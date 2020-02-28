Армия и оружие

Газета.RuГазета.RuЭсминец КНР направил лазер на самолет-разведчик США

Эсминец КНР направил лазер на самолет-разведчик P-8A Poseidon ВМС США, летевший над Тихим океаном. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на заявление, распространенное ВМС США.
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Китайский эсминец направил лазер на самолет-разведчик ВМС США

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Китайский корабль в Тихом океане направил лазер на американский самолет-разведчик

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США пожаловались на невидимые «опасные» лазеры КНР

РЕН ТВвчера в 23:41

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Lenta.ruвчера в 22:39

Китайский эсминец направил лазер на самолет-разведчик ВМС США

РИА Новостивчера в 22:22

Самолёт-разведчик США попал под лазер эсминца КНР в Тихом океане

RT на русскомвчера в 22:57
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Россия приостанавливает пропуск граждан Ирана через границу

Правительство России приняло решение о временной приостановке пропуска через государственную границу граждан Ирана, въезжающих для обучения и трудовой деятельности, а также в частных, туристических и транзитных целях.
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В пятницу, 28 февраля, НАТО планирует провести экстренные консультации по запросу Турции, в ходе которых послы 29 стран Североатлантического альянса обменяются информацией по сирийскому Идлибу.
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Посольство РФ пригласило власти США посетить Крым

Официальным лицам США стоит посетить Крым, чтобы навсегда снять озабоченности об "аннексии" полуострова.
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Экономика

СМИ узнали о планах «Дом.рф» покрыть спрос на все лифты в России

«Дом.РФ» планирует расширять лифтовое производство, которое по завершении этого процесса может покрыть всю потребность российского рынка в лифтах.
РБК 01:22
Армия и оружие

В Турции заблокировали некоторые соцсети после гибели военных в Сирии

Турецкие власти заблокировали жителям страны доступ к видеохостингу YouTube и некоторым социальным сетям после гибели в четверг, 27 февраля, турецких военных в сирийской провинции Идлиб.
Известия вчера в 19:01
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Прокуратура проверит информацию о «просрочке» в камчатской больнице

Как сообщили в прокуратуре края, сотрудники надзорного ведомства уже начали проверку по обращению медиков.
Аргументы и Факты - Камчатка 00:55
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Бритни Спирс сломала ногу во время танца

Газета "Известия" пишет, по словам Спирс, несчастный случай можно объяснить тем, что она до репетиции не танцевала полгода.
Rostov gazeta вчера в 07:32
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На Украине ввели температурный контроль для приезжающих из России

Украина вводит температурный контроль для въезжающих в страну на границе с Россией в пятницу, 28 февраля, чтобы предотвратить распространение коронавируса COVID-2019.
Известия вчера в 21:49
Кино

Стивен Спилберг отказался снимать новый фильм про Индиану Джонса

Американский режиссер Стивен Спилберг отказался снимать пятую часть приключенческого фильм про Индиану Джонса.
РИА Новости вчера в 04:44
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На Сахалине осудили мужчину за умышленное заражение школьницы ВИЧ

На Сахалине суд вынес приговор местному жителю за умышленное заражение школьницы ВИЧ, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в СК РФ по региону.
REGNUM вчера в 21:22
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В Росгидромете предупредили о температурных аномалиях в начале марта

Аналогичные аномалии ожидаются в Забайкалье, Бурятии и Иркутской области.
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Общество

Папа Римский Франциск пропустил службу из-за болезни

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Вольф: «Феррари» может ехать на круге на секунду быстрее

Руководитель «Мерседеса» Тото Вольф усомнился, что «Феррари» демонстрирует истинную скорость в ходе официальных предсезонных тестов Формулы-1 в Барселоне.
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Начальник отдела пенсионного обеспечения МВД арестована на два месяца

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Российская газета 01:53
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Над российским ФНБ нависла «угроза» из-за коронавируса

Обвальное падение мировых цен на «черное золото» на фоне стремительного распространения китайского коронавируса COVID-2019 привело к тому, что разрыв между рыночной ценой на нефть и планкой отсечения по бюджетному правилу ($42,4 за баррель марки Urals в 2020 году) сжался до минимума за время действия последней версии бюджетного правила в России.
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Турецкие военные в Сирии обстреляли российские самолеты

В Сирии турецкие военные из переносных зенитно-ракетных комплексов обстреляли российские и сирийские самолеты, сообщает "Россия 24".
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Футбол

Наставник «Арсенала» Артета прокомментировал вылет из ЛЕ

Главный тренер лондонского "Арсенала" Микел Артета прокомментировал вылет своей команды из розыгрыша Лиги Европы сезона-2019/20.
Газета.Ru вчера в 18:57
Происшествия

Число погибших в ДТП в Кузбассе возросло до пяти

"Пострадавший в результате столкновения на трассе Ленинск-Кузнецкий - Новокузнецк скончался в реанимации", - сообщили в пресс-службе, уточнив, что пострадавший был доставлен в больницу в тяжелом состоянии с многочисленными переломами и ожогами Утром в пятницу на 20-м километре трассы Ленинск - Кузнецкий - Прокопьевск - Новокузнецк в Кемеровской области столкнулись минивэн Toyota и "Газель".
ТАСС вчера в 23:27
Здоровье

Первый случай коронавируса подтвержден в Литве

Заразилась женщина в итальянской Вероне. Ситуация с распространением коронавируса приближается к пандемии.
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Два генерала получили звания Героев России за операцию в Сирии

Как сообщил ТАСС источник в военном ведомстве, это Начальник Главного оперативного управления Генштаба генерал-полковник Сергей Рудской и командующий ВДВ генерал-полковник Андрей Сердюков.
Эхо Москвы вчера в 21:06
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РУСАЛ отчиталась о росте реализации алюминия

Распродажа запасов алюминия, накопленных за время действия американских санкций позволила Русалу в прошлом году увеличить реализацию металла почти на 13,8% с процентов с 3,671 млн тонн в 2018 году до 4,176 млн тонн в 2019.
Вести.Ru вчера в 22:42
Политика

68% россиян выступили за выходной для голосования по Конституции

Опрос Фонда "Общественное мнение" (ФОМ) свидетельствует, что почти 70% россиян полагают, что день всенародного голосования по поправкам к Конституции должен быть выходным.
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Задержанный в Москве «бэтмобиль» вернули владельцу

Задержанный на московских дорогах "бэтмобиль" вернули владельцу после оплаты штрафов на 40 тысяч рублей.
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Командующий ВМС Украины пожаловался на усиление Черноморского флота РФ

Главнокомандующий военном-морскими силами Украины адмирал Игорь Воронченко заявил, что за последние шесть лет Россия нарастила боевой потенциал Черноморского флота.
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Россияне в 2019 году получили 106 млрд рублей штрафов за нарушения ПДД

Российские граждане получили 122 млн постановлений о штрафах за нарушения правил дорожного движения (ПДД) на сумму около 106,5 млрд рублей в 2019 году.
Известия вчера в 16:11
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Задержанные подростки в Саратове планировали убить 40 человек

Один из задержанных подростков в Саратове готовил массовое убийство 40 человек.
REGNUM 26 февраля в 03:14
Происшествия

Мужчина в Липецке убил четырехлетнюю дочь и покончил с собой

По версии следствия, мужчина поссорился с супругой и ранил ножом ее и двоих дочерей.
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Microsoft раскрыла новые характеристики консоли Xbox Series X

News.ru 25 февраля в 02:02
Энергетика

Экспорт российской нефти в США и Великобританию вырос вдвое

Поставки российской сырой нефти в США и Великобританию в прошлом году выросли более чем вдвое в результате снижения цен на марку топлива Urals и санкций Вашингтона против Венесуэлы и Ирана.
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