Армия и оружие
Военное делоЭсминец США вошел в Черное море
Как сообщила пресс-служба 6-го флота ВМС США, американский эсминец класса Arleigh Burke Porter начал переход в Черное море с целью проведения учений с союзниками по НАТО и партнерами альянса в регионе.
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Общество
В России возросла доля бессимптомных носителей коронавируса
Около 50% заболевших COVID-19 в РФ - бессимптомные носители, заявила глава Роспотребнадзора Анна Попова.
РИА Новости 14:09
Игры
«Халк словно с Nintendo 64»: пользователи раскритиковали дизайн персонажей в Marvel’s Avengers
К посту сценарист прикрепил скриншот из Marvel’s Avengers, который демонстрирует Халка, Тора, Железного человека, Чёрную вдову и Мисс Марвел (Камалу Кан).
3DNews 14:39
Энергетика
Многомиллиардную закупку «Газпрома» потребовали проверить
В Федеральную антимонопольную службу (ФАС) поступило два обращения с требованием проверить многомиллиардную закупку «Газпрома», сообщает ТАСС со ссылкой на материалы ведомства.
Lenta.ru 14:04
Политика
Трамп подписал законопроект о санкциях за притеснение уйгуров в Китае
Президент США Дональд Трамп подписал в среду принятый ранее обеими палатами Конгресса законопроект, позволяющий вводить санкции в отношении китайских должностных лиц, которые, по версии Вашингтона, притесняют уйгуров и другие группы мусульман в Синьцзян-Уйгурском автономном районе (СУАР) КНР.
ТАСС 16:02
Общество
Киркоров ответил обидевшимся на него из-за видео десантникам
РИА Новости 12:58
Технологии
Лампы освещения позволят легко прослушивать разговоры в комнате
17.06.2020 Лампа, освещающая комнату, может прослушивать разговоры. Устройство с названием Lamphone создали израильские ученые.
Портал Поиск 04:40
Здоровье
Медики обновили рекомендации по профилактике заражения коронавирусом
Ведомство, выполняющее в США функции Роспотребнадзора, - Центр контроля и профилактики заболеваний (CDC) – выпустило новые рекомендации по предотвращению заражения коронавирусом.
Московский Комсомолец 08:01
Шоу-бизнес
Покупки покойной жены до смерти показал Андрей Норкин
Вполне вероятно, изделия покупали в том числе для приготовления еды. О смерти жены телеведущего стало известно четвертого июня.
Evo-rus.com 03:29
Шоу-бизнес
Прилучный быстро решил проблему одиночества после развода с Муцениеце
Российские актеры Павел Прилучный и Агата Муцениеце официально развелись.
ФАН вчера в 08:15
Происшествия
Адвокат рассказал о похудении Ефремова после ДТП
После пьяного ДТП в центре Москвы, в результате которого погиб человек, актер Михаил Ефремов чувствует себя очень плохо и похудел на шесть килограммов.
Lenta.ru 14:35
Происшествия
Внука экс-губернатора Ишаева госпитализировали после ДТП
Игоря Ишаева, внука экс-губернатора Хабаровского края Виктора Ишаева, госпитализировали после ДТП, которое он спровоцировал в Москве, находясь за рулем в состоянии алкогольного опьянения и без водительских прав.
Известия 15:46
Общество
«Дождь»: в Москве покупают онлайн-голоса за поправки к Конституции
Москвичам за деньги предлагают зарегистрироваться на сайте mos.ru и поучаствовать в онлайн-голосовании по поправкам к Конституции.
Телеканал RTVI 03:22
Происшествия
Полиция США поддержала раненных при стрельбе сотрудников ДПС в Москве
Американские полицейские выразили поддержку сотрудникам ДПС, пострадавшим в ходе стрельбы на Ленинском проспекте в Москве.
RT на русском 10:09
Фигурное катание
Стало известно о беременности фигуристки Юлии Липницкой
Российская фигуристка, олимпийская чемпионка Юлия Липницкая беременна и совсем скоро родит первенца.
Аргументы недели вчера в 11:21
Политика
Bloomberg: ветеранов отправили на самоизоляцию перед парадом в Москве
Около 80 ветеранов Великой Отечественной войны, которых пригласили на парад Победы на Красной площади, находятся на 14-дневной самоизоляции, сообщает Bloomberg.
Коммерсантъ 15:32
Фигурное катание
Плющенко заявил, что Трусова хотела перейти к нему ещё два года назад
Двукратный олимпийский чемпион Евгений Плющенко заявил, что отец Александры Трусовой общался с ним относительно возможного перехода ещё в 2018 году.
RT на русском 15:08
Авто
Новый Citroen C4 показался на видео
Новая версия хэтчбека Citroen C4 получит 136-сильный электромотор и запас хода до 340 км. официальный дебют модели назначен на 30 июня.
SpeedMe вчера в 07:14
Политика
Захарова оценила предоставление Украине статуса партнёра НАТО
Украина получила статус партнёра НАТО с расширенными возможностями по политическим причинам, заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова.
RT на русском 10:32
Армия и оружие
На границе Индии и Китая погибли десятки военнослужащих
Известия вчера в 20:11
Общество
Новшества, которые ждут бухгалтера с 1 июля
В следующем месяце бухгалтеров ждут множество законодательных нововведений.
Время Бухгалтера 04:54
Общество
СК признал ветерана ВОВ потерпевшим по делу в отношении Навального
Следователи признали ветерана Великой Отечественной войны потерпевшим по делу в отношении блогера Алексея Навального.
NewInform 12:44
Общество
Huawei стала крупнейшим производителем смартфонов в мире
Компания Huawei возглавила рейтинг крупнейших производителей смартфонов в мире по итогам апреля 2020 года.
Деловое.ТВ 15 июня в 11:23
Общество
Дуров обвинил Facebook и Instagram в мошенничестве
Компании Facebook и Instagram зарабатывают на рекламе мошеннических схем, которые запускаются якобы от имени основателя мессенджера Telegram Павла Дурова.
Известия 14:06
Общество
Украина продлила адаптивный карантин до 31 июля
На Украине продлили адаптивный карантин до 31 июля.
Газета.Ru 07:51
Футбол
Семак рассказал, кто из игроков «Зенита» пропустит матч с ЦСКА
Главный тренер «Зенита» Сергей Семак в преддверии матча 23-го тура РПЛ с ЦСКА (20 июня) рассказал, кто не сможет принять участие в игре.
Metaratings вчера в 12:00
Общество
В России могут ввести новое пособие для матерей-одиночек
Национальный родительский комитет (НРК) предложил ввести временное дополнительное пособие для матерей и отцов, воспитывающих детей в одиночку.
Газета.Ru 03:13
Общество
Эксперимент: Детей в Германии 30 лет усыновляли педофилы
При попустительстве властей Германии в течение 30 лет проводился эксперимент по усыновлению детей педофилами, который опирался на теорию, разработанную уже ушедшим от нас профессором педагогики, сообщает телеканал RTVi.
Русская Планета 11:27
Здоровье
Ивановец сдал тест и оказался зараженным
Среди COVID-инфицированных в регионе сегодня оказался ивановец, сдавший тест на коронавирус безо всяких на то причин, рассказал Артур Фокин.
SMINEWS в Иванове 11:24