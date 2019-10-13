Футбол
RT на русскомЭрикссон рассказал, что Абрамович мог купить московское «Динамо»
Бывший главный тренер сборной Англии Свен-Йоран Эрикссон рассказал, что перед покупкой лондонского «Челси» российский бизнесмен Роман Абрамович рассматривал вариант покупки одного из российских клубов.
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Футбол
Сборная Бельгии обыграла команду Казахстана
Сборная Бельгии одержала 8 побед в 8 матчах, набрала 24 очка и возглавляет турнир в группе I. У занимающей второе место сборной России 18 очков в 7 встречах.
Вести.Ru 10:58
Политика
Преемница Меркель сделала заявление о Крыме и России
Глава Христианско-демократического союза (ХДС) Аннегрет Крамп-Карренбауэр рассказала о своей позиции по воссоединению Крыма с Россией.
РИА Новости 13:17
Футбол
Черчесов назвал главную задачу сборной России по футболу
Футболисты сборной России, которые вышли на чемпионат Европы (ЧЕ) 2020 года, решили «локальную задачу».
REGNUM 15:28
Армия и оружие
Курды договорились с Дамаском о размещении войск на границе с Турцией
Курдская администрация договорилась с Дамаском о размещении сирийских войск на границе с Турцией.
RT на русском 14:59
Здоровье
В Роспотребнадзоре рассказали, как снизить риск возникновения рака
Роспотребнадзор рекомендовал снизить потребление красного мяса до минимума или заменить его мясом птицы и рыбой, а также отказаться от курения и алкоголя, чтобы снизить риск возникновения онкологических заболеваний.
Комсомольская правда вчера в 02:55
Наука
В Таиланде обнаружили новый вид гигантского хищного динозавра
Исследователи описали ранее неизвестный науке вид гигантского хищного динозавра, останки которого нашли в Таиланде.
МедиаПоток 10 октября в 12:42
Происшествия
В Ленинградской области диджея зарезали за «неправильную» музыку
Следователи ищут мужчину, подозреваемого в убийстве диджея в кафе в Кировском районе Ленинградской области.
РИА Новости 14:41
Армия и оружие
Иностранные журналисты погибли при авиаударе ВВС Турции в Сирии
9 октября Турция объявила о проведении на севере Сирии операции «Источник мира», которая началась с авиаударов ВВС по позициям курдских формирований.
Говорит Москва 12:26
Происшествия
В Саратове простились с девятилетней Лизой Киселёвой
В Саратове похоронили девятилетнюю Лизу Киселёву, которая пропала 9 октября по пути в школу, а затем была найдена убитой.
RT на русском 11:15
Армия и оружие
Путин усомнился в возможности новой холодной войны навредить России
Новейшее вооружение обеспечит России наименьшую затронутость новой холодной войной, если таковая случится, отметил Путин.
Красная весна 10:35
Здоровье
Минздрав заявил о снижении смертности от алкоголя
"Проведенный анализ показывает, что на протяжении последних 10 лет показатель общей смертности, а также смертности от внешних причин и смертности от алкоголь-ассоциированных заболеваний имеет стойкую тенденцию к снижению",- подчеркнули в министерстве.
РИА Новости 16:42
Армия и оружие
Советник Эрдогана не исключил столкновения турецкой армии с сирийской
Ясин Актай, советник турецкого президента Реджепа Тайипа Эрдогана, заявил, что проводящая военную операцию "Источник мира" на севере Сирии турецкая армия даст отпор сирийской в случае боестолкновения на границе стран.
RT на русском 16:20
Космос
Челябинцы могут придумать названия для новых лун Сатурна
Недавно астроном Скотт Шеппард из института Карнеги объявил об открытии 20 новых открытых спутников Сатурна.
Первый областной 10 октября в 23:42
Армия и оружие
Военные из США и Турции совершат наблюдательный полет над Россией
"С 14 по 18 октября в рамках реализации международного Договора по открытому небу совместная миссия Турции и США выполнит наблюдательный полёт над территорией Российской Федерации на турецком самолёте СН-235 с аэродрома Кубинка", - цитирует Рыжкова газета российских вооруженных сил "Красная звезда".
РИА Новости 17:22
Музыка
«Ленинград» простился с Петербургом: Сергей Шнуров уходит на плато
Группировка «Ленинград» вечером 12 октября дала заключительный концерт прощального тура на «Газпром Арене».
Фонтанка.Ру вчера в 18:21
Теннис
Медведев победил Зверева и выиграл «Мастерс» в Шанхае
Российский теннисист Даниил Медведев выиграл турнир серии «Мастерс» в Шанхае с призовым фондом порядка 7,5 млн долларов.
Sport24.ru 06:01
Политика
Мантуров рассказал о перспективах сотрудничества России с ОАЭ
У России есть хорошие перспективы для сотрудничества с Объединенными Арабскими Эмиратами по ряду направлений.
БИЗНЕС Online 14:58
Единоборства
Енджейчик победила Уотерсон на турнире UFC Fight Night 161
Польская боец смешанного стиля (ММА) Йоанна Енджейчик, являющаяся бывшей чемпионкой женского дивизиона Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC), одержала верх в поединке над Мишель Уотерсон из США на турнире UFC Fight Night 161, проходившем в Тампе.
REGNUM 05:01
Происшествия
Житель Томской области задержан по подозрению в серии изнасилований
Российская газета 09:54
Экономика
Минфин предложил запретить банкам навязывать дополнительные услуги
Минфин предложил штрафовать банки за навязывание дополнительных услуг при выдаче потребкредита или займа, за исключением случаев, когда это вытекает из требований по страхованию предмета залога, сообщает «Коммерсантъ».
Ведомости 11 октября в 01:51
Политика
Раскрытые в США шпионы назвали причины промахов российской разведки
Бывшие сотрудники Службы внешней разведки (СВР) Андрей Безруков и Елена Вавилова, которых в 2010 году раскрыли в США, в рамках проекта «Прямая линия» рассказали о причинах участившихся промахов со стороны российской разведки.
РБК 03:33
Спорт
Россиянин Никита Нагорный стал чемпионом мира по спортивной гимнастике
Эхо Москвы 11 октября в 13:00
Общество
Российские туристы назвали самые скучные города Европы
Самым скучным городом российские туристы считают Хельсинки (30%).
REGNUM 10:00
Армия и оружие
Россия может возродить производство атомного поезда «Баргузин»
Актуальные Новости вчера в 10:44
Кино
«Гемини» с цифровым Уиллом Смитом вышел в российский прокат
В четверг в российский прокат вышел новый фильм режиссера Энга Ли «Гемини» с Уиллом Смитом в главной роли.
Культуромания 10 октября в 09:25