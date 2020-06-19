с чего всё началось

Фракция "Справедливая Россия" направила в правительство для получения отзывов пакет законопроектов о введении в РФ прогрессивной шкалы налогообложения и налоговых льготах для малоимущих граждан, сообщили РИА Новости в пресс-службе лидера СР Сергея Миронова. Сейчас в России плоская шкала НДФЛ в 13%.

Эсеры направили в правительство проект о прогрессивной шкале НДФЛ

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Политика В Гааге возобновляются слушания по делу о сбитом на Украине Boeing 22 июня в Нидерландах возобновятся слушания по делу о катастрофе Boeing Malaysia Airlines на Украине в июле 2014 года.

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Общество Хэмилтон принял участие в акции протеста против расизма в Лондоне Шестикратный чемпион мира по автогонкам класса «Формула-1», пилот Mercedes Льюис Хэмилтон принял участие в акции протеста в поддержку антирасистского движения Black Lives Matter в Лондоне.

Футбол «Ливерпуль» потерял очки в дерби с «Эвертоном» «Ливерпуль» потерял очки в третий раз в сезоне. Красные после 30 туров имеют в активе 83 очка и продолжают уверенно лидировать в чемпионате.

Политика Трамп допустил возможность встречи с Мадуро Американский президент Дональд Трамп в интервью Axios допустил, что мог бы рассмотреть возможность встречи с лидером Венесуэлы Николасом Мадуро.

Футбол «Реал» обыграл «Реал Сосьедад» и возглавил таблицу Примеры Футболисты мадридского «Реала» на выезде обыграли «Реал Сосьедад» в матче 30-го тура чемпионата Испании по футболу.

Футбол Локомотив — Оренбург 1:0 В середине первого тайма многие болельщики стали покидать трибуны с знак протеста против политики клуба.

Общество Россиянам готовят новую выплату в 10 тысяч рублей от ПФР Единовременное пособие в размере 10 тысяч рублей может в ближайшее время появиться для ряда граждан Российской Федерации, рассказали нашему изданию в Пенсионном фонде России. 135