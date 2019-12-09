Политика

Газета.RuГазета.RuЭрнст признал ошибку в сюжете «Первого канала» о сбитом МН17

Генеральный директор "Первого Канала" Константин Эрнст признал, что сюжет о рейсе МН17 малайзийского самолета Boeing, который разбился в июле 2014 года, содержал ошибочную информацию.
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Гендиректор «Первого канала» Константин Эрнст признал, что в сюжете о сбитом малайзийском Boeing над Донбассом MH17 была ошибочно показана версия с истребителем, пишет журнал The New Yorker
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Константин Эрнст
Продюсер
Советский и российский медиаменеджер, продюсер, сценарист, телеведущий. Генеральный директор «Первого канала».
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