Экономика
РИА НовостиЭсеры направили в правительство проект о прогрессивной шкале НДФЛ
Фракция "Справедливая Россия" направила в правительство для получения отзывов пакет законопроектов о введении в РФ прогрессивной шкалы налогообложения и налоговых льготах для малоимущих граждан, сообщили РИА Новости в пресс-службе лидера СР Сергея Миронова. Сейчас в России плоская шкала НДФЛ в 13%.
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Экономический географ Наталья Зубаревич — о перспективах выхода из нового кризиса
Znak.com18 июня в 17:01
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Премьер Японии намерен провести референдум по конституции
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Наркотическая лаборатория ликвидирована во Владимирской области
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На участников массовой драки в Норильске завели уголовное дело
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