Футбол
RT на русскомЭрикссон рассказал, что Абрамович мог купить московское «Динамо»
Бывший главный тренер сборной Англии Свен-Йоран Эрикссон рассказал, что перед покупкой лондонского «Челси» российский бизнесмен Роман Абрамович рассматривал вариант покупки одного из российских клубов.
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Армия и оружие
Сирийская армия направилась на север страны
RT на русском 14:20
Шоу-бизнес
В Instagram Анастасии Заворотнюк опубликовано новое фото
В официальном аккаунте актрисы Анастасии Заворотнюк в сервисе Instagram появилась новая фотография — в честь 11-й годовщины венчания с ее супругом Петром Чернышевым.
РИА Новости вчера в 08:06
Политика
Президент Израиля попросил Путина помиловать осужденную израильтянку
Президент Израиля Реувен Ривлин написал письмо президенту РФ Владимиру Путину с просьбой о помиловании израильтянки Наамы Иссахар, которая на этой неделе была приговорена российском судом к 7,5 годам тюрьмы за контрабанду наркотиков.
Коммерсантъ 09:54
Общество
Итальянские диетологи раскрыли секрет вечной молодости
Российская газета 07:10
Футбол
Дзюба побил рекорд сборной России
Нападающий сборной России Артем Дзюба установил новый рекорд результативности для игроков национальной команды в одном отборочном цикле.
Газета.Ru 14:34
Экономика
Иркутский губернатор объяснил, почему повысил себе зарплату
Губернатор Иркутской области Сергей Левченко пояснил, что повышение его оклада было необходимо для того, чтобы увеличить зарплаты сотрудников бюджетных организаций.
Вести.Ru вчера в 15:59
Футбол
Уэльс — Хорватия 0:0 (1-й тайм)
Предыдущий матч сборной Уэльса и Словакии Рэмзи пропустил из-за повреждения приводящей мышцы.
Sport24.ru 12:41
Музыка
На Первом канале стартовал новый сезон шоу «Голос»
11 октября на Первом канале стартовал восьмой сезон шоу «Голос». Ведущим программы снова выступает Дмитрий Нагиев.
Культуромания вчера в 12:12
Футбол
Дзюба поздравил Россию с выходом сборной на чемпионат Европы
Нападающий сборной России Артём Дзюба поздравил соотечественников с выходом национальной команды в финальную часть чемпионата Европы 2020 года.
Чемпионат 14:37
Теннис
Медведев обыграл Зверева и выиграл турнир в Шанхае
Газета.Ru 06:05
Происшествия
Два россиянина находились на борту разбившегося Ан-72 в Конго
На борту грузового военного самолета Ан-72, разбившегося накануне на востоке Демократической Республики Конго (ДРК), находились два гражданина России.
Известия вчера в 05:11
Единоборства
Усик удачно дебютировал в супертяжелом весе
В ночь с 12 на 13 октября в американском Чикаго состоялся вечер бокса, главными событиями которого стали поединки с участием украинца Александра Усика, дебютирующего в супертяжелом весе, и россиянина Дмитрия Бивола, в шестой раз защищающим титул чемпиона мира среди полутяжей по версии Всемирной боксерской ассоциации (WBA).
Газета.Ru 03:18
Армия и оружие
В США назвали основную цель России в случае глобальной войны
В случае возникновения глобального военного конфликта немецкий город Бремерхафен, вероятнее всего, станет главной целью российской атомной подлодки проекта "Ясень", предположил экс-сотрудник программы международной безопасности в Центре стратегических и международных исследований в Вашингтоне Эндрю Метрик.
Газета.Ru 03:46
Армия и оружие
Путин сообщил об уникальности гиперзвукового оружия России
RT на русском 10:21
Музыка
«Ленинград» простился с Петербургом: Сергей Шнуров уходит на плато
Группировка «Ленинград» вечером 12 октября дала заключительный концерт прощального тура на «Газпром Арене».
Фонтанка.Ру вчера в 18:21
Политика
Поклонская и Бальбек ответили на угрозы Киева из-за их визита в Турцию
Депутаты Госдумы РФ от крымского региона Наталья Поклонская и Руслан Бальбек прокомментировали угрозы украинской прокуратуры дать оценку их визиту в Турцию, назвав это заявление абсурдом и бумаготворчеством.
РИА Новости 08:33
Происшествия
В Екатеринбурге молодая женщина продала машину и пропала
В Екатеринбурге пропала 27-летняя женщина, после того как отправилась на встречу с потенциальным покупателем автомобиля.
REGNUM вчера в 00:10
Армия и оружие
Меркель призвала Эрдогана немедленно прекратить операцию в Сирии
Канцлер Германии Ангела Меркель заявила президенту Турции Реджепу Эрдогану, что Анкара должна немедленно прекратить военную операцию в Сирии.
News.ru 09:30
Авто
Эксперты уже определили реальный срок службы зимней резины
Как правильно определить критический износ зимних шин, рассказали эксперты aif.ru.
Автоновости дня вчера в 04:23
Происшествия
В Саратове сотни жителей пришли проститься с убитой девочкой
В Саратове сотни жителей пришли на церемонию прощания с девятилетней Лизой Киселёвой, которая пропала утром 9 октября по пути в школу и затем была найдена мёртвой в одном из гаражей города.
RT на русском 05:38
Кино
Создатель «Сватов» опровергла отъезд Артемьевой в Германию
Генеральный директор актерского агентства «Агни-Кино» Мария Проконичева опровергла появившуюся ранее в СМИ информацию о переезде звезды сериала «Сваты» Людмилы Артемьевой на «неопределенный срок» в Германию.
iReactor вчера в 06:22
Музыка
Билан хочет поехать на «Евровидение» в третий раз
Популярный российский певец Дмитрий Билан дал интервью ток-шоу «Алена, блин», в котором рассказал, что хотел бы представлять Россию на международном конкурсе «Евровидение» в третий раз.
Невские Новости 12:38
Наука
Нобелевский лауреат назвал главные причины развития рака
Главными причинами возникновения рака являются естественные процессы жизнедеятельности клеток, а не радиация или канцерогены, рассказал лауреат Нобелевской премии по химии Томас Линдал ТАСС в кулуарах XIV Всероссийского фестиваля Nauka 0+.
REGNUM 08:44
Общество
Российские туристы назвали самые скучные города Европы
Самым скучным городом российские туристы считают Хельсинки (30%).
REGNUM 10:00
Футбол
Мамаев забил за «Ростов» в двустороннем матче с молодежной командой
Новобранец «Ростова» хавбек Павел Мамаев отличился в двустороннем матче с молодежной командой клуба.
Sportbox.RU 13:30
Общество
Условия выплаты пособия по уходу за ребенком могут измениться
Согласно поправкам, получать денежные пособия по уходу за ребенком до полутора лет может лишь тот, кто фактически ухаживает за ним и тратит на это достаточное количество времени, даже если работает неполный рабочий день.
Газета.Ru 11 октября в 05:06
Космос
Тихий океан будет очищен с помощью новейшего аппарата
Базирующаяся на территории Нидерландов компания Ocean Cleanup представила новейший прототип устройства 001 / B, которое может собирать пластиковые отходы в Тихом океане.
Народные новости вчера в 15:38
Политика
Раскрытые в США шпионы назвали причины промахов российской разведки
Бывшие сотрудники Службы внешней разведки (СВР) Андрей Безруков и Елена Вавилова, которых в 2010 году раскрыли в США, в рамках проекта «Прямая линия» рассказали о причинах участившихся промахов со стороны российской разведки.
РБК 03:33
Гаджеты
Microsoft анонсировала обновление Windows 10
Как проинформировала компания Microsoft, вскоре ожидается выход обновления Windows 10. Оно должно увидеть свет в ноябре.
RuNews24.ru 13:26