Лига чемпионов

ЧемпионатЧемпионатЭрлинг Холанн установил несколько рекордов в Лиге чемпионов

19-летний Эрлинг Холанн установил ещё парочку рекордов. В матче «Ред Булл Зальцбург» — «Наполи» в составе хозяев дублем отметился 19-летний Эрлинг Холанн, теперь на его счету в текущем розыгрыше Лиги чемпионов 6 мячей в 3 матчах.
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19-летний Холанд стал первым игроком в истории ЛЧ, забившим 6 голов в 3-х первых матчах

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Газета.Ruвчера в 18:46
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