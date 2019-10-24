Лига чемпионов

ЧемпионатЧемпионатЭрлинг Холанн установил несколько рекордов в Лиге чемпионов

19-летний Эрлинг Холанн установил ещё парочку рекордов. В матче «Ред Булл Зальцбург» — «Наполи» в составе хозяев дублем отметился 19-летний Эрлинг Холанн, теперь на его счету в текущем розыгрыше Лиги чемпионов 6 мячей в 3 матчах.
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19-летний форвард «Зальцбурга» установил два рекорда ЛЧ, оформив дубль в матче с «Наполи»

RT на русскомвчера в 17:47

19-летний Холанд стал первым игроком в истории ЛЧ, забившим 6 голов в 3-х первых матчах

Sport24.ruвчера в 20:57

19-летний игрок «Зальцбурга» повторил два рекорда Лиги чемпионов

Газета.Ruвчера в 18:46

Скаут «МЮ» просматривал Холанда в матче с «Наполи». Также он интересен «Ювентусу» и «Ливерпулю»

Sports.ru05:55

Эрлинг Холанн установил несколько рекордов в Лиге чемпионов

Чемпионатвчера в 18:00

19-летний Холанн — первый в истории ЛЧ игрок, забивший шесть голов в первых трех матчах турнира

Спорт-Экспрессвчера в 16:45

Холанд забил пятый мяч в Лиге чемпионов-2019/20. Это повторение рекорда Дрогба

Советский спортвчера в 15:47
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Автоматически обработано 7050 источников, обновлено в 11:34, Ашберн

19-летний норвежец побил рекорд Лиги чемпионов

КП - Беларусь10:10
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Автоматически обработано 7050 источников, обновлено в 11:34, Ашберн
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