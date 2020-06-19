Экономика

РИА НовостиРИА НовостиЭсеры направили в правительство проект о прогрессивной шкале НДФЛ

Фракция "Справедливая Россия" направила в правительство для получения отзывов пакет законопроектов о введении в РФ прогрессивной шкалы налогообложения и налоговых льготах для малоимущих граждан, сообщили РИА Новости в пресс-службе лидера СР Сергея Миронова. Сейчас в России плоская шкала НДФЛ в 13%.
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с чего всё началось
Она описала Набиуллиной предложение повысить ставку НДФЛ для богатых до 15% – о таком сценарии как об одном из обсуждаемых ранее говорили
 источники Forbes.
Ведомости19 июня в 08:46

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Богатые всполошились: неужели НДФЛ на высокие доходы повысят?

REGNUM19 июня в 12:07

Мишустин может увеличить налог на доходы

Инвест-Форсайт18 июня в 21:23

В СР подсчитали, сколько богачи должны бюджету России

News.ru19 июня в 09:03

Эсеры направили в правительство проект о прогрессивной шкале НДФЛ

РИА Новости19 июня в 07:27

В правительстве обсуждается повышение ставки НДФЛ для богатых

Независимая газета19 июня в 03:58

«Справедливая Россия» подготовила законопроект о прогрессивной шкале НДФЛ

Коммерсантъ19 июня в 08:31

Правительство отрицает планы по повышению налогов

ИА Хакасия18 июня в 20:50
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Суд арестовал астраханку, подозреваемую в убийстве сына

РИА Новости 07:40
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Общество

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Путин допустил, что будет баллотироваться на новый президентский срок

Президент России Владимир Путин не исключил, что будет баллотироваться в президенты на новый срок, если соответствующая поправка в Конституцию страны будет принята.
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Происшествия

Экспертиза признала Михаила Ефремова вменяемым

РИА Новости вчера в 05:23
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Политика

Володин ответил критикам поправок к Конституции

Москва, 21 июня 2020, 13:23 — REGNUM Критика, звучащая в адрес поправок к Конституции, говорит о правильном пути, заявил спикер Госдумы Вячеслав Володин.
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Политика

Die Welt оценила шансы достроить «Северный поток-2»

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РБК вчера в 02:38
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Наука

Подтверждена связь между группой крови и смертностью от коронавируса

Люди со второй группой крови чаще других умирают от вызванных коронавирусом осложнений, считают иранские ученые.
РИА Новости 08:33
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Политика

В Гааге возобновляются слушания по делу о сбитом на Украине Boeing

22 июня в Нидерландах возобновятся слушания по делу о катастрофе Boeing Malaysia Airlines на Украине в июле 2014 года.
Московский Комсомолец 18:30
Общество

В Иркутской области продлили режим самоизоляции до 28 июня

Режим самоизоляции в Иркутской области, где выявлено более 5,6 тыс. случаев заражения коронавирусом, продолжит действовать до 28 июня, говорится в сообщении пресс-службы правительства региона.
ТАСС 10:47
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Происшествия

Петра Верзилова допросили по статье о массовых беспорядках

Участника арт-группы "Война" и Pussy Riot Петра Верзилова задержали сегодня в Москве и допрашивали по статье о массовых беспорядках, сообщила "Медиазона".
РИА Новости 16:26
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Политика

Зеленский пригрозил Ирану международными судами за сбитый самолет

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Киев обратится в международные суды в случае невыполнения Ираном своих обязательств, связанных с делом о сбитом в начале 2020 года под Тегераном самолете авиакомпании МАУ.
Известия 17:12
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Общество

Пушков назвал новый китайский коронавирус странным

Член Совета Федерации Алексей Пушков заявил, что появление нового китайского коронавируса очень странное.
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Общество

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Активисты KyivPride устроили акцию, в рамках которой сняли в Киеве на видео монумент «Родина-мать» с флагом ЛГБТ-сообщества.
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Шоу-бизнес

Мама Тимати высказалась по поводу отписки от Решетовой в Instagram

После совместных выходных родительница рэпера и Анастасия Решетова отписались друг от друга в социальных сетях.
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Раскрыт минимальный срок действия российской вакцины от коронавируса

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Общество

На западе Германии установили памятник Ленину

РБК вчера в 15:48
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Футбол

«Ливерпуль» потерял очки в дерби с «Эвертоном»

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Трамп допустил возможность встречи с Мадуро

Американский президент Дональд Трамп в интервью Axios допустил, что мог бы рассмотреть возможность встречи с лидером Венесуэлы Николасом Мадуро.
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Федор Добронравов объяснил свой уход из Театра сатиры

Актер Федор Добронравов заявил, что просто устал, так как проработал в Театре Сатиры 16 лет.
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Волочкова пришла на службу в храм в шубе и декольте

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Экономика

Богатство жителей России оценили в 90% ВВП страны

Общий объем финансового богатства россиян в прошлом году составил 99 трлн рублей.
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Футбол

«Реал» обыграл «Реал Сосьедад» и возглавил таблицу Примеры

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Локомотив — Оренбург 1:0

В середине первого тайма многие болельщики стали покидать трибуны с знак протеста против политики клуба.
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В сети сообщили о смерти блогера Анастасии Тропицель

Российская 18-летняя блогер-миллионник Анастасия Тропицель погибла на индонезийском острове Бали.
Газета.Ru 11:10
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Общество

Россиянам готовят новую выплату в 10 тысяч рублей от ПФР

Единовременное пособие в размере 10 тысяч рублей может в ближайшее время появиться для ряда граждан Российской Федерации, рассказали нашему изданию в Пенсионном фонде России.
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Космос

На карту нанесли одну пятую часть океанского дна Земли

Ученые-исследователи в рамках проекта Nippon Foundation-GEBCO Seabed 2030 нанесли на карту одну пятую часть океанского дна планеты Земля, сообщает Газета.ru.
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Армия и оружие

Британские ВМС сопроводили российский корабль через Ла-Манш

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