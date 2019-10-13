Футбол

RT на русскомRT на русскомЭрикссон рассказал, что Абрамович мог купить московское «Динамо»

Бывший главный тренер сборной Англии Свен-Йоран Эрикссон рассказал, что перед покупкой лондонского «Челси» российский бизнесмен Роман Абрамович рассматривал вариант покупки одного из российских клубов.
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Эрикссон: Абрамович мог купить московское «Динамо» вместо «Челси»

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Эрикссон рассказал, что Абрамович мог купить московское «Динамо»

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Эрикссон рассказал, как советовал Абрамовичу купить «Динамо», но в итоге бизнесмен выбрал «Челси»

Евро-футбол.ру10:14

Эрикссон рассказал, что Абрамович мог купить «Динамо» вместо «Челси»

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