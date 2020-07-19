Армия и оружие
ИзвестияЭсминец ВМС США Porter выдвинулся в Черное море для участия в учениях
Американский ракетный эсминец Porter начал возвращаться в Черное море для участия в совместных с Украиной учениях Sea Breeze–2020. Об этом в воскресенье, 19 июля, сообщает пресс-служба Шестого флота ВМС США.
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с чего всё началось
Ранее 19 июля шестой оперативный флот США сообщил, что эсминец направляется в Черное море для «укрепления региональной морской стабильности и участия в 20-х совместных американо-украинских учениях Sea Breeze 2020».Коммерсантъ17:10
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