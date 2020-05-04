Армия и оружие

МонаВистаМонаВистаЭсминцы ВМС США вторглись в Баренцево море

Американские эсминцы USS Porter, Aegis класса Arleigh Burke USS Donald Cook, быстроходный корабль боевой поддержки "USNS Supply" (T-AOE 6) вместе с кораблем Королевского флота Великобритании HMS Kent вторглись в "домашнюю" акваторию Северного флота.
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Эсминцы ВМС США вторглись в Баренцево море

ToDay News Ufa14:58

Шестой флот США провёл двустороннее военно-морское противолодочное учение (ASW) с Великобританией за Полярным кругом

Арктик-TV04 мая в 05:00

Der Spiegel: Боевые корабли США впервые за 30 лет вошли в Баренцево море

Евразия Dailyвчера в 07:16

Ударная группировка Шестого флота США вошла в Баренцево море: что происходит в Арктике

Российский Диалог04 мая в 14:59

В Баренцево море на учения прибыли корабли ВМС США

Московский Комсомолец04 мая в 06:54

Эсминцы ВМС США вторглись в Баренцево море

МонаВиста10:49

США и Британия провели противолодочные учения в Арктике

RuNews24.ru04 мая в 01:27
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Автоматически обработаны 7174 источника, обновлено в 15:13, Ашберн
Общество

В Москве скончался 51 пациент с коронавирусом

В Москве скончался 51 пациент с COVID-19. Об этом сообщает оперативный штаб по контролю и мониторингу за ситуацией с коронавирусом.
Российская газета 14:50
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Политика

Саакашвили назначен Зеленским главой исполнительного комитета реформ

Зеленский искренне поздравил бывшего грузинского президента с новым ответственным вызовом.
Вести.Ru 14:30
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Общество

Воробьев: прежде всего в Подмосковье откроются стройки

Губернатор Московской области Андрей Воробьев в интервью телеканалу "Россия 24" заявил о том, что строительство в регионе возобновят в первую очередь.
РИА Новости вчера в 15:01
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Общество

Собянин продлил ограничения в Москве до 31 мая

Мэр столицы Сергей Собянин продлил ограничения в Москве до 31 мая.
Газета.Ru 09:11
4,6K
Фигурное катание

Трусова прокомментировала уход от Тутберидзе

Российская фигуристка Александра Трусова прокомментировала уход от тренера Этери Тутберидзе к Евгению Плющенко.
Lenta.ru 14:05
8
Общество

Бэнкси подарил английской больнице картину с медсестрой-супергероем

«Правила игры меняются», — пояснил смысл картины Бэнкси, намекая, что в условиях пандемии коронавируса появились новые супергерои.
Adindex.ru вчера в 23:57
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Политика

МИД Белоруссии лишил аккредитации журналистов Первого канала

"Сегодня по закону МИД Беларуси лишил аккредитации съемочную группу Первого канала с предупреждением: готовы и на более жесткие меры", - отмечается в сюжете белорусского телеканала.
ТАСС вчера в 15:31
4,7K
Общество

Собянин выступил за ужесточение требований для передвижения по Москве

«Необходимо ужесточать требования передвижения по городу, к санитарной защите людей, поэтому с 12 числа будет вводиться еще и жесткий режим проезда на общественном транспорте - только в масках, только в перчатках», — сообщил столичный градоначальник.
Говорит Москва 14:41
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Происшествия

На волейболиста Спиридонова напали в Москве

Газета.Ru 09:28
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Армия и оружие

СМИ описали устройство украинской бесшумной системы миномётной стрельбы

СМИ описали устройство украинской бесшумной системы миномётной стрельбы. Её запатентовало конструкторское бюро «Южное».
Ferra вчера в 12:05
1
Происшествия

Задержан красноярский бизнесмен Анатолий Быков

Предприниматель, бывший депутат заксобрания Красноярского края Анатолий Быков задержан по подозрению в организации заказных убийств.
Известия 02:07
2,4K
Хоккей

Защитник системы СКА Семыкин подписал контракт с «Тампа-Бэй»

«Тампа-Бэй» объявила о подписании контракт с российским защитником Дмитрием Семыкиным, сообщает пресс-служба «Лайтнинг».
Спорт-Экспресс 13:24
Общество

Дуров назвал семь причин не переезжать в Кремниевую долину

Основатель Telegram Павел Дуров опубликовал пост, в котором назвал семь причин, почему не стоит переезжать в США для ведения IT-бизнеса.
Ведомости 15:05
Экономика

ФАС и прокуратура проводят проверки цен на гречку

Федеральная антимонопольная служба вместе с прокуратурой проводит мероприятия по недопущению необоснованного роста цен на гречку.
RT на русском 14:07
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Футбол

Хендерсон признан лучшим игроком сезона АПЛ по версии читателей ВВС

Капитан «Ливерпуля» Джордан Хендерсон признан лучшим футболистом этого сезона АПЛ по версии читателей ВВС.
Sport24.ru 14:11
Происшествия

Вице-адмирал умер на улице в Москве

Российский вице-адмирал Николай Бирилло, участвовавший в холодной войне, найден мертвым возле магазина в Москве.
Lenta.ru 10:58
1
Здоровье

Путин предоставил страховые гарантии борющимся с коронавирусом врачам

Дополнительные страховые гарантии предоставят врачам, среднему и младшему медицинскому персоналу, водителям скорой помощи, а также непосредственно работающим с пациентами, у которых подтвержден коронавирус, и с больными с подозрением на COVID-19.
РИА Новости вчера в 15:23
427
Политика

Трамп заявил о согласии Путина направить в Россию американские аппараты ИВЛ

Президент США Дональд Трамп заявил, что предложил российскому коллеге Владимиру Путину направить в Россию аппараты искусственной вентиляции легких.
Lenta.ru 15:02
Общество

Попова назвала Путину три этапа снятия ограничений из-за коронавируса

Глава Роспотребнадзора Анна Попова предложила снимать ограничения, которые были введены из-за пандемии коронавируса, в три этапа.
РБК вчера в 09:20
2,5K
Авто

Lamborghini представила новый Huracan Evo

Компания Lamborghini пополнила семейство Huracan четвертой моделью из экстремальной линейки Evo – заднеприводным родстером RWD Spyder с открытым верхом.
Автоновости дня 10:28
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Здоровье

В Петербурге переболевшие коронавирусом доноры сдают плазму

В Санкт-Петербурге переболевшие коронавирусной инфекцией доноры начали сдавать плазму.
АиФ Санкт-Петербург 06:20
40
Политика

В Кремле не доверяют опросам «Левада-Центра» о рейтинге Путина

Кремль не склонен полностью доверять социологическим опросам, которые проводит "Левада-центр".
Накануне.Ru вчера в 19:22
20
Общество

Аксёнов заявил, что курортный сезон в Крыму может не состояться

Симферополь, 7 мая 2020, 11:15 — REGNUM Курортный сезон в Крыму в 2020 году из-за ситуации с коронавирусом может не состояться, заявил 7 мая глава региона Сергей Аксёнов.
REGNUM 04:15
1K
Политика

В США смоделировали сброс термоядерной бомбы на Москву

Американское издание We Are The Mighty смоделировало сбрасывание термоядерной бомбы мощностью в 10 тыс. мегатонн.
Известия 01:46
2,5K
Игры

В Сети появился сюжетный трейлер The Last of Us Part II

NewInform вчера в 13:13
23
Происшествия

Один военный погиб при жесткой посадке Ми-35 в Крыму

Военнослужащий, который пострадал при посадке военного вертолета Ми-35 на севере Крыма, умер в больнице, передает ТАСС со ссылкой на источник.
Газета.Ru 10:58
161
Армия и оружие

На Украине опубликовали видео «снайперов ФСБ» в Донбассе

Штаб Операции Объединенных сил (ООС) Украины опубликовал видео, на котором, как утверждается, запечатлены снайперы ФСБ России, стрелявшие по украинским военным в Донбассе.
Lenta.ru 14:02
Гаджеты

AMD представила чипсет B550 с поддержкой будущих процессоров на Zen 3

Весьма интересной частью анонса является то, что AMD подтвердила совместимость нового B550 с архитектурой Zen 3, на базе которой к концу этого или началу следующего года будут представлены настольные процессоры Ryzen 4000 (Vermeer).
3DNews 13:06
Политика

Мишустин провел совещание по мерам поддержки экономики

Меры, которые обсуждались на совещании, призваны восстановить нормальный ритм работы экономики после снятия ограничений, связанных с коронавирусом, говорится в сообщении.
Известия 13:20
7
Армия и оружие

США показали корабли НАТО около российской границы

Шестой флот США опубликовал снимки группировки кораблей НАТО у границ России в Баренцевом море.
РИА Новости 11:06
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