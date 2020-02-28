Армия и оружие
Газета.RuЭсминец КНР направил лазер на самолет-разведчик США
Эсминец КНР направил лазер на самолет-разведчик P-8A Poseidon ВМС США, летевший над Тихим океаном. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на заявление, распространенное ВМС США.
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Политика
Россия приостанавливает пропуск граждан Ирана через границу
Правительство России приняло решение о временной приостановке пропуска через государственную границу граждан Ирана, въезжающих для обучения и трудовой деятельности, а также в частных, туристических и транзитных целях.
Политика
28 февраля НАТО проведет экстренные консультации по запросу Турции
В пятницу, 28 февраля, НАТО планирует провести экстренные консультации по запросу Турции, в ходе которых послы 29 стран Североатлантического альянса обменяются информацией по сирийскому Идлибу.
Политика
Посольство РФ пригласило власти США посетить Крым
Официальным лицам США стоит посетить Крым, чтобы навсегда снять озабоченности об "аннексии" полуострова.
Экономика
СМИ узнали о планах «Дом.рф» покрыть спрос на все лифты в России
«Дом.РФ» планирует расширять лифтовое производство, которое по завершении этого процесса может покрыть всю потребность российского рынка в лифтах.
Армия и оружие
В Турции заблокировали некоторые соцсети после гибели военных в Сирии
Турецкие власти заблокировали жителям страны доступ к видеохостингу YouTube и некоторым социальным сетям после гибели в четверг, 27 февраля, турецких военных в сирийской провинции Идлиб.
Здоровье
Прокуратура проверит информацию о «просрочке» в камчатской больнице
Как сообщили в прокуратуре края, сотрудники надзорного ведомства уже начали проверку по обращению медиков.
Шоу-бизнес
Бритни Спирс сломала ногу во время танца
Газета "Известия" пишет, по словам Спирс, несчастный случай можно объяснить тем, что она до репетиции не танцевала полгода.
Политика
На Украине ввели температурный контроль для приезжающих из России
Украина вводит температурный контроль для въезжающих в страну на границе с Россией в пятницу, 28 февраля, чтобы предотвратить распространение коронавируса COVID-2019.
Кино
Стивен Спилберг отказался снимать новый фильм про Индиану Джонса
Американский режиссер Стивен Спилберг отказался снимать пятую часть приключенческого фильм про Индиану Джонса.
Происшествия
На Сахалине осудили мужчину за умышленное заражение школьницы ВИЧ
На Сахалине суд вынес приговор местному жителю за умышленное заражение школьницы ВИЧ, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в СК РФ по региону.
Общество
В Росгидромете предупредили о температурных аномалиях в начале марта
Аналогичные аномалии ожидаются в Забайкалье, Бурятии и Иркутской области.
Общество
Папа Римский Франциск пропустил службу из-за болезни
Автоспорт
Вольф: «Феррари» может ехать на круге на секунду быстрее
Руководитель «Мерседеса» Тото Вольф усомнился, что «Феррари» демонстрирует истинную скорость в ходе официальных предсезонных тестов Формулы-1 в Барселоне.
Происшествия
Начальник отдела пенсионного обеспечения МВД арестована на два месяца
Пресненский суд Москвы удовлетворил ходатайство следствия и выбрал арест на два месяца в качестве меры пресечения начальнику отдела пенсионного обеспечения МВД Светлане Алешиной.
Финансы
Над российским ФНБ нависла «угроза» из-за коронавируса
Обвальное падение мировых цен на «черное золото» на фоне стремительного распространения китайского коронавируса COVID-2019 привело к тому, что разрыв между рыночной ценой на нефть и планкой отсечения по бюджетному правилу ($42,4 за баррель марки Urals в 2020 году) сжался до минимума за время действия последней версии бюджетного правила в России.
Армия и оружие
Турецкие военные в Сирии обстреляли российские самолеты
В Сирии турецкие военные из переносных зенитно-ракетных комплексов обстреляли российские и сирийские самолеты, сообщает "Россия 24".
Футбол
Наставник «Арсенала» Артета прокомментировал вылет из ЛЕ
Главный тренер лондонского "Арсенала" Микел Артета прокомментировал вылет своей команды из розыгрыша Лиги Европы сезона-2019/20.
Происшествия
Число погибших в ДТП в Кузбассе возросло до пяти
"Пострадавший в результате столкновения на трассе Ленинск-Кузнецкий - Новокузнецк скончался в реанимации", - сообщили в пресс-службе, уточнив, что пострадавший был доставлен в больницу в тяжелом состоянии с многочисленными переломами и ожогами Утром в пятницу на 20-м километре трассы Ленинск - Кузнецкий - Прокопьевск - Новокузнецк в Кемеровской области столкнулись минивэн Toyota и "Газель".
Здоровье
Первый случай коронавируса подтвержден в Литве
Заразилась женщина в итальянской Вероне. Ситуация с распространением коронавируса приближается к пандемии.
Армия и оружие
Два генерала получили звания Героев России за операцию в Сирии
Как сообщил ТАСС источник в военном ведомстве, это Начальник Главного оперативного управления Генштаба генерал-полковник Сергей Рудской и командующий ВДВ генерал-полковник Андрей Сердюков.
Экономика
РУСАЛ отчиталась о росте реализации алюминия
Распродажа запасов алюминия, накопленных за время действия американских санкций позволила Русалу в прошлом году увеличить реализацию металла почти на 13,8% с процентов с 3,671 млн тонн в 2018 году до 4,176 млн тонн в 2019.
Политика
68% россиян выступили за выходной для голосования по Конституции
Опрос Фонда "Общественное мнение" (ФОМ) свидетельствует, что почти 70% россиян полагают, что день всенародного голосования по поправкам к Конституции должен быть выходным.
Происшествия
Задержанный в Москве «бэтмобиль» вернули владельцу
Задержанный на московских дорогах "бэтмобиль" вернули владельцу после оплаты штрафов на 40 тысяч рублей.
Шоу-бизнес
Алла Пугачева сломала жизнь Лике Стар из-за мужа дочери
Оказывается, Алла Пугачева перекрыла артистке кислород, узнав о ее романе с Владимиром Пресняковым.
Армия и оружие
Командующий ВМС Украины пожаловался на усиление Черноморского флота РФ
Главнокомандующий военном-морскими силами Украины адмирал Игорь Воронченко заявил, что за последние шесть лет Россия нарастила боевой потенциал Черноморского флота.
Общество
Россияне в 2019 году получили 106 млрд рублей штрафов за нарушения ПДД
Российские граждане получили 122 млн постановлений о штрафах за нарушения правил дорожного движения (ПДД) на сумму около 106,5 млрд рублей в 2019 году.
Происшествия
Задержанные подростки в Саратове планировали убить 40 человек
Один из задержанных подростков в Саратове готовил массовое убийство 40 человек.
Происшествия
Мужчина в Липецке убил четырехлетнюю дочь и покончил с собой
По версии следствия, мужчина поссорился с супругой и ранил ножом ее и двоих дочерей.
Игры
Microsoft раскрыла новые характеристики консоли Xbox Series X
Энергетика
Экспорт российской нефти в США и Великобританию вырос вдвое
Поставки российской сырой нефти в США и Великобританию в прошлом году выросли более чем вдвое в результате снижения цен на марку топлива Urals и санкций Вашингтона против Венесуэлы и Ирана.