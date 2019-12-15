Армия и оружие
РИА НовостиАмериканский эсминец «Росс» вошел в Черное море
Американский эсминец "Росс" вошел в юго-западную часть акватории Черного моря, сообщил Национальный центр управления обороной. Его сопровождает корабль Черноморского флота "Вышний Волочек". Это уже восьмой заход американских ВМС в черноморскую акваторию в 2019 году.
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Наука
Малышева прокомментировала список вызывающих бессонницу продуктов
Елена Малышева назвала бессонницу «легкой мелочью» на фоне других серьезных проблем со здоровьем, которые рафинированные углеводы могут вызвать.
Политика
Сокуров ответил на обвинения Кадырова в национализме
Режиссер Александр Сокуров продолжил заочную полемику с главой Чечни Рамзаном Кадыровым, который недавно обвинил деятеля культуры в национализме.
Политика
Трамп потребовал от экс-директора ФБР извинений за слежку
Экс-директор ФБР США Джеймс Коми в интервью Fox News признал, что ряд сотрудников ФБР допустили ошибки при ведении слежки за избирательным штабом действующего американского президента Дональда Трампа в 2016 году.
Наука
Хищники вынудили ривулусов и их потомство нарастить мозговые клетки
Политика
Пентагон ответил Эрдогану на угрозу закрыть для США базу Инджирлик
Пентагон заявил в ответ на угрозу президента Турции Реджепа Эрдогана закрыть для США базы Инджирлик и Куреджик в ответ на возможные американские санкции, что американцы используют турецкие военные базы только с разрешения руководства Турции, сообщил 15 декабря представитель оборонного ведомства США журналистам.
Общество
В России появились «гламурные» роды
Музыка
«Россия 1» заглушила слово «протесты» в песне группы Шуры из Би-2
Телеканал «Россия 1» заглушил звук на слове «протесты» в песне группы «Куртки Кобейна» (проект Шуры Би-2).
Экономика
Банк России отозвал лицензии у Невского народного банка и Кранбанка
Банк России приказом от 13 декабря 2019 года отозвал лицензии на осуществление банковских операций у петербургского Невского народного банка (ПАО "Невский банк") и Кранбанка (г. Иваново), говорится в сообщении регулятора.
Политика
Адвокат Трампа заявил о доказательствах против сына Джо Байдена
Адвокат президента США Дональда Трампа Руди Джулиани в воскресенье заявил, что ему удалось собрать свидетелей и документы, которые якобы доказывают, что демократы нынешней процедурой импичмента стараются скрыть нарушения закона компанией Burisma и причастность сына бывшего вице-президента США Джо Байдена к отмыванию миллионов долларов.
Происшествия
В Анивском районе столкнулись Hiace Regius и Belta
15 декабря в 18:35 57-летний водитель Toyota Hiace Regius двигался по автодороге Южно-Сахалинск — Холмск.
Политика
В Казахстане предложили обратно переименовать Алматы
Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев поддержал предложение об обратном переименовании города Алматы в Алма-Ату.
Общество
Назначены главы Железнодорожного и Ингодинского районов Читы
Сити-менеджер Александр Сапожников 16 декабря на планерном совещании представил назначенных глав двух районов - Ингодинского и Железнодорожного.
Политика
Польша не хочет конфронтации Запада с Россией
Конфронтация Запада и России может навредить Польше, заявил глава канцелярии польского президента Кшиштоф Щерский.
Армия и оружие
РВСН начали подготовку первого полка к перевооружению на «Сармат»
Ракетные войска стратегического назначения России (РВСН) начали подготовку первого полка к перевооружению на новый ракетный комплекс "Сармат".
Армия и оружие
Боец Нацгвардии Украины подорвался на мине в Донбассе, заявили в ЛНР
Сотрудник Нацгвардии Украины погиб, подорвавшись на минно-взрывном устройстве у линии соприкосновения в Донбассе, заявил журналистам в воскресенье на брифинге офицер пресс-службы Народной милиции ЛНР Иван Филипоненко.
Наука
38 лет составляет естественная продолжительность жизни человека
Австралийские ученые из национального научного агентства Австралии (CSIRO) выяснили, какова продолжительность жизни человека.
Общество
РБК: из 68 получивших господдержку фильмов за год окупились восемь
По результатам за одиннадцать месяцев текущего года из 68 отечественных кинокартин, получивших господдержку, лишь восемь фильмов окупились в прокате, сообщает РБК со ссылкой на данные Единой федеральной автоматизированной информационной системы сведений о показах фильмов в кинозалах (ЕАИС).
Общество
Томенко разберется в вопросе строительства физкультурного центра в парке Барнаула
Губернатор считает, что важны и инвестиции, и общественное мнение Губернатор Алтайского края Виктор Томенко обещал разобраться в вопросе строительства физкультурно-оздоровительного комплекса в парке имени Ленина (полузаброшенная территория рядом с парком "Лесная сказка").
Общество
У «Роскосмоса» запросили еще 18 млрд рублей на «лунный» корабль «Орел»
РКК «Энергия» запросила у «Роскосмоса» еще 18,1 млрд рублей на разработку пилотируемого транспортного корабля «Орел», предназначенного для полетов к Луне.
Политика
Nord Stream 2 попросил разрешения строить трубопровод зимой
Как сообщает издание Deutsche Welle, желание строить трубопровод зимой в Nord Stream 2 аргументировали тем, что работы затянулись из-за долгого ожидания разрешения от Дании.
Авто
Названы автомобили с самыми низкими продажами в 2019 году
Кино
Анатолий Васильев появится в седьмом сезоне «Сватов»
В седьмом сезоне сериала "Сваты" может появиться герой актера Анатолия Васильева.
Политика
Эстонский министр назвал нового премьера Финляндии продавщицей
Глава МВД Эстонии, председатель Консервативной народной партии Март Хельме прокомментировал назначение Санны Марин главой правительства Финляндии, отметив, что «продавщица поднялась до премьер-министра».
Политика
Сурков пообещал, что сливать Донбасс никто не будет
Со всех уголков России, ДНР и ЛНР на Съезд прибыли более 500 региональных делегатов, принимавших личное участие в защите мирного населения Донбасса.
Космос
OneWeb отправила спутники на Байконур для запуска
Первая партия британских спутников связи OneWeb, которые спецслужбы России назвали угрозой нацбезопасности, отправлены из США на космодром Байконур для январского запуска на ракете-носителе "Союз", сообщила компания OneWeb.
Общество
Кардиолог рассказал, как поддерживает здоровье сердца
Главный врач медицинской клиники при больнице Сана в Дюссельдорфе кардиолог Торстен Дилл в беседе с изданием Focus рассказал, как защититься от болезней сердца.
Общество
В Госдуме предложили расселять аварийные дома по ипотеке
Переселять проживающих в аварийных и ветхих домах россиян за счет ипотеки со ставкой не выше 3% годовых предложили в комитете Госдумы по бюджету.
Общество
Схватка осьминога и орлана за жизнь попала на видео
На западном побережье Канады сняли на видео схватку за жизнь белоголового орлана и тихоокеанского осьминога.
Экономика
Торговцам обувью разрешили применять ЕНВД до 1 марта 2020 года
Разъяснение доведено ФНС России для использования нижестоящими налоговыми органами, а также налогоплательщиками (письмо Федеральной налоговой службы от 9 декабря 2019 г. № СД-4-3/25144@ "О направлении письма Минфина России от 28 декабря 2019 г. № 03-11-09/92662").