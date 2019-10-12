Армия и оружие
REGNUMЭсминец ВМС США Porter зашел в порт Одессы
По словам источника, на рейде эсминец встречали катера морской охраны и военно-морских сил (ВМС) Украины. Ранее пресс-служба флота США со ссылкой на вице-адмирала Лизу Франкетти сообщила, что заход эсминца в порт Одессы — «плановая операция».
Читать в источнике
Оценить167
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработано 7028 источников, обновлено в 15:00, Ашберн
Происшествия
Умер отдыхавший в «Артеке» российский школьник
По факту смерти 12-летнего мальчика из Петербурга, отдыхавшего в международном детском центре «Артек», возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 109 УК («Причинение смерти по неосторожности вследствие ненадлежащего исполнения лицом своих профессиональных обязанностей»).
Lenta.ru вчера в 07:08
Футбол
ФИФА поздравила сборную России с выходом на Евро-2020
«Поздравляем хозяйку ЧМ-2018 сборную России, которая обеспечила себе выход на Евро», — ответил твиттер ФИФА.
Sport24.ru 14:12
Футбол
Черчесов: «Главная задача сборной России — выиграть чемпионат Европы»
Главный тренер сборной России Станислав Черчесов после гостевой победы над национальной командой Кипра (5:0), гарантировавшей российским футболистам выход на Евро-2020, рассказал о задаче выиграть чемпионат Европы.
Sport24.ru 14:40
Армия и оружие
Сирийская армия направилась на север страны
Сирийские правительственные войска начали переброску сил на север страны, где проходит военная операция «Источник мира» турецкой армии.
RT на русском 14:20
Кино
Умер американский актёр Роберт Форстер
Life.ru вчера в 01:32
Общество
Врач рассказала, о чем предупреждает сухая кожа на локтях
Сухая кожа на локтях зачастую свидетельствует о нарушениях в работе организма.
Российская газета вчера в 01:55
Политика
Жители Донбасса прибыли в Крым в составе делегации украинской диаспоры
Представители самопровозглашенных Донецкой и Луганской народных республик вошли в состав делегации украинской диаспоры, прибывшей с визитом в Крым, сообщила РИА Новости глава украинской общины республики Анастасия Гридчина.
РИА Новости 12:54
Происшествия
В ДТП в Ростовской области погибли трое взрослых и ребёнок
В Ростовской области вечером в воскресенье, 13 октября, произошло смертельное ДТП с участием двух легковых автомобилей, сообщили в пресс-службе регионального УГИБДД.
Donnews.ru 12:05
Политика
Преемница Меркель выступила с заявлением о России и Крыме
Глава Христианско-демократического союза (ХДС) Аннегрет Крамп-Карренбауэр рассказала о своей позиции по воссоединению Крыма с Россией.
РИА Новости 13:17
Спорт
Впервые в истории спортсмен пробежал марафон менее чем за два часа
Кениец Элиуд Кипчоге установил мировой рекорд и стал первым человеком в истории лёгкой атлетики, который справился с марафонской дистанцией — 42 километра 195 метров — менее чем за два часа.
Life.ru вчера в 05:12
Армия и оружие
Эрдоган заявил об отсутствии проблем с Россией из-за операции в Сирии
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что Анкара не испытывает проблем во взаимоотношениях с Москвой в связи с военной операцией против сирийских курдов.
РБК 14:15
Футбол
Сборная России проведет как минимум два домашних матча Евро-2020
Как минимум два из трех матчей группового этапа чемпионата Европы-2020 сборная России проведет в Санкт-Петербурге.
Советский спорт 14:37
Здоровье
Елена Малышева призвала отказаться от использования туалетной бумаги
Известная телеведущая Елена Малышева призвала соотечественников отказаться от использования туалетной бумаги, объяснив это тем, что ее использование потенциально опасно.
Народные новости 11 октября в 06:26
Общество
Синоптики предупредили о предзимье в Москве
RT на русском 02:05
Политика
РПЦ прокомментировала решение Элладской церкви по автокефалии Украины
Заместитель главы отдела внешних церковных связей Московского патриархата протоиерей Николай Балашов прокомментировал решение Собора Элладской церкви в отношении неканонической Православной церкви Украины.
РИА Новости вчера в 09:40
Общество
Итальянские диетологи раскрыли секрет вечной молодости
Российская газета 07:10
Общество
Комментарий на YouTube впервые собрал миллион лайков
Газета.Ru 10:46
Армия и оружие
Путин надеется, что второй холодной войны не случится
Президент России Владимир Путин надеется, что второй холодной войны не будет.
Народные новости 06:02
Политика
Президент Израиля попросил Путина помиловать осуждённую израильтянку
RT на русском 09:39
Футбол
Сборная России выиграла семь матчей с общим счётом 26:1
Российская сборная по футболу разгромила Кипр (5:0) и вышла в финальную стадию Евро-2020.
Metaratings 14:30
Происшествия
Число жертв тайфуна «Хагибис» в Японии достигло 18
Число жертв тайфуна "Хагибис" в Японии достигло 18 человек, сообщает ТАСС со ссылкой на японское телевидение.
Газета.Ru 02:18
Футбол
Дзюба: «Поздравляю всю страну с выходом на Евро»
Поздравляю всю страну с выходом на Евро.
Бомбардир.ру 14:38
Гаджеты
Первые подробности о процессорах AMD Ryzen 4000. Вырастут и частоты, и показатель IPC
Процессоры Ryzen первого поколения получились очень успешными.
iXBT.com вчера в 12:31
Происшествия
Участницу «Дома-2» избили на корпоративе
Участницу телепроекта "Дом-2" Маргариту Овсянникову избили во время корпоратива. Видео с инцидентом артистка опубликовала в Instagram.
РИА Новости 02:37
Шоу-бизнес
Максим Виторган высказался о свадьбе Ксении Собчак
Актер Максим Виторган-младший стал гостем передачи "На троих" с Екатериной Котрикадзе и Тихоном Дзядко.
Дни.ру вчера в 05:04
Происшествия
В МВД опровергли информацию о нападении на полицейских в Зеленограде
В МВД опровергли информацию о нападении на сотрудников ГИБДД в Зеленограде.
RT на русском 12:13
Игры
Konami выпустит новый Silent Hill. Это игровой автомат для казино
Примечательно, что у Konami есть проект с подобным названием, – Silent Hill: The Escape. Это мобильная игра с десятью уровнями.
Cyber.sports.ru вчера в 16:03
Общество
Джейн Фонду арестовали во время митинга у Капитолия
Газета.Ru 11 октября в 16:09