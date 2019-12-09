Политика
РБКЭрнст признал ошибку в сюжете «Первого» о сбитом малайзийском Boeing
«Первый канал» допустил ошибку при подготовке сюжета, в котором говорилось, что малайзийский Boeing 777 в 2014 году над Донбассом мог сбить украинский истребитель. Об этом в интервью The New Yorker заявил гендиректор «Первого канала» Константин Эрнст.
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с чего всё началось
Гендиректор «Первого канала» Константин Эрнст признал, что в сюжете о сбитом малазийском Boeing над Донбассом MH17 была ошибочно показана версия с истребителем, пишет журналу The New Yorker.Коммерсантъвчера в 21:47
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Новости за ночь: Эрнст признал ошибкой Первого канала сюжет про малазийский Boeing
Национальная служба новостейвчера в 23:31
Эрнст признал ошибку в материалах «Первого канала» о сбившем MH17 истребителе
Коммерсантъвчера в 21:47
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