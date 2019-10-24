Лига чемпионов
ЧемпионатЭрлинг Холанн установил несколько рекордов в Лиге чемпионов
19-летний Эрлинг Холанн установил ещё парочку рекордов. В матче «Ред Булл Зальцбург» — «Наполи» в составе хозяев дублем отметился 19-летний Эрлинг Холанн, теперь на его счету в текущем розыгрыше Лиги чемпионов 6 мячей в 3 матчах.
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На дорогостоящую недвижимость и автомобили начальника инспекции наложен арест.
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Стратегические бомбардировщики B-52 ВВС США совершили тренировочный полет над Черным морем с целью обучения «взаимодействию с европейскими союзниками и партнерами».
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Португалия обошла Россию в таблице коэффициентов УЕФА
Обойти Россию в таблице коэффициентов УЕФА удалось Португалии, единственный представитель которой в Лиге чемпионов, «Бенфика», свой поединок третьего тура группового раунда с французским «Лионом» выиграл.
RT на русском 18:02
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AP: Зеленский испытывал давление со стороны Трампа еще до инаугурации
Источники AP сообщили, что Зеленский провел со своими советниками встречу, на которой должны были обсуждать ситуацию в энергетической сфере, но главной темой стали требования Трампа и его адвоката Рудольфа Джулиани о расследовании против бывшего вице-президента США Джо Байдена и его сына Хантера.
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