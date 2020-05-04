Армия и оружие
МонаВистаЭсминцы ВМС США вторглись в Баренцево море
Американские эсминцы USS Porter, Aegis класса Arleigh Burke USS Donald Cook, быстроходный корабль боевой поддержки "USNS Supply" (T-AOE 6) вместе с кораблем Королевского флота Великобритании HMS Kent вторглись в "домашнюю" акваторию Северного флота.
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Ударная группировка Шестого флота США вошла в Баренцево море: что происходит в Арктике
Российский Диалог04 мая в 14:59
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Предприниматель, бывший депутат заксобрания Красноярского края Анатолий Быков задержан по подозрению в организации заказных убийств.
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Капитан «Ливерпуля» Джордан Хендерсон признан лучшим футболистом этого сезона АПЛ по версии читателей ВВС.
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Газета.Ru 10:58
Армия и оружие
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