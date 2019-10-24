Лига чемпионов

ЧемпионатЧемпионатЭрлинг Холанн установил несколько рекордов в Лиге чемпионов

19-летний Эрлинг Холанн установил ещё парочку рекордов. В матче «Ред Булл Зальцбург» — «Наполи» в составе хозяев дублем отметился 19-летний Эрлинг Холанн, теперь на его счету в текущем розыгрыше Лиги чемпионов 6 мячей в 3 матчах.
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Скаут «МЮ» просматривал Холанда в матче с «Наполи». Также он интересен «Ювентусу» и «Ливерпулю»

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Матч ТВвчера в 22:09
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Автоматически обработано 7047 источников, обновлено в 06:58, Вашингтон
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