Лига чемпионов
ЧемпионатЭрлинг Холанн установил несколько рекордов в Лиге чемпионов
19-летний Эрлинг Холанн установил ещё парочку рекордов. В матче «Ред Булл Зальцбург» — «Наполи» в составе хозяев дублем отметился 19-летний Эрлинг Холанн, теперь на его счету в текущем розыгрыше Лиги чемпионов 6 мячей в 3 матчах.
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19-летний Холанд стал первым игроком в истории ЛЧ, забившим 6 голов в 3-х первых матчах
Sport24.ruвчера в 20:57
Холанд забил пятый мяч в Лиге чемпионов-2019/20. Это повторение рекорда Дрогба
Советский спортвчера в 15:47
19-летний форвард «Зальцбурга» установил два рекорда ЛЧ, оформив дубль в матче с «Наполи»
RT на русскомвчера в 17:47
19-летний Холанн — первый в истории ЛЧ игрок, забивший шесть голов в первых трех матчах турнира
Спорт-Экспрессвчера в 16:45
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