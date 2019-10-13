Футбол
RT на русскомЭрикссон рассказал, что Абрамович мог купить московское «Динамо»
Бывший главный тренер сборной Англии Свен-Йоран Эрикссон рассказал, что перед покупкой лондонского «Челси» российский бизнесмен Роман Абрамович рассматривал вариант покупки одного из российских клубов.
Читать в источнике
Оценить
Подробнее о событии
Показать все источники
Эрикссон: «Абрамович хотел купить московский клуб, и я посоветовал ему „Динамо“»
Sport24.ruвчера в 08:17
Эрикссон рассказал, как советовал Абрамовичу купить «Динамо», но в итоге бизнесмен выбрал «Челси»
Евро-футбол.рувчера в 10:14
Автоматически обработано 7028 источников, обновлено вчера в 23:54, Вашингтон
Происшествия
В Саратове простились с убитой девочкой
Газета.Ru вчера в 06:15
Общество
В Екатеринбурге огласили первые результаты выборов площадки для храма
В Екатеринбурге 60% участников выборов места для строительства собора Святой Екатерины проголосовали за территорию бывшего приборостроительного завода.
РБК вчера в 21:56
Армия и оружие
США не смогли вывезти из Сирии около 50 «особо важных» боевиков ИГИЛ
Напомним, на прошлой неделе президент США Дональда Трамп сообщил, что США заберут из Сирии "самых опасных" пленных боевиков ИГИЛ, чтобы "убедиться, что они не сбегут".
Российская газета вчера в 19:39
Футбол
Кипр — Россия 0:5
Сборная России по футболу разгромила команду Кипра и досрочно вышла в финальную часть чемпионата Европы 2020 года.
РИА Новости вчера в 13:54
Происшествия
Большинство россиян поддержали возвращение смертной казни
Около 80% опрошенных пользователей одной из социальных сетей выступили за возвращение смертной казни для убийц детей и педофилов.
Газета.Ru 12 октября в 01:59
Игры
Игровую консоль Sony PlayStation 5 показали со всех сторон на видео
MobiDevices 11 октября в 05:35
Религия
Православные верующие празднуют Покров
14 октября православные верующие отмечают праздник Покрова Божией Матери.
Вести.Ru вчера в 18:32
Общество
Что ждет жителей Красноармейского района с 14 по 20 октября
Овен Пересмотрите семейный бюджет: в последнее время деньги уходят, будто вода сквозь пальцы.
Голос правды (ст. Полтавская) вчера в 00:05
Общество
Стали известны регионы — лидеры по строительству жилья
Эксперты исследовали данные Росстата по вводу жилья в период с июля 2018 года по июнь 2019 года и сравнили показатели по количеству квадратных метров в пересчете на одного жителя в разных регионах.
РБК вчера в 21:58
Музыка
Шнуров рассказал о планах после прощальных гастролей «Ленинграда»
В субботу, 12 октября, группа "Ленинград" дала последний концерт прощального тура в Санкт Петербурге, после которого лидер коллектива Сергей Шнуров "вздохнул спокойно" и рассказал, чем займется после окончания гастрольной деятельности.
Газета.Ru вчера в 04:59
Происшествия
В Екатеринбурге трое человек напали на чемпиона мира по карате
В Екатеринбурге трое мужчин попытались избить чемпиона мира по карате Дениса Кухарева и его коллегу Алексея Коковина, сообщила "Комсомольская правда".
РИА Новости 12 октября в 08:13
Гаджеты
Новый сервис NVIDIA позволил запускать компьютерные игры на смартфонах
Для запуска GeForce Now понадобится смартфон на Android 5.0 и новее с объёмом оперативной памяти от 2 ГБ.
Ferra вчера в 10:26
Политика
Конгрессмен поздравил ВМС США фотографией с российским крейсером
«С днем рождения ВМС США», — написал Маст на картинке, где был изображен российский корабль.
РБК вчера в 22:23
Авто
Эксперты назвали 5 простых советов, которые увеличат ресурс ДВС
Редакция сайта Тарантас Ньюс совместно с автомеханиками составила список советов по увеличению ресурса ДВС.
Моя Москва.онлайн вчера в 05:10
Происшествия
Участницу «Дома-2» избили на корпоративе
Участницу телепроекта "Дом-2" Маргариту Овсянникову избили во время корпоратива. Видео с инцидентом артистка опубликовала в Instagram.
РИА Новости вчера в 02:37
Политика
В Италии захотели запретить Соловьеву въезд в ЕС и США
Автор составленного на итальянском языке обращения сравнивает российского ведущего Соловьёва с нацистскими преступниками и требует не допустить его проживания в Италии и возможного получения гражданства.
Рамблер вчера в 11:05
Наука
Выявлена связь между медленной ходьбой и ранним старением мозга
MedikForum.ru 12 октября в 10:06
Армия и оружие
Главу Минобороны Латвии упрекнули в отсутствии военного образования
Бывший депутат Европарламента, учитывая факт отсутствия у руководителя Минобороны Латвии военного образования, посоветовал ему зайти к кадровым военным в Штаб Национальных вооруженных сил и поинтересоваться тем, как это можно без боя брать целые города.
Наша версия вчера в 07:48
Происшествия
«Смотрящего» по Украине вора в законе раскороновали и избили
Lenta.ru вчера в 12:14
Армия и оружие
Военные США препятствуют движению ВС Сирии на север страны, узнали СМИ
По данным близких к курдам СМИ, инцидент, который препятствовал проходу ВС Сирии, произошел на подступах к западным районам Манбиджа.
Газета.Ru вчера в 19:34
Наука
Нобелевский лауреат назвал главные причины развития рака
Главными причинами возникновения рака являются естественные процессы жизнедеятельности клеток, а не радиация или канцерогены, рассказал лауреат Нобелевской премии по химии Томас Линдал ТАСС в кулуарах XIV Всероссийского фестиваля Nauka 0+.
REGNUM вчера в 08:44
Происшествия
Житель Томской области задержан по подозрению в серии изнасилований
Российская газета вчера в 09:54
Происшествия
Пойманный на Кипре алтайский насильник был героем видеоблога
Алтапресс вчера в 04:51
Теннис
Даниил Медведев обыграл Зверева и выиграл «Мастерс» в Шанхае
Российский теннисист Даниил Медведев одержал победу над представителем Германии Александром Зверевым в финальном матче категории «Мастерс» Ассоциации теннисистов-профессионалов (ATP) в Шанхае.
Известия вчера в 07:11
Происшествия
Отдыхавший в «Артеке» школьник скончался в крымской больнице
В Ялтинской больнице скончался 12-летний петербургский школьник, находившийся в Крыму в международном детском центре "Артек".
Российская газета 12 октября в 07:54
Происшествия
Пропавшая в Екатеринбурге девушка продавала машину ради ипотеки
REGNUM 12 октября в 10:40
Армия и оружие
Российский фрегат провел стрельбы в Средиземном море
Фрегат ВМФ России «Адмирал Макаров» провел учебные стрельбы в Восточном Средиземноморье.
Известия вчера в 23:14
Политика
Преемница Меркель сделала заявление о Крыме и России
Глава Христианско-демократического союза (ХДС) Аннегрет Крамп-Карренбауэр заявила, что Германия хочет находиться в добрососедских отношениях с Россией, однако в ситуации с вхождением Крыма в состав РФ имеются признаки нарушения международного права.
Известия вчера в 20:18
Политика
Зеленский: поведение Порошенко шокирует Европу
Поведение Порошенко шокирует европейских руководителей, заявил Зеленский на видео, опубликованном Офисом президента Украины.
Вести.Ru 12 октября в 04:01
Общество
В России завершается переход на цифровое телевещание
РИА Новости вчера в 21:49