Политика
КоммерсантъЭрнст признал ошибку в материалах «Первого канала» о сбившем MH17 истребителе
Гендиректор «Первого канала» Константин Эрнст признал, что в сюжете о сбитом малазийском Boeing над Донбассом MH17 была ошибочно показана версия с истребителем, пишет журналу The New Yorker.
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Гендиректор «Первого канала» Константин Эрнст признал, что в сюжете о сбитом малазийском Boeing над Донбассом MH17 была ошибочно показана версия с истребителем, пишет журналу The New Yorker.Коммерсантъвчера в 21:47
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Эрнст признал ошибку в материалах «Первого канала» о сбившем MH17 истребителе
Коммерсантъвчера в 21:47
Новости за ночь: Эрнст признал ошибкой Первого канала сюжет про малазийский Boeing
Национальная служба новостейвчера в 23:31
The New Yorker заявил, что Эрнст признал ошибку в сюжете на «Первом канале» о сбитом MH17
Военное обозрениевчера в 22:17
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