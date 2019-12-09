Политика

КоммерсантъКоммерсантъЭрнст признал ошибку в материалах «Первого канала» о сбившем MH17 истребителе

Гендиректор «Первого канала» Константин Эрнст признал, что в сюжете о сбитом малазийском Boeing над Донбассом MH17 была ошибочно показана версия с истребителем, пишет журналу The New Yorker.
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Гендиректор «Первого канала» Константин Эрнст признал, что в сюжете о сбитом малазийском Boeing над Донбассом MH17 была ошибочно показана версия с истребителем, пишет журналу The New Yorker
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Коммерсантъвчера в 21:47

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Гендиректор Первого канала Константин Эрнст назвал ошибкой сюжет об украинском истребителе, сбившем малазийский Boeing

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Piter.tv00:39

The New Yorker заявил, что Эрнст признал ошибку в сюжете на «Первом канале» о сбитом MH17

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Константин Эрнст
Продюсер
Советский и российский медиаменеджер, продюсер, сценарист, телеведущий. Генеральный директор «Первого канала».
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