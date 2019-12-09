Гендиректор «Первого канала» Константин Эрнст признал, что в сюжете о сбитом малазийском Boeing над Донбассом MH17 была ошибочно показана версия с истребителем, пишет журналу The New Yorker.

Политика Лавров прокомментировал встречу с Трампом «Состоялась встреча в Белом доме с президентом Дональдом Трампом, которая прошла в атмосфере, я считаю, взаимопонимания, прежде всего в том, что касается ответственности России и США за положение дел в мире», — приводит слова Лаврова ТАСС.

Политика Путин раскритиковал Льва Пономарева за переговоры с японцами Президент России Владимир Путин на заседании Совета по правам человека (СПЧ) раскритиковал лидера ликвидированного движения "За права человека" Льва Пономарева.

Политика Путин поручит прокуратуре проконтролировать ход дела «Нового величия» Российский президент Владимир Путин на заседании Совета по развитию гражданского общества и правам человека (СПЧ) заявил о намерении поручить прокуратуре проконтролировать ход расследования дела «Нового величия».

Политика Чижов предсказал «новое начало» в отношениях России и Евросоюза Отношения России и западных стран ухудшились в связи с ситуацией на Украине и вокруг Крыма, который воссоединился с Россией после референдума на полуострове.

Политика Путин защитил свое решение присвоить Кадыровым звания Героев России Президент России Владимир Путин не согласился с режиссером Александром Сокуровым, который предложил переосмыслить звание Героя России из-за того, что его получили такие люди, как глава Чечни Рамзан Кадыров и его отец Ахмат.

Происшествия В результате извержения вулкана в Новой Зеландии погиб один человек В результате извержения вулкана на островке Уайт-Айленд в Новой Зеландии погиб один человек и еще несколько пропали без вести, сообщил АР представитель местной полиции Джон Тимс.

Футбол «Зенит» проиграл «Бенфике» и вылетел из Лиги чемпионов После шести туров группового этапа «Зенит» вылетел из Лиги чемпионов, так как в параллельном матче «Лион» и «РБ Лейцпиг» сыграли вничью со счетом 2:2. «Бенфика» заняла третье место в группе и продолжит выступление в play-off Лиги Европы.

Политика Время встречи Путина и Зеленского на полях саммита назвал источник Перед саммитом четверки противоборствующие на Украине стороны – Украина и ЛНР с ДНР обменялись «любезностями» в виде утверждёнными в Киеве пятью сценариями дезинтеграции Донбасса и законом о государственной границе в ДНР.

Политика В Крыму предложили ООН спасти свой подорванный авторитет Визит миссии ООН в Крым позволит впредь не допускать распространение дезинформации на международном уровне и спасти подорванный авторитет данной организации, заявил РИА Новости глава комитета по вопросам народной дипломатии и межнациональным отношениям крымского парламента Юрий Гемпель, комментируя резолюцию, принятую Генассамблеей ООН.

Футбол Жирков стал лауреатом премии «Джентльмен года» Игрок сборной России и петербургского "Зенита" Юрий Жирков получил ежегодную премию "Джентльмен года", вручаемую по версии российской газеты "Комсомольская правда".

Политика Аваков: Зеленский сорвался на Лаврова в Париже Зеленский сказал: «Я, в отличие от вас, перешел все эти места вдоль линии соприкосновения, поэтому не надо тут кивать головой, что вы все знаете», – процитировал Арсен Аваков слова украинского президента.

Политика Путин высказался о приговорах «за брошенный стаканчик» Президент России Владимир Путин, комментируя приговоры по делам о протестах в Москве, заявил, что в стране все имеют право высказывать свое мнение законными средствами.

Кино Фильм «Т-34» пользуется большим успехом в Японии "Т-34" за последние годы стал первым российским фильмом в Японии, который идет на широком экране по всей стране и пользуется большим успехом у зрителей, рассказал РИА Новости Кэйдзо Кавата, представительный директор компании TWIN, которая занимается прокатом.

Общество В Москве минимальную пенсию подняли до 19,5 тыс. рублей В прошлый раз минимальная пенсия поднималась в 2018 году - - на 3 тыс. руб. Вчера, 9 декабря, мэр столицы Сергей Собянин подписал трехлетний бюджет города, в котором доля социальных расходов увеличена до 53%.