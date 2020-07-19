с чего всё началось

Американский ракетный эсминец Porter начал возвращаться в Черное море для участия в совместных с Украиной учениях Sea Breeze–2020. Об этом в воскресенье, 19 июля, сообщает пресс-служба Шестого флота ВМС США.

Эсминец ВМС США Porter выдвинулся в Черное море для участия в учениях

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Футбол «Локомотив» вышел в групповой этап Лиги чемпионов Mossovetinfo.ru – «Краснодар» проиграл дома «Динамо» (0:2) и уже не сможет догнать «Локомотив», который гарантировал себе второе место в чемпионате и участие в групповом этапе Лиги чемпионов.

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