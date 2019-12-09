с чего всё началось

«Первый канал» допустил ошибку при подготовке сюжета, в котором говорилось, что малайзийский Boeing 777 в 2014 году над Донбассом мог сбить украинский истребитель. Об этом в интервью The New Yorker заявил гендиректор «Первого канала» Константин Эрнст.

Эрнст признал ошибку в сюжете «Первого» о сбитом малайзийском Boeing

Единоборства Российские боксеры отказались ехать на ОИ-2020 без национального флага В WADA пояснили, что на ближайшие Олимпийские и Паралимпийские игры, а также на чемпионаты мира допустят только "чистых" спортсменов, при этом они будут соревноваться в нейтральном статусе — без флага и гимна страны.

Происшествия В массовом ДТП под Владивостоком столкнулись 48 машин Утром на девятом километре трассы автодороги Хабаровск - Владивосток - поселок Новый - Де-Фриз, - в пригороде приморской столицы произошло массовое ДТП.

Политика Меркель назвала Путина победителем на переговорах в Париже Канцлер ФРГ Ангела Меркель по завершении саммита «нормандской четверки» в Париже назвала российского лидера Владимира Путина победителем, сообщает 11 декабря «Коммерсантъ».

Космос Выяснено происхождение полос Энцелада Исследователи обнаружили, что трещины, которые составляют тигровые полосы Энцелада, могли образоваться на любом полюсе, но южный просто случайно оказался первым.

Политика Лавров предложил США продлить СНВ-3 Россия и США могли бы объявить о продлении Договора о сокращении стратегических наступательных вооружений (ДСНВ — СНВ-3).

Шоу-бизнес Миллионер Денис Ребров рассказал о соблазнении Шурыгиной Ребров сообщил, что отношения с Шурыгиной у него завязались ещё в то время, когда она состояла в браке.

Авто Новый Mitsubishi ASX добрался до дилеров Компания Mitsubishi провела официальную презентацию рестайлингового вседорожника Mitsubishi ASX в конце ноября на международном автосалоне в Гуанчжоу.

Политика Путин высказался о приговорах «за брошенный стаканчик» Президент России Владимир Путин, комментируя приговоры по делам о протестах в Москве, заявил, что в стране все имеют право высказывать свое мнение законными средствами.

Политика СК направил в суд дело бывшего министра обороны Украины Гриценко Следственный комитет РФ направил в суд уголовное дело бывшего главы Минобороны Украины Анатолия Гриценко, обвиняемого в публичных призывах к терактам на территории России с использованием СМИ, сообщает пресс-служба СК РФ.

Космос Российские космонавты займутся выращиванием салата в космосе Руководитель медицинского отдела научно-исследовательского института космического приборостроения Антон Бычков рассказал о том, что опытный образец российской космической оранжереи "Витацикл-Т", основным предназначением которой является выращивание салат на Международной космической станции, будет создан до конца 2021 года.