира по карате Дениса Кухарева и его коллегу Алексея Коковина.
Армия и оружие
Путин высказался о гонке вооружений и возможности новой холодной войны
Президент Владимир Путин в интервью телеканалам Al Arabiya, Sky Nеws Arabia и RT Arabic выразил надежду, что гонка вооружений не приведет к новой холодной войне.
Технологии
SEC блокирует распространение криптовалюты братьев Дуровых
SEC блокирует распространение криптовалюты братьев Дуровых Основатели Telegram могут перенести выпуск токенов Gram на $1,7 млрд, хотя и не согласны с претензиями Комиссии по ценным бумагам и биржам США (SEC), обнаружившей нарушения в ходе предложения.
Политика
Три тысячи элистинцев вышли на митинг против Трапезникова
Теннис
Даниил Медведев обыграл Зверева и выиграл «Мастерс» в Шанхае
Российский теннисист Даниил Медведев одержал победу над представителем Германии Александром Зверевым в финальном матче категории «Мастерс» Ассоциации теннисистов-профессионалов (ATP) в Шанхае.
Происшествия
Вице-мисс «Краса России» разбилась в ДТП под Минском
Уроженка Тамбова Евгения Сметанина, в 2017 году ставшая первой вице-мисс в конкурсе "Краса России", серьезно пострадала в ДТП по Минском.
Наука
Нобелевский лауреат назвал главные причины развития рака
Главными причинами возникновения рака являются естественные процессы жизнедеятельности клеток, а не радиация или канцерогены, рассказал лауреат Нобелевской премии по химии Томас Линдал ТАСС в кулуарах XIV Всероссийского фестиваля Nauka 0+.
Шоу-бизнес
В Instagram Анастасии Заворотнюк появилось новое фото
В официальном аккаунте Анастасии Заворотнюк в Инстаграм появились новые фотографии.
Музыка
Шнуров рассказал о планах после роспуска «Ленинграда»
Российский музыкант Сергей Шнуров рассказал, чем будет заниматься после завершения гастрольной деятельности группировки «Ленинград», прощальный концерт который состоялся в Санкт-Петербурге в субботу.
Происшествия
Пропавшую в Балашихе девятилетнюю девочку нашли
Пропавшую в Балашихе девятилетнюю девочку нашли живой и вернули маме, сообщили в пресс-службе подмосковного главка полиции.
Футбол
Кипр — Россия 0:2 (2-й тайм)
Защитник сборной Кипра Константинос Лайфис получил красную карточку в матче отборочного этапа чемпионата Европы 2020 года против команды России.
Единоборства
Боксер Бивол защитил титул чемпиона мира по версии WBA
Российский боксер Дмитрий Бивол выиграл бой с доминиканцем Ленином Кастильо за звание чемпиона мира по версии Всемирной боксерской ассоциации (WBA) с приставкой Super в полутяжелом весе, передает RT.
Авто
В РФ изменился расчет транспортного налога
Эксперты изучили готовящиеся поправки к системе начисления налогов в России.
Шоу-бизнес
Стали известны причины ухода Юлии Михалковой из «Уральских пельменей»
Политика
Посол России исключил отмену салюта в Москве в честь освобождения Риги
Российский посол в Латвии Евгений Лукьянов заявил, что Россия не изменит планов о проведении салюта в Москве в честь 75-летия освобождения Риги от немецко-фашистских захватчиков, несмотря на критику латышского МИД.