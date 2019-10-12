Армия и оружие
REGNUMЭсминец ВМС США Porter зашел в порт Одессы
По словам источника, на рейде эсминец встречали катера морской охраны и военно-морских сил (ВМС) Украины. Ранее пресс-служба флота США со ссылкой на вице-адмирала Лизу Франкетти сообщила, что заход эсминца в порт Одессы — «плановая операция».
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