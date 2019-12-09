Политика

Газета.RuГазета.RuЭрнст признал ошибку в сюжете «Первого канала» о сбитом МН17

Генеральный директор "Первого Канала" Константин Эрнст признал, что сюжет о рейсе МН17 малайзийского самолета Boeing, который разбился в июле 2014 года, содержал ошибочную информацию.
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В среду американское издание The New Yorker опубликовало
 интервью гендиректора "Первого канала" Константина Эрнста, в котором он признал, что сюжет 2014 года с версией о том, что малайзийский "Боинг" мог быть сбит украинским истребителем, был ошибочным.
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