Политика
КоммерсантъЭрнст признал ошибку в материалах «Первого канала» о сбившем MH17 истребителе
Гендиректор «Первого канала» Константин Эрнст признал, что в сюжете о сбитом малазийском Boeing над Донбассом MH17 была ошибочно показана версия с истребителем, пишет журналу The New Yorker.
Читать в источнике
Оценить20
Подробнее о событии
Показать все источники
Новости за ночь: Эрнст признал ошибкой Первого канала сюжет про малазийский Boeing
Национальная служба новостей23:31
Автоматически обработано 7087 источников, обновлено в 23:36, Ашберн
Политика
Лавров прокомментировал встречу с Трампом
«Состоялась встреча в Белом доме с президентом Дональдом Трампом, которая прошла в атмосфере, я считаю, взаимопонимания, прежде всего в том, что касается ответственности России и США за положение дел в мире», — приводит слова Лаврова ТАСС.
Общество
Погиб издатель «Тинькофф-журнала» Александр Рай
Как сообщили vc.ru в пресс-службе компании, Рай погиб вместе с супругой, «при трагических обстоятельствах».
Общество
Продукты с растительными жирами могут переименовать
Молокосодержащие продукты с растительными жирами могут переименовать, сообщают "Известия".
Общество
В Стокгольме прошла церемония вручения Нобелевских премий
В Стокгольмской филармонии прошла церемония вручения Нобелевских премий, пишет ТАСС.
Политика
Путин раскритиковал Льва Пономарева за переговоры с японцами
Президент России Владимир Путин на заседании Совета по правам человека (СПЧ) раскритиковал лидера ликвидированного движения "За права человека" Льва Пономарева.
Технологии
«Тинькофф» поставил «шах и мат» Сбербанку, «Яндексу» и Mail.ru Group
Сбербанк совместно с Mail.ru Group, социальная сеть «В контакте» и компания «Яндекс» так же, как и «Тинькофф», объявляли о планах по запуску суперприложения, в котором пользователи смогут получить финансовые и потребительские услуги.
Политика
Путин поручит прокуратуре проконтролировать ход дела «Нового величия»
Российский президент Владимир Путин на заседании Совета по развитию гражданского общества и правам человека (СПЧ) заявил о намерении поручить прокуратуре проконтролировать ход расследования дела «Нового величия».
Политика
Чижов предсказал «новое начало» в отношениях России и Евросоюза
Отношения России и западных стран ухудшились в связи с ситуацией на Украине и вокруг Крыма, который воссоединился с Россией после референдума на полуострове.
Общество
Умерла солистка группы Roxette Мари Фредрикссон
В Швеции на 62-м году жизни скончалась певица и композитор Мари Фредрикссон.
Политика
Путин защитил свое решение присвоить Кадыровым звания Героев России
Президент России Владимир Путин не согласился с режиссером Александром Сокуровым, который предложил переосмыслить звание Героя России из-за того, что его получили такие люди, как глава Чечни Рамзан Кадыров и его отец Ахмат.
Происшествия
Фигуранты дела о теракте в петербургском метро получили тюремные сроки
Происшествия
В результате извержения вулкана в Новой Зеландии погиб один человек
В результате извержения вулкана на островке Уайт-Айленд в Новой Зеландии погиб один человек и еще несколько пропали без вести, сообщил АР представитель местной полиции Джон Тимс.
Футбол
«Зенит» проиграл «Бенфике» и вылетел из Лиги чемпионов
После шести туров группового этапа «Зенит» вылетел из Лиги чемпионов, так как в параллельном матче «Лион» и «РБ Лейцпиг» сыграли вничью со счетом 2:2. «Бенфика» заняла третье место в группе и продолжит выступление в play-off Лиги Европы.
Политика
Время встречи Путина и Зеленского на полях саммита назвал источник
Перед саммитом четверки противоборствующие на Украине стороны – Украина и ЛНР с ДНР обменялись «любезностями» в виде утверждёнными в Киеве пятью сценариями дезинтеграции Донбасса и законом о государственной границе в ДНР.
Гаджеты
DM: у миллионов пользователей перестанет работать WhatsApp с 2020 года
Мессенджер WhatsApp перестанет поддерживаться миллионами устройств по всему миру с 2020 года.
Политика
В Крыму предложили ООН спасти свой подорванный авторитет
Визит миссии ООН в Крым позволит впредь не допускать распространение дезинформации на международном уровне и спасти подорванный авторитет данной организации, заявил РИА Новости глава комитета по вопросам народной дипломатии и межнациональным отношениям крымского парламента Юрий Гемпель, комментируя резолюцию, принятую Генассамблеей ООН.
Футбол
Жирков стал лауреатом премии «Джентльмен года»
Игрок сборной России и петербургского "Зенита" Юрий Жирков получил ежегодную премию "Джентльмен года", вручаемую по версии российской газеты "Комсомольская правда".
Экономика
Кричащих о «прибавках» к пенсиям призвали не позориться
Лидер «Справедливой России» депутат Госдумы Сергей Миронов призвал СМИ и сотрудников ПФР не кричать о прибавках к пенсии.
Политика
Аваков: Зеленский сорвался на Лаврова в Париже
Зеленский сказал: «Я, в отличие от вас, перешел все эти места вдоль линии соприкосновения, поэтому не надо тут кивать головой, что вы все знаете», – процитировал Арсен Аваков слова украинского президента.
Происшествия
Пассажиры пострадали в тройном ДТП с автобусом под Атамановкой
Четыре пассажира пострадали в тройном ДТП под Атамановкой. Известно, что одним из участников аварии стал автобус №103.
Общество
Бывший мэр Москвы Юрий Лужков умер
Бывший мэр Москвы Юрий Лужков умер на 84-м году жизни. Информацию передает корреспондент УтроNеws.
Политика
Путин высказался о приговорах «за брошенный стаканчик»
Президент России Владимир Путин, комментируя приговоры по делам о протестах в Москве, заявил, что в стране все имеют право высказывать свое мнение законными средствами.
Футбол
Матч между сборными России и Польши может пройти в Варшаве
Польский футбольный союз (PZPN) ведет переговоры о проведении контрольного матча со сборной России в Варшаве.
Кино
Фильм «Т-34» пользуется большим успехом в Японии
"Т-34" за последние годы стал первым российским фильмом в Японии, который идет на широком экране по всей стране и пользуется большим успехом у зрителей, рассказал РИА Новости Кэйдзо Кавата, представительный директор компании TWIN, которая занимается прокатом.
Общество
В Москве минимальную пенсию подняли до 19,5 тыс. рублей
В прошлый раз минимальная пенсия поднималась в 2018 году - - на 3 тыс. руб. Вчера, 9 декабря, мэр столицы Сергей Собянин подписал трехлетний бюджет города, в котором доля социальных расходов увеличена до 53%.
Происшествия
Автоледи погибла в массовой аварии на трассе в Красноярском крае
Как сообщили в пресс-службе регионального управления МВД, авария с участием пяти автомобилей произошла вечером во вторник, 10 декабря, на 24 километре трассы, соединяющей краевую столицу и Енисейск.