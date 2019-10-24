Лига чемпионов

ЧемпионатЧемпионатЭрлинг Холанн установил несколько рекордов в Лиге чемпионов

19-летний Эрлинг Холанн установил ещё парочку рекордов. В матче «Ред Булл Зальцбург» — «Наполи» в составе хозяев дублем отметился 19-летний Эрлинг Холанн, теперь на его счету в текущем розыгрыше Лиги чемпионов 6 мячей в 3 матчах.
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Эрлинг Холанн установил несколько рекордов в Лиге чемпионов

Чемпионатвчера в 18:00

Матчи «Зальцбурга» – главное шоу этой ЛЧ. 20 голов в трех турах!

Sports.ruвчера в 20:19

19-летний игрок «Зальцбурга» повторил два рекорда Лиги чемпионов

Газета.Ruвчера в 18:46

19-летний форвард «Зальцбурга» установил два рекорда ЛЧ, оформив дубль в матче с «Наполи»

RT на русскомвчера в 17:47

19-летний Холанд стал первым игроком в истории ЛЧ, забившим 6 голов в 3-х первых матчах

Sport24.ruвчера в 20:57

19-летний Холанн — первый в истории ЛЧ игрок, забивший шесть голов в первых трех матчах турнира

Спорт-Экспрессвчера в 16:45

Холанд забил пятый мяч в Лиге чемпионов-2019/20. Это повторение рекорда Дрогба

Советский спортвчера в 15:47
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Автоматически обработано 7047 источников, обновлено в 02:34, Вашингтон
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Газета.Ru вчера в 01:54
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В Минкомсвязи разъяснили ситуацию с блокировкой Telegram

Ранее в СМИ появилась информация о том, что спецпредставитель президента России по вопросам цифрового и технологического развития Дмитрий Песков заявил, что Telegram не запрещен для использования в России.
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Известия вчера в 23:49
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Алтапресс 00:26
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Россия поднялась на 28-е место в рейтинге Doing Business

Россия поднялась на 28-е место в рейтинге Всемирного банка по условиям ведения бизнеса.
Газета.Ru 00:04
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Эксперт оценил наряд супруги Зеленского на церемонии в Японии

Супруга президента Украины Елена Зеленская, присутствовавшая на церемонии интронизации императора Японии Нарухито в платье жёлтого цвета, не нарушала никаких традиций, полагает профессор Школы актуальных гуманитарных исследований РАНХиГС, историк-японист Александр Мещеряков.
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СМИ сообщили о новой утечке данных клиентов Сбербанка

Как указывает "Коммерсант", в Сбербанке отрицают новую утечку.
РИА Новости 02:07
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ФНС обяжет компании доплачивать налоги при использовании самозанятых

Силуанов отметил, что возможности отчислять пенсионные взносы и тем самым формировать свои пенсионные права у самих самозанятых есть.
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Газета.Ru вчера в 15:00
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В Британии нашли грузовик с 39 трупами

МонаВиста вчера в 10:39
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Немецкие предприятия потеряли более ста миллиардов долларов за время действия европейских санкций в отношении России.
Lenta.ru вчера в 21:25
Экономика

В ПФР оценили расходы на индексацию пенсий работающим пенсионерам

На индексацию пенсий работающим пенсионерам в 2020 году потребуется 368 миллиардов рублей, заявил глава ПФР Антон Дроздов.
РИА Новости вчера в 10:27
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На Украине напомнили об обращении хора имени Веревки к россиянам

Известия вчера в 21:14
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В картине 38-летняя Меган рассказала о том, с какими трудностями она регулярно сталкивается, с тех пор как стала членом королевской семьи.
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В аэропорту Новосибирска задержали пьяных дебоширов

В новосибирском международном аэропорту Толмачево полиция задержала двух жителей Омска в состоянии алкогольного опьянения.
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Xiaomi уменьшил цену на смартфон Mi 9 SE

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Вести.Ru вчера в 06:29
Футбол

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Союз европейских футбольных ассоциаций назвал номинантов на звание лучшего игрока третьего тура группового этапа Лиги чемпионов, сообщает официальный сайт организации.
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Жданов сообщил, что Совет Европы сегодня утвердил его членом совета учредителей ВАДА.
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Ряд небольших городов Украины может столкнуться с проблемами с отоплением, если не будет подписан новый контракт на транзит газа из России в Евросоюз.
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Рост зарплат бюджетников в 2020 году составит 5,4%, заявил в эфире Первого канала первый вице-премьер, министр финансов Антон Силуанов.
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