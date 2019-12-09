Политика

РБКРБКЭрнст признал ошибку в сюжете «Первого» о сбитом малайзийском Boeing

«Первый канал» допустил ошибку при подготовке сюжета, в котором говорилось, что малайзийский Boeing 777 в 2014 году над Донбассом мог сбить украинский истребитель. Об этом в интервью The New Yorker заявил гендиректор «Первого канала» Константин Эрнст.
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Гендиректор «Первого канала» Константин Эрнст признал, что в сюжете о сбитом малазийском Boeing над Донбассом MH17 была ошибочно показана версия с истребителем, пишет журналу The New Yorker
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Коммерсантъвчера в 21:47

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Эрнст признал ошибку в сюжете «Первого» о сбитом малайзийском Boeing

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Гендиректор Первого канала Константин Эрнст назвал ошибкой сюжет об украинском истребителе, сбившем малазийский Boeing

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Новости за ночь: Эрнст признал ошибкой Первого канала сюжет про малазийский Boeing

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Эрнст признал ошибку в материалах «Первого канала» о сбившем MH17 истребителе

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Эрнст признал ошибкой сюжет об украинском истребителе, сбившем «Боинг»

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СМИ: Эрнст признал фейком сюжет «Первого канала» об истребителе, сбившем малайзийский Boeing

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Эрнст: сюжет на «Первом» об украинском истребителе, сбившем малайзийский Боинг, — ошибка

Znak.comвчера в 16:47
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Российская газета 02:04
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СК завершил расследование дела о нападении на Эллу Памфилову

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Лавров предложил США продлить СНВ-3

Россия и США могли бы объявить о продлении Договора о сокращении стратегических наступательных вооружений (ДСНВ — СНВ-3).
Известия вчера в 15:02
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В Германии назвали санкции США против «Северного потока-2» угрозой ЕС

В Германии назвали санкции США против "Северного потока-2" угрозой ЕС.
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Краснодар назвали самым комфортным для жизни городом в России

Самым комфортным и доступным для жизни городом в России является Краснодар.
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Популярный мессенджер Whatsapp после Нового года прекратит работать на миллионах смартфонов по всему миру.
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Подозреваемый в убийстве двух свердловчанок признал свою вину

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Компания Mitsubishi провела официальную презентацию рестайлингового вседорожника Mitsubishi ASX в конце ноября на международном автосалоне в Гуанчжоу.
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Путин высказался о приговорах «за брошенный стаканчик»

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СК направил в суд дело бывшего министра обороны Украины Гриценко

Следственный комитет РФ направил в суд уголовное дело бывшего главы Минобороны Украины Анатолия Гриценко, обвиняемого в публичных призывах к терактам на территории России с использованием СМИ, сообщает пресс-служба СК РФ.
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Российские космонавты займутся выращиванием салата в космосе

Руководитель медицинского отдела научно-исследовательского института космического приборостроения Антон Бычков рассказал о том, что опытный образец российской космической оранжереи "Витацикл-Т", основным предназначением которой является выращивание салат на Международной космической станции, будет создан до конца 2021 года.
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Около трети россиян считают справедливой зарплату 40–50 тысяч рублей

Больше всего респондентов (35%) считают, что справедливый минимум должен превышать 50 тыс. руб.
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Путин защитил свое решение присвоить Кадыровым звания Героев России

Президент России Владимир Путин не согласился с режиссером Александром Сокуровым, который предложил переосмыслить звание Героя России из-за того, что его получили такие люди, как глава Чечни Рамзан Кадыров и его отец Ахмат.
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Сериал «Слуга народа» с Зеленским покажут на российском телевидении

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Константин Эрнст
Продюсер
Советский и российский медиаменеджер, продюсер, сценарист, телеведущий. Генеральный директор «Первого канала».
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