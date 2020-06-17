Армия и оружие
ИзвестияЭсминец США вошел в Черное море
Действия корабля контролируют силы Южного военного округа (ЮВО) России. Об этом в среду, 17 июня, сообщили в Минобороны страны. «Семнадцатого июня 2020 года в акваторию Черного моря вошел эсминец УРО «Портер» (типа «Орли Берк») ВМС США», — приводит «РИА Новости» сообщение ведомства.
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Энергетика
Многомиллиардную закупку «Газпрома» потребовали проверить
В Федеральную антимонопольную службу (ФАС) поступило два обращения с требованием проверить многомиллиардную закупку «Газпрома», сообщает ТАСС со ссылкой на материалы ведомства.
Lenta.ru 14:04
Происшествия
ФСБ задержала в четырех регионах лидеров экстремистской организации
ФСБ России задержала лидеров и участников запрещенной в России международной экстремистской организации «Таблиги Джамаат» в четырех регионах РФ, сообщает «РИА Новости».
Rambler News Service 07:08
Происшествия
Адвокат рассказал о похудении Ефремова после ДТП
После пьяного ДТП в центре Москвы, в результате которого погиб человек, актер Михаил Ефремов чувствует себя очень плохо и похудел на шесть килограммов.
Lenta.ru 14:35
Общество
Мишустин отменил более 450 актов РСФСР и СССР
Москва, 17 июня 2020, 11:09 — REGNUM Премьер-министр России Михаил Мишустин признал недействительными более 450 актов РСФСР и СССР, соответствующий указ опубликован на сайте правительства.
REGNUM 04:09
Кино
Появилось первое фото с возобновленных съемок «Аватара 2»
Продюсер фильма "Аватар 2" Джон Ландау сообщил, что съемки продолжения культовой киноленты возобновлены после перерыва, связанного с пандемией коронавируса.
Российская газета 09:19
Шоу-бизнес
Антон Криворотов прокомментировал слухи о расставании с Барбарой Пино
В Сети судачат о том, что Антон Криворотов и Барбара Пино расстались. Мы связались с экс-«холостяком», чтобы узнать правду из первых уст.
Woman.ru 08:10
Происшествия
Автомобиль Бориса Джонсона попал в ДТП в Лондоне
Интерфакс 12:08
Политика
Посол Германии в США ответила Трампу на слова о защите от России
Посол ФРГ в Соединенных Штатах Эмили Хабер прокомментировала заявление президента Дональда Трампа о том, что США защищает Германию от России.
Известия 15 июня в 20:34
Футбол
Хорватский защитник Вида может продолжить карьеру в России
Советский спорт вчера в 15:54
Общество
На Кубани с 21 июня ослабят контроль за туристами
Контроль над въезжающими в Краснодарский край туристами ослабят с 21 июня, им также разрешат свободно перемещаться по территории региона, рассказал губернатор Кубани Вениамин Кондратьев в интервью телеканалу "Россия 1".
РИА Новости вчера в 17:09
Шоу-бизнес
Никита Ефремов впервые высказался по поводу ДТП с участием его отца
Никита Ефремов впервые прокомментировал смертельное ДТП, спровоцированное его отцом в центре столицы.
Bimru.ru 09:17
Общество
В России назвали сроки достижения минимума по числу заразившихся коронавирусом
Глава Роспотребнадзора Анна Попова назвала сроки достижения минимума по числу заразившихся коронавирусом.
Lenta.ru 14:28
Футбол
Стало известно расписание матчей сборной России в Лиге наций
Стало известно расписание осенних матчей сборной России в Лиге наций, розыгрыш которой стартует в сентябре 2020 года.
Metaratings 11:40
Происшествия
В Туле восемь человек пострадали в ДТП
Восемь человек пострадали при столкновении автобуса с опорой железнодорожного моста в Туле, сообщил РИА Новости представитель экстренных служб региона.
РИА Новости 11:57
Происшествия
Попавший в ДТП внук экс-губернатора Ишаева сел за руль пьяным
В марте 2017 года Ишаев стал виновником ДТП на МКАД: столкнулись фура, легковой автомобиль и Mercedes внука бывшего губернатора Хабаровского края и экс-полпреда по ДФО Виктора Ишаева.
Известия 14:40
Общество
Киркоров ответил обидевшимся на него из-за видео десантникам
РИА Новости 12:58
Энергетика
Цена 95-го бензина на бирже достигла абсолютного рекорда
По результатам торгов 17 июня стоимость Аи-95 достигла 56,7 тыс. рублей за тонну. Этот показатель побил даже рекорд кризисного 2018 года.
Газета.Ru 10:35
Шоу-бизнес
Выбрано место похорон Леонида Куравлева
Lenta.ru 09:49
Армия и оружие
НАТО усилит оборону из-за российских ракет
РИА Новости 13:33
Экономика
В России захотели ввести налог на богатых
Власти России захотели ввести налог на богатых, пишет Forbes.
Lenta.ru 12:38
Общество
Стали известны отменившие парад Победы российские города
REGNUM вчера в 01:04
Фигурное катание
Плющенко назначили тренером сборной России
Дважды завоевывавший золотые медали на Олимпийских играх Евгений Плющенко получил статус тренера национальной сборной по фигурному катанию.
Ореанда-Новости 14 июня в 14:20
Футбол
Педро согласовал контракт с «Ромой»
Римский клуб уже согласовал с 32-летним футболистом условия личного контракта.
Soccer.ru 08:23
Общество
В Кремле отреагировали на предложение сократить новогодние каникулы
Накануне глава экономического комитета Совета Федерации Андрей Кутепов предложил сократить период новогодних праздничных выходных, чтобы компенсировать потери от вынужденных нерабочих дней из-за коронавируса.
Известия 06:45
Происшествия
Чеченцы устроили беспорядки во французском городе
Беспорядки в городе начались после того, как члены диаспоры решили отомстить за предполагаемое жестокое избиение 16-летнего чеченца местными наркоторговцами.
Lenta.ru 15 июня в 22:54
Общество
В Москве побит температурный рекорд 128-летней давности
Как напомнили в Метеобюро, предыдущий рекорд этого дня принадлежал 1892 году, когда воздух прогрелся до +30,8 градуса.
Российская газета 11:26
Транспорт
В Москве предложили сдвинуть начало рабочего дня
Столичные власти предлагают работодателям скорректировать режим работы, чтобы горожанам было проще соблюдать дистанцию в общественном транспорте.
Российская газета вчера в 05:01
Футбол
Футболист «Рубина» заразился коронавирусом
Ранее стало известно о заражении коронавирусной инфекцией шести футболистов «Ростова».
Евро-футбол.ру 12:48