Лига чемпионов

ЧемпионатЧемпионатЭрлинг Холанн установил несколько рекордов в Лиге чемпионов

19-летний Эрлинг Холанн установил ещё парочку рекордов. В матче «Ред Булл Зальцбург» — «Наполи» в составе хозяев дублем отметился 19-летний Эрлинг Холанн, теперь на его счету в текущем розыгрыше Лиги чемпионов 6 мячей в 3 матчах.
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19-летний Холанд стал первым игроком в истории ЛЧ, забившим 6 голов в 3-х первых матчах

Sport24.ruвчера в 20:57

Матчи «Зальцбурга» – главное шоу этой ЛЧ. 20 голов в трех турах!

Sports.ruвчера в 20:19

Холанд забил пятый мяч в Лиге чемпионов-2019/20. Это повторение рекорда Дрогба

Советский спортвчера в 15:47

19-летний форвард «Зальцбурга» установил два рекорда ЛЧ, оформив дубль в матче с «Наполи»

RT на русскомвчера в 17:47

Эрлинг Холанн установил несколько рекордов в Лиге чемпионов

Чемпионатвчера в 18:00

19-летний Холанн — первый в истории ЛЧ игрок, забивший шесть голов в первых трех матчах турнира

Спорт-Экспрессвчера в 16:45

19-летний игрок «Зальцбурга» повторил два рекорда Лиги чемпионов

Газета.Ruвчера в 18:46
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Происшествия

На борту летевшего в Хабаровск самолета умер младенец

Российская газета вчера в 22:02
Происшествия

Медведь напал на дрессировщика в цирке в Карелии

Медведь набросился на дрессировщика во время выступления цирка в городе Олонец в Карелии, передает телеканал РЕН-ТВ.
REGNUM вчера в 21:34
Экономика

Орешкин прокомментировал рост позиций России в рейтинге Doing Business

Глава Минэкономразвития Максим Орешкин в интервью RT прокомментировал улучшение позиции России в рейтинге Doing Business Всемирного банка и Международной финансовой корпорации.
RT на русском вчера в 22:05
Спорт

В Бельгии паралимпийская чемпионка Марике Верворт сделала эвтаназию

Бельгийская паралимпийская чемпионка Марике Верворт сделала эвтаназию вечером 22 октября.
Телеканал RTVI вчера в 11:14
Общество

Врач рассказала, почему опасно пить кофе по утрам

Российская газета 00:56
Происшествия

В Костроме бронемашина врезалась в легковой автомобиль

РБК вчера в 16:13
Общество

В Forbes назвали самых богатых женщин России

Президент компании Inteco Management Елена Батурина вновь возглавила список самых богатых женщин России по версии журнала Forbes.
RT на русском 01:29
Политика

Дональд Трамп поручил снять санкции с Турции

Как сообщает телеканал RT, американский президент Дональд Трамп заявил, что США снимут санкции против Турции, соответствующее распоряжение он уже отдал министру финансов Стивену Мнучину.
Военное дело вчера в 12:56
Политика

Суд обязал Госдепартамент опубликовать документы по Украине

В США суд обязал Государственный департамент в течение 30 дней представить документы, связанные с ситуацией вокруг Украины, включая переписку госсекретаря Майкла Помпео с адвокатом Рудольфом Джулиани.
Московский Комсомолец вчера в 17:37
Здоровье

На Украине зафиксирована вспышка дифтерии

Как сообщало ИА REGNUM, ранее известный украинский детский врач, кандидат медицинских наук Евгений Комаровский заявил, что на Украине нет достаточного количества лекарств против дифтерии.
REGNUM вчера в 08:19
Шоу-бизнес

Екатерина Варнава снялась обнаженной

34-летнюю Екатерину Варнаву по праву называют главным секс-символом Comedy Woman.
StarHit.ru вчера в 07:00
Общество

Сбербанк опроверг сообщения о новой утечке данных клиентов

Сбербанк России опровергает информацию о новой утечке данных клиентов, следует из комментария пресс-службы банка "Интерфаксу".
Интерфакс 03:56
Футбол

«Зенит» проиграл «Лейпцигу» со счетом 1:2

На встрече российского «Зенита» и немецкого «Лейпцига» на Red Bull Arena победа осталась за хозяевами.
Gazeta.SPb вчера в 15:27
Здоровье

Депрессия и неврозы в провинции вызваны бедностью

Алтайский край уже не первый год занимает первое место среди регионов России по числу нервных расстройств и психических заболеваний.
Pravda.Ru вчера в 06:08
Общество

Обвиняемому в шпионаже в России Уилану отказали в отводе судьи

Обвиненному в шпионаже в РФ гражданину США Полу Уилану вслед за отказом в отводе прокурора было отказано и в отводе судьи.
РИА Новости 03:47
Космос

«Роскосмос» перенес запуск корабля «Прогресс» на МКС на 1 декабря

Российский грузовой корабль «Прогресс МС-13» отправится на Международную космическую станцию (МКС) 1 декабря, сообщает 24 октября «РИА Новости» со ссылкой на национальное управление по аэронавтике и исследованию космического пространства США NASA.
Известия 03:14
Экономика

В ПФР оценили расходы на индексацию пенсий работающим пенсионерам

На индексацию пенсий работающим пенсионерам в 2020 году потребуется 368 миллиардов рублей, заявил глава ПФР Антон Дроздов.
РИА Новости вчера в 10:27
Политика

Украинцев предупредили о проблемах из-за отказа от транзита газа РФ

Ряд небольших городов Украины может столкнуться с проблемами с отоплением, если не будет подписан новый контракт на транзит газа из России в Евросоюз.
Росбалт вчера в 10:15
Технологии

Bethesda запустила ежемесячную подписку для Fallout 76

Компания Bethesda анонсировала премиальную ежемесячную подписку для Fallout 76 под названием Fallout 1st. В нее входит закрытый сервер на восемь человек, безлимитное хранилище предметов, 1 650 атомов в месяц, специальный костюм рейнджера, а также уникальные значки и эмоции.
CyberSport.ru вчера в 11:00
Здоровье

В Челябинскую область завезли «чумную» колбасу

В Челябинск из Калужской области завезли партию вареной колбасы под названием «Бутербродная», в которой обнаружен вирус африканской чумы свиней.
Национальное Аграрное Агентство 01:21
Авто

Volkswagen Golf восьмого поколения показали на рендере

Volkswagen Golf восьмого поколения показали на рендере для подогрева интереса к автомобилю.
Актуальные Новости 21 октября в 03:47
Шоу-бизнес

Наталья Краско после развода чувствует себя использованной

Наталья Краско откровенно призналась, что после развода чувствует себя использованной.
Актуальные Новости вчера в 07:40
Политика

Сноуден рассказал, как оказался в ловушке в России

После огласки секретной информации бывший агент уехал из США, запросив сразу у нескольких стран убежище, в том числе у России.
Коммерсантъ вчера в 17:39
Общество

Депутаты согласовали повышение тарифов на теплоснабжение в Саратове

Первый вопрос на повестке дня касался повышения тарифов на теплоснабжение.
Регион 64 02:56
Шоу-бизнес

Анастасия Решетова показала фигуру спустя 6 дней после родов

Избранница рэпера Тимати Анастасия Решетова показала свою фигуру через шесть дней после родов.
Актуальные Новости вчера в 03:35
Технологии

«Бумажный телефон» от Google поможет меньше пользоваться смартфоном

Ориентирован проект на то, чтобы помочь обществу находить баланс с технологиями.
Актуальные Новости 03:03
Происшествия

Террористы планировали взорвать в 2017 году корабль во Владивостоке

Террористы, устроившие в 2017 году взрыв в петербургском метро, собирались также подорвать российский военный корабль в порту Владивостока.
RT на русском вчера в 12:05
Общество

Госпитализирована Елена Малышева

Госпитализирована телеведущая Елена Малышева. Об этом она рассказала на своей странице в Instagram.
Газета.Ru вчера в 01:54
Экономика

ФНС обяжет компании доплачивать налоги при использовании самозанятых

С 2019 года в четырех регионах — Москве, Подмосковье, Калужской области и Татарстане — в экспериментальном формате действует налог для самозанятых.
РИА Новости вчера в 05:38
Футбол

Португалия обошла Россию в таблице коэффициентов УЕФА

Россия уступила Португалии шестое место в таблице коэффициентов Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА), сообщает ТАСС.
Газета.Ru вчера в 18:15
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