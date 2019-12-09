с чего всё началось

Генеральный директор "Первого Канала" Константин Эрнст признал, что сюжет о рейсе МН17 малайзийского самолета Boeing, который разбился в июле 2014 года, содержал ошибочную информацию.

Эрнст признал ошибку в сюжете «Первого канала» о сбитом МН17

Политика Против Петра Порошенко заведено новое дело о госизмене Государственным бюро расследований (ГБР) Украины было принято решение относительно возбуждения уголовного дела против Петра Порошенко, ранее занимавшего пост президента государства, о государственной измене в рамках подписания Минских соглашений.

Политика Меркель назвала Путина победителем на переговорах в Париже Канцлер ФРГ Ангела Меркель по завершении саммита «нормандской четверки» в Париже назвала российского лидера Владимира Путина победителем, сообщает 11 декабря «Коммерсантъ».

Игры Ремейк Resident Evil 2 продался лучше оригинала Ремейк Resident Evil 2 сместил оригинал с шестой позиции. Resident Evil 2 вышла на PlayStation в январе 1998 года.

Здоровье Радаев потребовал не делать тайны из зарплат главврачей Губернатор Саратовской области Валерий Радаева 11 декабря на встрече с медицинским сообществом обсудил тему заработной платы врачей.

Политика В США сенатор заблокировал проект о санкциях за вмешательство в выборы Сенатор-республиканец Майк Крапо заблокировал попытку принять резолюцию, направленную на предотвращение "вмешательства" в американские выборы со стороны России и других стран, и нацеленную на введение санкций, сообщает газета Hill.

Экономика Воронежская корпорация «РИФ» построит завод по производству стеклотары Воронежская корпорация РИФ в 2020 году начнет строительство завода по производству стеклотары в Семилукском районе Воронежской области, вложив в проект 5,5 миллиарда рублей, сообщает во вторник правительство региона.

Политика 25 лет назад Москва ввела войска в Чечню 25 лет назад началась первая чеченская кампания: федеральные войска вошли на территорию республики, которую в то время возглавлял бывший советский генерал Джохар Дудаев, грозивший Москве "газаватом".

Общество Илон Маск прокатился за рулем бронированного электропикапа Американский бизнесмен и изобретатель Илон Маск съездил в ресторан в Малибу на своем новом изобретении — бронированном пикапе Tesla Cybertruck.

Происшествия На лакокрасочном заводе в Екатеринбурге произошёл крупный пожар В Екатеринбурге произошёл пожар в одном из цехов Уральского завода лакокрасочных изделий на площади 800 кв. м, передаёт ТАСС со ссылкой на пресс-службу ГУ МЧС по Свердловской области.

Здоровье ВЦИОМ: 41% россиян перепроверяют поставленный врачом диагноз Почти половина россиян за последние три-пять лет перепроверяли поставленный врачом диагноз или назначенные им лекарства у другого специалиста либо советовались со знакомыми и фармацевтами.