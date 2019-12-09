Политика
Газета.RuЭрнст признал ошибку в сюжете «Первого канала» о сбитом МН17
Генеральный директор "Первого Канала" Константин Эрнст признал, что сюжет о рейсе МН17 малайзийского самолета Boeing, который разбился в июле 2014 года, содержал ошибочную информацию.
Читать в источнике
Оценить108
с чего всё началось
Гендиректор «Первого канала» Константин Эрнст признал, что в сюжете о сбитом малайзийском Boeing над Донбассом MH17 была ошибочно показана версия с истребителем, пишет журнал The New Yorker.Коммерсантъвчера в 21:47
Подробнее о событии
Показать все источники
Эрнст признал ошибку в материалах «Первого канала» о сбившем MH17 истребителе
Коммерсантъвчера в 21:47
Автоматически обработаны 7084 источника, обновлено в 04:09, Ашберн
Политика
Против Петра Порошенко заведено новое дело о госизмене
Государственным бюро расследований (ГБР) Украины было принято решение относительно возбуждения уголовного дела против Петра Порошенко, ранее занимавшего пост президента государства, о государственной измене в рамках подписания Минских соглашений.
Политика
Меркель назвала Путина победителем на переговорах в Париже
Канцлер ФРГ Ангела Меркель по завершении саммита «нормандской четверки» в Париже назвала российского лидера Владимира Путина победителем, сообщает 11 декабря «Коммерсантъ».
Игры
Ремейк Resident Evil 2 продался лучше оригинала
Ремейк Resident Evil 2 сместил оригинал с шестой позиции. Resident Evil 2 вышла на PlayStation в январе 1998 года.
Спорт
Женская сборная России по гандболу победила Испанию на ЧМ
Женская сборная России обыграла Испанию в третьем матче основного этапа чемпионата мира по гандболу в Японии.
Экономика
Гуцериев и «Сафмар» подали иск к издателю российской версии Forbes
Издатель российского Forbes ранее сам обратился с иском о защите деловой репутации к группе "Сафмар", предварительные слушания назначены на 19 декабря.
Происшествия
Полиция вновь задержала идущего на Москву для «изгнания Путина» шамана
Полиция вновь задержала якутского шамана Александра Габышева, идущего по трассе в Москву, по его словам, для «изгнания Владимира Путина».
Политика
Песков опроверг слова Авакова о «сдавших нервах» у Суркова на саммите
Ранее Аваков заявил, что у помощника президента РФ Владислава Суркова «сдали нервы» на переговорах в Париже.
Здоровье
Радаев потребовал не делать тайны из зарплат главврачей
Губернатор Саратовской области Валерий Радаева 11 декабря на встрече с медицинским сообществом обсудил тему заработной платы врачей.
Авто
АвтоВАЗ договорился с General Motors и возвращает себе бренд Niva
Как рассказали в пресс-службе компании, АВТОВАЗ и General Motors уже подписали соответствующее соглашение.
Армия и оружие
Турция пригрозила закрыть американскую военную авиабазу Инджирлик
Власти Турции могут закрыть американскую военную авиабазу Инджирлик в случае, если Соединенные Штаты введут санкции против Анкары из-за покупки С-400.
Наука
Ученые узнали, что стресс способен продлевать жизнь
Испытанный в раннем возрасте стресс может увеличить продолжительность жизни.
Общество
Родителей девочки, с рождения живущей в клинике, могут лишить прав
В перинатальном медицинском центре "Мать и дитя", где живет ребенок, сообщили, что девочка здорова, и родителям ничто не мешает забрать ее домой.
Общество
Сериал «Слуга народа» с Зеленским покажут на российском телевидении
Политика
В США сенатор заблокировал проект о санкциях за вмешательство в выборы
Сенатор-республиканец Майк Крапо заблокировал попытку принять резолюцию, направленную на предотвращение "вмешательства" в американские выборы со стороны России и других стран, и нацеленную на введение санкций, сообщает газета Hill.
Футбол
«Локомотив» сыграет с «Атлетико» на групповом этапе Лиги чемпионов
Мадридский «Атлетико» на своей арене примет московский «Локомотив» в заключительном матче группового этапа Лиги чемпионов.
Футбол
«Зенит» крупно проиграл «Бенфике» в матче Лиги чемпионов
Санкт-петербургский "Зенит" потерпел поражение от португальской "Бенфики" в матче заключительного тура группового этапа футбольной Лиги чемпионов.
Политика
Новый премьер-министр Финляндии станет самым молодым премьером в мире
Марин станет самым молодым действующим премьером в мире, на данный момент ей 34 года.
Экономика
Воронежская корпорация «РИФ» построит завод по производству стеклотары
Воронежская корпорация РИФ в 2020 году начнет строительство завода по производству стеклотары в Семилукском районе Воронежской области, вложив в проект 5,5 миллиарда рублей, сообщает во вторник правительство региона.
Политика
25 лет назад Москва ввела войска в Чечню
25 лет назад началась первая чеченская кампания: федеральные войска вошли на территорию республики, которую в то время возглавлял бывший советский генерал Джохар Дудаев, грозивший Москве "газаватом".
Кино
В Сети появился трейлер новой «Чудо-женщины» с Галь Гадот
Первый официальный трейлер фильма "Чудо-женщина: 1984" появился в Сети. Ролик опубликован на YouTube-канале Warner Brothers Russia.
Общество
Илон Маск прокатился за рулем бронированного электропикапа
Американский бизнесмен и изобретатель Илон Маск съездил в ресторан в Малибу на своем новом изобретении — бронированном пикапе Tesla Cybertruck.
Происшествия
На лакокрасочном заводе в Екатеринбурге произошёл крупный пожар
В Екатеринбурге произошёл пожар в одном из цехов Уральского завода лакокрасочных изделий на площади 800 кв. м, передаёт ТАСС со ссылкой на пресс-службу ГУ МЧС по Свердловской области.
Культура
Самыми популярными людьми на Украине стали Зеленский и Заворотнюк
Корпорация Google опубликовала список самых популярных запросов пользователей в поиске за 2019 год на Украине.
Здоровье
ВЦИОМ: 41% россиян перепроверяют поставленный врачом диагноз
Почти половина россиян за последние три-пять лет перепроверяли поставленный врачом диагноз или назначенные им лекарства у другого специалиста либо советовались со знакомыми и фармацевтами.
Происшествия
Погиб издатель «Тинькофф-журнала» Александр Рай
Общество
Краснодар назван самым комфортным для жизни городом России
Краснодар возглавил список самых комфортных и доступных для жизни городов России.
Здоровье
Петербуржцев спасают от агрессивного рака с помощью новых ламп
Как рассказал «Доктору Питеру» Андрей Яременко, главный стоматолог Петербурга, проректор по учебной работе СПбГМУ им. Павлова, этот вид злокачественных новообразований можно «поймать» на ранней стадии, а значит, спасти пациента от тяжелых последствий и смерти.
Технологии
Создан МРТ-томограф для людей с лишним весом
Общество
Названа дата похорон Юрия Лужкова
Кино