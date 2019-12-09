Политика
Газета.RuЭрнст признал ошибку в сюжете «Первого канала» о сбитом МН17
Генеральный директор "Первого Канала" Константин Эрнст признал, что сюжет о рейсе МН17 малайзийского самолета Boeing, который разбился в июле 2014 года, содержал ошибочную информацию.
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с чего всё началось
Гендиректор «Первого канала» Константин Эрнст признал, что в сюжете о сбитом малайзийском Boeing над Донбассом MH17 была ошибочно показана версия с истребителем, пишет журнал The New Yorker.Коммерсантъвчера в 21:47
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Эрнст признал ошибку в материалах «Первого канала» о сбившем MH17 истребителе
Коммерсантъвчера в 21:47
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