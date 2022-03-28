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Эсеры внесли в ГД проект о запрете на размещение средств ФНБ в недружественных странах

Справедливороссы предлагают запретить размещение средств ФНБ в финансовые активы иностранных государств, совершающих недружественные действия в отношении России, российских граждан и юридических лиц.
РИА Новости
Парламентарий подчеркнул, что «в общей сложности Запад заморозил наших активов на сотни миллиардов долларов».
Дума ТВ
Наконец – на выплату справедливого базового дохода, "родительской зарплаты" и повышение пенсий и стипендий.
Дума ТВ
Лидер "Справедливой России - За правду" Сергей Миронов напомнил, что в настоящий момент в перечень недружественных стран входит 48 государств, включая США, Канаду, Японию и страны Евросоюза.
РИА Новости

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Эсеры внесли в ГД проект о запрете на размещение средств ФНБ в недружественных странах
РИА Новости07:21
Законопроект о новом размещении и распределении ФНБ внесен в Госдуму
REGNUM06:21
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