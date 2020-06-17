Армия и оружие

ИзвестияИзвестияЭсминец США вошел в Черное море

Действия корабля контролируют силы Южного военного округа (ЮВО) России. Об этом в среду, 17 июня, сообщили в Минобороны страны. «Семнадцатого июня 2020 года в акваторию Черного моря вошел эсминец УРО «Портер» (типа «Орли Берк») ВМС США», — приводит «РИА Новости» сообщение ведомства.
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Эсминец США вошел в Черное море

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Американский эсминец собирается зайти в Черное море

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Эсминец США вошел в Черное море

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Силы ЮВО взяли на контроль эсминец ВМС США в Черном море

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Силы ЮВО отслеживают действия зашедшего в Чёрное море эсминца США

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Эсминец ВМС США «Портер» начал переход в Чёрное море

REGNUM05:29

Американский эсминец «Портер» начал переход в Черное море

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Многомиллиардную закупку «Газпрома» потребовали проверить

В Федеральную антимонопольную службу (ФАС) поступило два обращения с требованием проверить многомиллиардную закупку «Газпрома», сообщает ТАСС со ссылкой на материалы ведомства.
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ФСБ задержала в четырех регионах лидеров экстремистской организации

ФСБ России задержала лидеров и участников запрещенной в России международной экстремистской организации «Таблиги Джамаат» в четырех регионах РФ, сообщает «РИА Новости».
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Адвокат рассказал о похудении Ефремова после ДТП

После пьяного ДТП в центре Москвы, в результате которого погиб человек, актер Михаил Ефремов чувствует себя очень плохо и похудел на шесть килограммов.
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Исполняющий обязанности главы СК по Дагестану попал в ДТП

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Мишустин отменил более 450 актов РСФСР и СССР

Москва, 17 июня 2020, 11:09 — REGNUM Премьер-министр России Михаил Мишустин признал недействительными более 450 актов РСФСР и СССР, соответствующий указ опубликован на сайте правительства.
REGNUM 04:09
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Появилось первое фото с возобновленных съемок «Аватара 2»

Продюсер фильма "Аватар 2" Джон Ландау сообщил, что съемки продолжения культовой киноленты возобновлены после перерыва, связанного с пандемией коронавируса.
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В Сети судачат о том, что Антон Криворотов и Барбара Пино расстались. Мы связались с экс-«холостяком», чтобы узнать правду из первых уст.
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Автомобиль Бориса Джонсона попал в ДТП в Лондоне

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Политика

Посол Германии в США ответила Трампу на слова о защите от России

Посол ФРГ в Соединенных Штатах Эмили Хабер прокомментировала заявление президента Дональда Трампа о том, что США защищает Германию от России.
Известия 15 июня в 20:34
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Футбол

Хорватский защитник Вида может продолжить карьеру в России

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Общество

На Кубани с 21 июня ослабят контроль за туристами

Контроль над въезжающими в Краснодарский край туристами ослабят с 21 июня, им также разрешат свободно перемещаться по территории региона, рассказал губернатор Кубани Вениамин Кондратьев в интервью телеканалу "Россия 1".
РИА Новости вчера в 17:09
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Шоу-бизнес

Никита Ефремов впервые высказался по поводу ДТП с участием его отца

Никита Ефремов впервые прокомментировал смертельное ДТП, спровоцированное его отцом в центре столицы.
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В России назвали сроки достижения минимума по числу заразившихся коронавирусом

Глава Роспотребнадзора Анна Попова назвала сроки достижения минимума по числу заразившихся коронавирусом.
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Футбол

Стало известно расписание матчей сборной России в Лиге наций

Стало известно расписание осенних матчей сборной России в Лиге наций, розыгрыш которой стартует в сентябре 2020 года.
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Происшествия

В Туле восемь человек пострадали в ДТП

Восемь человек пострадали при столкновении автобуса с опорой железнодорожного моста в Туле, сообщил РИА Новости представитель экстренных служб региона.
РИА Новости 11:57
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Происшествия

Попавший в ДТП внук экс-губернатора Ишаева сел за руль пьяным

В марте 2017 года Ишаев стал виновником ДТП на МКАД: столкнулись фура, легковой автомобиль и Mercedes внука бывшего губернатора Хабаровского края и экс-полпреда по ДФО Виктора Ишаева.
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Киркоров ответил обидевшимся на него из-за видео десантникам

РИА Новости 12:58
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Энергетика

Цена 95-го бензина на бирже достигла абсолютного рекорда

По результатам торгов 17 июня стоимость Аи-95 достигла 56,7 тыс. рублей за тонну. Этот показатель побил даже рекорд кризисного 2018 года.
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Шоу-бизнес

Выбрано место похорон Леонида Куравлева

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Армия и оружие

НАТО усилит оборону из-за российских ракет

РИА Новости 13:33
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Экономика

В России захотели ввести налог на богатых

Власти России захотели ввести налог на богатых, пишет Forbes.
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Стали известны отменившие парад Победы российские города

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Фигурное катание

Плющенко назначили тренером сборной России

Дважды завоевывавший золотые медали на Олимпийских играх Евгений Плющенко получил статус тренера национальной сборной по фигурному катанию.
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Футбол

Педро согласовал контракт с «Ромой»

Римский клуб уже согласовал с 32-летним футболистом условия личного контракта.
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Общество

В Кремле отреагировали на предложение сократить новогодние каникулы

Накануне глава экономического комитета Совета Федерации Андрей Кутепов предложил сократить период новогодних праздничных выходных, чтобы компенсировать потери от вынужденных нерабочих дней из-за коронавируса.
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Происшествия

Чеченцы устроили беспорядки во французском городе

Беспорядки в городе начались после того, как члены диаспоры решили отомстить за предполагаемое жестокое избиение 16-летнего чеченца местными наркоторговцами.
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Глава UFC Дана Уайт назвал четверку величайших бойцов в истории ММА

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Общество

В Москве побит температурный рекорд 128-летней давности

Как напомнили в Метеобюро, предыдущий рекорд этого дня принадлежал 1892 году, когда воздух прогрелся до +30,8 градуса.
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В Москве предложили сдвинуть начало рабочего дня

Столичные власти предлагают работодателям скорректировать режим работы, чтобы горожанам было проще соблюдать дистанцию в общественном транспорте.
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Футболист «Рубина» заразился коронавирусом

Ранее стало известно о заражении коронавирусной инфекцией шести футболистов «Ростова».
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