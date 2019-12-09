с чего всё началось

Генеральный директор "Первого Канала" Константин Эрнст признал, что сюжет о рейсе МН17 малайзийского самолета Boeing, который разбился в июле 2014 года, содержал ошибочную информацию.

Эрнст признал ошибку в сюжете «Первого канала» о сбитом МН17

Общество Ученый назвал новый вид клещей в честь Виктора Цоя Исследователь из Тюменского государственного университета Сергей Ермилов назвал в честь певца Виктора Цоя новый вид клещей, найденный в лесах Малайзии, передает РИА Новости.

Экономика Росфинмониторинг за год закрыл 25 «отмывочных» площадок C начала года Росфинмониторинг закрыл 25 "отмывочных" площадок с общим оборотом около 38 миллиардов рублей, рассказал глава службы Юрий Чиханчин на правительственном часе в Совете Федерации.

Политика Согласно опросу, консерваторы сохраняют лидерство в Британии По данным соцопроса, консерваторы могут рассчитывать на 42,6% голосов избирателей, в то время как Лейбористская партия может набрать 33,8% голосов, по сравнению с 41% на выборах 2017 года.

Гаджеты В 2020 году WhatsApp перестанет работать на многих телефонах По информации источника, WhatsApp не будет работать на телефонах с Windows Mobile после 31 декабря этого года, на Android 2.3.7 и iPhone iOS 8 — с февраля 2020.

Экономика На Дальнем Востоке построят и отремонтируют 1000 мостов В рамках программы на Дальнем Востоке будут отремонтированы и построены 1000 мостов и путепроводов, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

Экономика Медведев одобрил идею снизить порог беспошлинного ввоза посылок Российский премьер Дмитрий Медведев поддержал предложение министра финансов Антона Силуанова о снижении порога беспошлинного ввоза в Россию посылок.

Культура Google назвал самые популярные мемы и сериалы 2019 года Ранее в среду стало известно, что певица Юлия Началова, президент Украины Владимир Зеленский и продюсер Бари Алибасов попали в список самых популярных персон 2019 года компании Google.

Происшествия Стоматолога в Подмосковье обвинили в гибели ребенка из-за инфекции Отмечается, что в 2016 году Попова произвела вскрытие полости зуба подростка без ведома хирурга-стоматолога, в результате чего была допущена халатность, а в организм ребенка попала инфекция.

Космос РКС продемонстрирует новейшие разработки на ВУЗПРОМЭКСПО-2019 Холдинг «Российские космические системы» (РКС, входит в Госкорпорацию «РОСКОСМОС») представил сервисы на основе применения данных дистанционного зондирования Земли из космоса (ДЗЗ) и наиболее перспективные разработки в области микроэлектроники космического назначения на ежегодной национальной выставке «ВУЗПРОМЭКСПО-2019», которая проходит с 11 по 12 декабря в Москве, сообщила пресс-служба РКС.

Политика Сотрудники МВД Чечни призвали включить их в санкционный список США Сотрудники МВД Чечни призвали включить их в полном составе в санкционный список Соединённых Штатов после введения санкций в отношении начальника УМВД по Грозному Аслана Ирасханова.

Наука Кефир может восстановить поражённую алкоголем печень Специальные лактобактерии, входящие в состав новых пробиотиков и кисломолочных продуктов, оказывают хорошее влияние не только на кишечник человека, но и на печень в целом, восстанавливая ее после употребления спиртных напитков.

Экономика Россиянам предлагают делать скидки на оплату электричества Председатель Комитета Госдумы по энергетике Павел Завальный предложил разрешить гражданам с небольшими доходами оплачивать потраченные киловатт-часы с дисконтом до 30%.

Музыка Билан отказался петь на шоу звезд «Евровидения» Представители Димы Билана, занявшего первое место на конкурсе в 2008 году, отказали организаторам большого концерта звезд "Евровидения" в Амстердаме.