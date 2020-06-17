Армия и оружие

Военное делоВоенное делоЭсминец США вошел в Черное море

Как сообщила пресс-служба 6-го флота ВМС США, американский эсминец класса Arleigh Burke Porter начал переход в Черное море с целью проведения учений с союзниками по НАТО и партнерами альянса в регионе.
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Минобороны сообщило о заходе в Черное море эсминца ВМС США

РБК15:01

Американский эсминец собирается зайти в Черное море

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Силы ЮВО отслеживают действия зашедшего в Чёрное море эсминца США

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Эсминец США вошел в Черное море

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ТК Звезда13:14

Силы Южного округа взяли под контроль эсминец США Porter в Черном море

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Американский эсминец «Портер» начал переход в Черное море

ТАСС04:32
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Медики обновили рекомендации по профилактике заражения коронавирусом

Ведомство, выполняющее в США функции Роспотребнадзора, - Центр контроля и профилактики заболеваний (CDC) – выпустило новые рекомендации по предотвращению заражения коронавирусом.
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Происшествия

Полиция США поддержала раненных при стрельбе сотрудников ДПС в Москве

Американские полицейские выразили поддержку сотрудникам ДПС, пострадавшим в ходе стрельбы на Ленинском проспекте в Москве.
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Коммерсантъ 15:32
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Двукратный олимпийский чемпион Евгений Плющенко заявил, что отец Александры Трусовой общался с ним относительно возможного перехода ещё в 2018 году.
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Новый Citroen C4 показался на видео

Новая версия хэтчбека Citroen C4 получит 136-сильный электромотор и запас хода до 340 км. официальный дебют модели назначен на 30 июня.
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Захарова оценила предоставление Украине статуса партнёра НАТО

Украина получила статус партнёра НАТО с расширенными возможностями по политическим причинам, заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова.
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На границе Индии и Китая погибли десятки военнослужащих

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Новшества, которые ждут бухгалтера с 1 июля

В следующем месяце бухгалтеров ждут множество законодательных нововведений.
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СК признал ветерана ВОВ потерпевшим по делу в отношении Навального

Следователи признали ветерана Великой Отечественной войны потерпевшим по делу в отношении блогера Алексея Навального.
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Huawei стала крупнейшим производителем смартфонов в мире

Компания Huawei возглавила рейтинг крупнейших производителей смартфонов в мире по итогам апреля 2020 года.
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Дуров обвинил Facebook и Instagram в мошенничестве

Компании Facebook и Instagram зарабатывают на рекламе мошеннических схем, которые запускаются якобы от имени основателя мессенджера Telegram Павла Дурова.
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На Украине продлили адаптивный карантин до 31 июля.
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Главный тренер «Зенита» Сергей Семак в преддверии матча 23-го тура РПЛ с ЦСКА (20 июня) рассказал, кто не сможет принять участие в игре.
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Ивановец сдал тест и оказался зараженным

Среди COVID-инфицированных в регионе сегодня оказался ивановец, сдавший тест на коронавирус безо всяких на то причин, рассказал Артур Фокин.
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