Политика

КоммерсантъКоммерсантъЭрнст признал ошибку в материалах «Первого канала» о сбившем MH17 истребителе

Гендиректор «Первого канала» Константин Эрнст признал, что в сюжете о сбитом малазийском Boeing над Донбассом MH17 была ошибочно показана версия с истребителем, пишет журналу The New Yorker.
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Константин Эрнст назвал ошибкой сюжет о том, что малайзийский «Боинг» был сбит украинским истребителем

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СМИ: Эрнст признал фэйком сюжет «Первого канала» об истребителе, сбившем малазийский Boeing

URA.Ru19:15

Эрнст признал ошибку в материалах «Первого канала» о сбившем MH17 истребителе

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Эрнст: сюжет на «Первом» об украинском истребителе, сбившем малайзийский Боинг, — ошибка

Znak.com16:47

Новости за ночь: Эрнст признал ошибкой Первого канала сюжет про малазийский Boeing

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The New Yorker заявил, что Эрнст признал ошибку в сюжете на «Первом канале» о сбитом MH17

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Утро.ruвчера в 03:29
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Константин Эрнст
Продюсер
Советский и российский медиаменеджер, продюсер, сценарист, телеведущий. Генеральный директор «Первого канала».
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